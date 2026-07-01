НАВОИ
Город в центральной части Узбекистана, административный центр Навоийской области.
Нас. 163,6 тыс. чел. (2012). Расположен в долине р. Зеравшан. Узел автомобильных (в т. ч. автомагистралей Самарканд – Бухара – далее в Туркмению и Н. – Зарафшан – Учкудук) и железных (в Н. берёт начало линия до Учкудука) дорог. Междунар. аэропорт Навои (в 10 км от города).
Преобразован в город в 1958 из пос. Кермине. Назван в честь узб. поэта А. Навои. Областной центр в 1982–88 и с 1992. Построен по единому генплану в 1960-х гг. (авторы генплана и застройки – архитекторы А. В. Коротков, В. Н. Иванов, И. Б. Орлов, Н. И. Симонов, инж. Г. П. Смородин). Своеобразие застройки домами секционного и галерейного типа, эффектное использование малых архит. форм, обилие зелёных насаждений, фонтанов со скульптурными композициями (скульптор Б. А. Свинин), бассейнов придают Н. индивидуальный, эстетически выразит. облик. Среди построек – кинотеатр «Узбекистан» (1963, арх. Симонов), Дворец культуры «Фархад» (1972, архитекторы В. Власов, Орлов, С. Целярицкий). Гос. педагогич. (1992) и горный (1995) ин-ты; филиалы узб. вузов. Областной краеведч. музей.
Н. – важный пром. центр. В городе – Управление, а также гидрометаллургич. (выпуск оксидов урана, рения, золота) и машиностроит. (станки, насосы и др.) заводы Навоийского горно-металлургич. комбината. Компания «Навоиазот» (минер. удобрения, синтетич. волокна и др.), электрохимич. завод (химич. средства защиты растений), предприятия лёгкой и пищевой пром-сти; произ-во стройматериалов (в т. ч. цемент). ГРЭС [мощность 1250 МВт, сооружается (2012) парогазовая установка мощностью 478 МВт]. В 2008 рядом с аэропортом создана свободная индустриально-экономич. зона «Навои».
В окрестностях Н. – мавзолей Мир- Сеид Бахром (10–11 вв.; резной кирпичный декор) и ханака Касым-шейха (1558–59) с центр. куполом на высоком барабане.