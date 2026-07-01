НАВОИ

Город в центральной части Узбекистана, административный центр Навоийской области.

Нас. 163,6 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен в до­ли­не р. Зе­рав­шан. Узел ав­то­мо­биль­ных (в т. ч. ав­то­ма­ги­стра­лей Са­мар­канд – Бу­ха­ра – да­лее в Турк­ме­нию и Н. – За­раф­шан – Уч­ку­дук) и же­лез­ных (в Н. бе­рёт на­ча­ло ли­ния до Учку­ду­ка) до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт На­вои (в 10 км от го­ро­да).

Пре­об­ра­зо­ван в го­род в 1958 из пос. Кер­ми­не. На­зван в честь узб. по­эта А. На­вои. Об­ла­ст­ной центр в 1982–88 и с 1992. По­стро­ен по еди­но­му ген­пла­ну в 1960-х гг. (ав­то­ры ген­пла­на и за­строй­ки – ар­хи­тек­то­ры А. В. Ко­рот­ков, В. Н. Ива­нов, И. Б. Ор­лов, Н. И. Си­мо­нов, инж. Г. П. Смо­ро­дин). Свое­об­ра­зие за­строй­ки до­ма­ми сек­ци­он­но­го и га­ле­рей­но­го ти­па, эф­фект­ное ис­поль­зо­ва­ние ма­лых ар­хит. форм, оби­лие зе­лё­ных на­са­ж­де­ний, фон­та­нов со скульп­тур­ны­ми ком­по­зи­ция­ми (скульп­тор Б. А. Сви­нин), бас­сей­нов при­да­ют Н. ин­ди­ви­ду­аль­ный, эс­те­ти­че­ски вы­ра­зит. об­лик. Сре­ди по­стро­ек – ки­но­те­атр «Уз­бе­ки­стан» (1963, арх. Си­мо­нов), Дво­рец куль­ту­ры «Фар­хад» (1972, ар­хи­тек­то­ры В. Вла­сов, Ор­лов, С. Це­ля­риц­кий). Гос. пе­да­го­гич. (1992) и гор­ный (1995) ин-ты; фи­лиа­лы узб. ву­зов. Об­ла­ст­ной крае­ведч. му­зей.

Н. – важ­ный пром. центр. В го­ро­де – Управ­ле­ние, а также гид­ро­ме­тал­лур­гич. (вы­пуск оксидов ура­на, ре­ния, зо­ло­та) и ма­ши­но­стро­ит. (стан­ки, на­со­сы и др.) за­во­ды На­во­ий­ско­го гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та. Ком­па­ния «На­вои­а­зот» (ми­нер. удоб­ре­ния, син­те­тич. во­лок­на и др.), элек­тро­хи­мич. за­вод (хи­мич. сред­ст­ва за­щи­ты рас­те­ний), пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти; про­из-во строй­ма­те­ри­а­лов (в т. ч. це­мент). ГРЭС [мощ­ность 1250 МВт, со­ору­жа­ет­ся (2012) па­ро­га­зо­вая ус­та­нов­ка мощ­но­стью 478 МВт]. В 2008 ря­дом с аэ­ро­пор­том соз­да­на сво­бод­ная ин­ду­ст­ри­аль­но-эко­но­мич. зо­на «На­вои».

В ок­ре­ст­но­стях Н. – мав­зо­лей Мир- Се­ид Ба­хром (10–11 вв.; рез­ной кир­пич­ный де­кор) и ха­на­ка Ка­сым-шей­ха (1558–59) с центр. ку­по­лом на вы­со­ком ба­ра­ба­не.

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