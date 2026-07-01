НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ
Огни, которые, согласно Международным правилам предупреждения столкновений судов в море, должны нести все морские суда при плавании в морях и океанах в тёмное время суток (от захода до восхода солнца).
(Судовые огни), Н. о. речных судов на внутр. водных путях РФ соответствуют требованиям, содержащимся в Правилах плавания по внутр. водным путям РФ. По месторасположению (бортовые, кормовые и др.), цвету и характеру (проблесковые или непрерывного света; круговые либо секторные) Н. о. можно определить направление движения судна (вправо, влево, встречный курс), тип его двигателя и/или движителя (парусное, с механич. двигателем, несамоходное и т. п.), род деятельности (рыболовецкое, буксировочное, лоцманское и др.). Н. о., которые несёт судно на ходу, называются ходовыми, стоящее на якоре – якорными, стоящее в порту у причала – стояночными. Характер стояночных огней определяется администрацией порта.