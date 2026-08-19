НАВКРАРИИ (др.-греч. ναυκραρία от ναύκραρος «капитан корабля», ναῦς «корабль»)

Административные единицы, на которые делились афинские филы.

Это деление народа сменило прежнее деление по родам. Оно существовало ещё до Солона . В каждой из четырех афинских фил было по 12 навкрарий. Всего было 48 накврарий. Первоначально навкрарии должны были поставить в афинский флот по одному кораблю по два всадника. Позднее у них появились и административные функции. Как сообщает Аристотель в «Афинской политии», во главе каждой навкрарии стоял навкрар, который должен был собирать взносы и вести текущие расходы. Он ссылается на законы Солона, которые вышли из употребления: «Во многих местах значится: «взыскивать предоставляется навкрарам» и «расход производить из навкрарских сумм». Навкрары составляли совет, который, вероятно, имел какую-то власть. Геродот , рассказывая о заговоре Килона, говорит, что тогда правили Афинами навкрары. Навкары существовали и после Клисфена , который довел их число до 50, но лишил политического значения, оставив им только административные функции. Впоследствии и они перешли к демам. Обязанность поставлять корабли перешла к Совету (Буле) и триерархам.

Исторические источники:

Аристотель. Афинская полития;

Геродот.

Автор статьи: А.Б. Шарнина