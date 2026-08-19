НАВКРАТИС

Греческая колония в Египте. Ее возникновение связано с началом активного проникновения греков в Египет в архаическую эпоху (VII – VI вв. до Р. Х.) в качестве наемников и купцов. Из небольшой фактории Навкратис превратился к середине VI в. до Р. Х. в крупный торговый и ремесленный центр, в котором была сосредоточена основная часть греко-египетской торговли. В VI столетии до Р. Х. пережил настоящий расцвет, содействуя своим существованием сближению двух великих цивилизаций древнего мира. В последующие века он уже не играл столь значимой роли, но его появление, бесспорно, приблизило эллинизацию Египта в IV – III вв. до Р. Х.

Местоположение и раскопки

Располагался на северо-западе нильской дельты, на восточном берегу не существующего ныне Канопского рукава Нила, примерно в 80 км. от моря и в 16 км. от Саиса – столицы фараонов XXVI Саисской династии. Город находился в районе современных населенных пунктов Ком-Джиэйф, Эн-Нибейра и Эн-Никраш, к западу от шоссе Каир-Александрия (современная египетская провинция Бухейра).

Местоположение Навкратиса было открыто В. Флиндерсом Петри в 1884 – 1885 г. Он выбрал это место, руководствуясь сообщениями античных авторов – Геродота (II, 97, 179), Страбона (XVII, 1, 23, Р. 803), Плиния Старшего (Hist. nat., V, 9 – 11) и Птолемея (Geographia, XI). Раскопки были продолжены Э. Гарднером в 1885 – 1886 гг., и возобновлены в 1899 – 1903 гг. Д. Хогартом. Продолжаются они и в настоящее время, в том числе при участии Британского музея. Археологические исследования полностью подтвердили сообщения древних авторов о местонахождении Навкратиса, дали ценнейший материал. Были обнаружены остатки храмов и жилых домов, фрагменты керамики, посвятительные надписи и другие многочисленные памятники разных эпох.

Ранняя история Навкратиса

Навкратису, вероятно, предшествовало древнее египетское поселение. Возникновение Навкратиса именно как греческого поселения относится ко второй половине VII в. до Р. Х., когда в Египет начали активно проникать греческие купцы и наемники. Античная традиция связывала основание Навкратиса с Милетом. Страбон (XVII, 1, 18, p. 801 – 802) рассказывает об основании Навкратиса милетянами при фараоне Псамметихе I (около 664 – 610 гг. до Р. Х.) – основателе XXVI Саисской династии. В «Хронике» Евсевия Кесарийского под VII Олимпиадой (752 – 742 гг. до Р. Х.) указывается, что милетяне установили господство над морем и основали в Египте город Навкратис. Милетяне также называются основателями Навкратиса в словаре Свиды и в схолиях к Феокриту. У Аполлония Родосского была целая поэма «Об основании Навкратиса», до нас не дошедшая.

Основная часть найденной в Навкратисе керамики имеет малоазийское происхождение (так называемая восточно-греческая керамика). Это, прежде всего, сосуды родосского типа, а также керамические изделия из Хиоса, Самоса и Клазомен. Наконец, неплохо представлена керамика материковой Греции, в частности Коринфа, Афин и Спарты. Самые ранние образцы родосских и хиосских сосудов могут быть датированы последней четвертью VII в. до Р. Х. Самой ранней керамикой, происходящей из балканской Греции, является коринфская (вторая половина – последняя четверть VII в. до Р. Х.). В то же время археологические материалы не дают прямых и очевидных свидетельств в пользу милетского участия. Впрочем, милетские купцы могли активно участвовать в распространении керамики из разных малоазийских полисов.

При фараоне Амасисе (570 – 526 гг. до Р. Х.) происходит реорганизация греческого поселения. Как говорит Геродот, «прибывавшим в Египет [эллинам] он дал заселить город Навкратис, тем же из них, кто не желал там селиться, а приплывал на корабле [только для торговли], он предоставил земли для строительства алтарей и святилищ богам» (II, 178). Таким образом, была проведена некая регламентация греческого присутствия в Египте. Возможно, Навкратис был объявлен единственным населенным пунктом, где разрешалась греческая торговля. Более того, он вполне мог являться единственным городом, через который осуществлялась в Египте заморская торговля с чужестранцами. Геродот отмечает, что «некогда один Навкратис был эмпорием и никакого другого эмпория в Египте не было» (II, 179). Помимо греков в Навкратисе могли проживать и другие народы, например, финикийцы.

Город располагался на правом берегу Канопского рукава Нила и делился на две части. В южной части, населенной преимущественно египтянами, располагалось обширное святилище Амон-Ра (так называемый «Великий теменос» по терминологии У. Флиндерса Петри). К северу от него находился комплекс мастерских, работавших, с большой вероятностью, на экспорт, названный У. Флиндерсом Петри «Фабрика скарабеев». Также в южной части располагался храм Афродиты – пожалуй, самая ранняя греческая постройка в Навкратисе (конец VII в. до Р. Х.), предположительно возведенная хиосцами.

Северная часть города была уже определенно населена греками. В ней находились святилища, рынок, административные постройки – иными словами, здесь, была сосредоточена торговая и общественная жизнь греческой фактории. Самым известным святилищем являлся Элленион – «храм греческих богов». Его возведение в VI в. до Р. Х. стало возможным благодаря упомянутой выше реформе Амасиса. Храм находился в совместном владении девяти греческих государств, участвовавших в его возведении, – Хиоса, Теоса, Фокеи, Клазомен, Родоса, Книда, Галикарнасса, Фаселиды и Митилены. Ранее, на рубеже VII – VI вв. до Р. Х., милетянами был построен отдельный храм Аполлона. Также свои отдельные святилища имели представители островов – Эгины (храм Зевса) и Самоса (храм Геры Самосской). На севере Навкратиса был также обнаружен храм Диоскуров. Все указанные святилища восходят к VI в. до Р. Х.

Торговля и устройство греческой общины

В архаическую эпоху Навкратис стал главным центром греко-египетской торговли. Из Египта греки в первую очередь вывозили зерно. Оно доставлялось во многие греческие полисы, испытывавшие трудности с хлебным снабжением. Помимо зерна через Навкратис в Грецию поступали папирус и лен. Не последнее значение имел также вывоз египетских предметов роскоши, украшений из бронзы, стекла, фаянса и слоновой кости. В свою очередь греки ввозили вино и оливковое масло. Вероятно, немаловажную роль сыграли они и в проникновении железа – в Навкратисе была обнаружена одна из древнейших в Египте мастерских по его выплавке. Однако главной статьей греческого импорта в Египет являлось серебро. В городе чеканились бронзовые и серебряные монеты. Как портовый город, Навкратис славился своими гетерами (Htd., II, 135).

Согласно Геродоту, единственными должностными лицами в Навкратисе были простаты (II, 178). Они, судя по всему, руководили делами греческой общины и одновременно, наподобие современных консулов, могли быть полномочными представителями своих метрополий. Общее управление колонией могло находиться в руках египетской администрации. В архаическую эпоху Навкратис представлял собой характерный пример эмпория – торгового поселения, живущего в основном за счет морской торговли. Подобная практика была характерна для Древнего Востока, достаточно вспомнить примеры торговых факторий Аль-Мина и Телль-Сукас в Сирии.

Историческая судьба поселения

После покорения Египта персами в 525 г. до Р. Х. Навкратис сохранил значение связующего центра в греко-египетских отношениях. Это, например, подтверждает так называемая Навкратийская стела, относящаяся ко времени фараона ХХХ династии Нектанеба I (378 – 361 гг. до Р. Х.), в которой говорится о порядке взимания пошлин. Возможно, именно существование Навкратиса предопределило основание Александрии в 332 г. до Р. Х. Оказавшись неизбежно в тени последней, Навкратис продолжал оставаться важным хозяйственным и культурным центром на протяжении эллинистической и римской эпох.

Уроженцами Навкратиса были лексикограф II в. после Р. Х. Юлий Поллукс (Полидевк) и писатель-компилятор рубежа II – III вв. Афиней. Последний упоминает Навкратис в сочинении «Пирующие софисты» (XIII. 596, XV. 676). Была в Навкратисе, вероятно, и своя литературная и историографическая традиция – нам известны имена таких местных авторов, как Полихарм, Харон, Филист, но произведения их до нас не дошли. Наряду с Александрией и Птолемаидой в верховьях Нила Навкратис был единственным городом эллинистического Египта, обладавшим статусом полиса. Так продолжалось до начала византийского периода, когда с VI – VII вв. Навкратис теряет всякую роль и постепенно приходит в забвение.

Источники

Геродот. История / Перевод с древнегреческого Г. А. Стратановского. М., 1994

Страбон. География / Перевод с древнегреческого Г. А. Стратановского. М., 1994

Иллюстрации

Лаконский килик из Навкратиса с посвящением богине Афродите. Около 570 - 560 годов до Р. Х. Ашмолен-музей, Оксфорд

Дельта Нила (Нижний Египет)

План Навкратиса по материалам археологических раскопок

Навкратис и основавшие его греческие города. Авторы карты Кейт Мортон и Росс Томас. Сайт Британского музея

Раскопки Д. Хогарта в Навкратисе, 1903 год. Сайт Британского музея

Блюдо с изображением сфинкса. Навкратис, VI в. до Р. Х.

Статуэтка бога или героя, держащего льва. Храм Афродиты в Навкратисе, около 550 года до Р. Х. Британский музей

Место, где был Навкратис. Фото Росс Томас, 2011 год. Сайт Британского музея