НАВОИ Алишер Низамаддин Мир Гиясиддин оглы
Узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель.
Писал на ср.-азиатском тюрки и фарси. Сын чиновника при дворе Тимуридов. Воспитывался вместе с будущим правителем Хорасана Хусейном Байкарой; учился в Герате, Мешхеде и Самарканде. После прихода к власти Байкары активно участвовал в политич. жизни страны: в 1469 мухрдар (хранитель печати), в 1472–87 эмир (отсюда – Мир Алишер) и визирь Хорасана. Оказывал поддержку учёным, музыкантам, поэтам, художникам; учредил ряд медресе в Герате и др. регионах, основал десятки приютов и молелен.
Начал сочинять стихи с 5-летнего возраста; известность как поэт снискал в 1456. В 1498 завершил составление свода своих стихов под общим названием «Сокровищница мыслей» («Хазойин аль-маони»), объединившего 4 дивана произведений разных жанров – газелей, касыд, рубаи и др. На фарси написаны: сб. «Диван Фани», куда вошло св. 3000 газелей (излюбленный жанр Н.); два сб-ка касыд – «Шесть необходимостей» («Ситтаи зарурия») и «Четыре времени года» («Фусули арбаа»); трактат «Муфрадат» по теории жанра муамма (шарады).
Наиболее значит. сочинение Н. – цикл из пяти поэм «Пятерица» («Хамсе», 1483–85) – энциклопедия духовной жизни 15 в. Представляющий собой поэтич. «ответ» (назира) Н. на «Пятерицу» Низами Гянджеви, а также Амира Хосрова Дехлеви, цикл включает в себя философско-публицистич. поэму «Смятение праведных» («Хайрат ал-абрар»), где изложены обществ.-политич., религиозные и культурно-этич. воззрения Н.; поэму «Лейли и Меджнун» («Лайли ва Мажнун») по старинной араб. легенде – гимн возвышенной любви; героико-романтич. поэму «Фархад и Ширин» («Фарход ва Ширин»), воссоздающую представления Н. об идеале личности; поэму «Семь планет» («Сабъаи сайёр»), в которую включены семь новелл сказочного содержания, а также поэму об идеальном правителе – «Искандерова стена» («Садди Искандарий»), основанную на широко распространённом на Востоке цикле жизнеописаний Александра Македонского – «Искандер-наме».
Среди др. произведений – историч. сочинения: «История иранских царей» («Тарихи мулуки Ажам», 1488), «История пророков и мудрецов» («Тарихи анбиё ва хукамо», 1495); филологич. сочинения: «Собрания утончённых» («Мажолис ан-нафоис», 1491–98) – антология, содержащая краткие характеристики писателей эпохи Н.; трактат по теории аруда «Весы размеров» («Мезон аль-авзон», 1492); лингвистич. трактат «Спор двух языков» («Мухакамат аль- лугатайн», 1499); аллегорич. поэма «Язык птиц» («Лисон ат-тайр», 1499), где изложена суфийская концепция бытия; мемуаристика: «Житие Саида Хасана Ардашера» («Холоти Саййид Хасан Ардашер», 1493), «Житие Пахлавана Мухаммада» («Холоти Пахлавон Мухаммад», 1494); жизнеописание Джами «Пятерица смятенных» («Хамсат аль-мутахаййирин», 1492); «Письма» («Муншаот», 1498–99); суфийские сочинения: «Дуновения любви» («Насоим аль-мухаббат», 1495), «Жемчужина в поэзии» («Назм аль-жавохир», 1495), «Сорок четверостиший» («Арбаин», 1496), «Свет ислама» («Сирож аль-муслимин», 1498); филос.-дидактич. соч. «Возлюбленный сердец» («Махбуб аль-кулуб», 1500) – о наилучшем устройстве человеческого общества.
На рус. яз. сочинения Н. переводятся с 1852. Рукописи произведений Н. хранятся в библиотеках С.-Петербурга, Парижа, Лондона, Ташкента, Стамбула, Тегерана и др.