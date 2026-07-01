НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ

Ог­ни, ко­то­рые, со­глас­но Ме­ж­ду­народным пра­ви­лам пре­ду­пре­ж­де­ния столк­но­ве­ний су­дов в мо­ре, долж­ны не­сти все мор­ские су­да при пла­ва­нии в мо­рях и океа­нах в тём­ное вре­мя су­ток (от за­хо­да до вос­хо­да солн­ца).

(Су­до­вые ог­ни), Н. о. реч­ных су­дов на внутр. вод­ных пу­тях РФ со­от­вет­ст­ву­ют тре­бо­ва­ни­ям, со­дер­жа­щим­ся в Пра­ви­лах пла­ва­ния по внутр. вод­ным пу­тям РФ. По ме­сто­рас­по­ло­же­нию (бор­то­вые, кор­мо­вые и др.), цве­ту и ха­рак­те­ру (про­блес­ко­вые или не­пре­рыв­но­го све­та; кру­го­вые ли­бо сек­тор­ные) Н. о. мож­но оп­ре­де­лить на­прав­ле­ние дви­же­ния суд­на (впра­во, вле­во, встреч­ный курс), тип его дви­га­те­ля и/или дви­жи­те­ля (па­рус­ное, с ме­ха­нич. дви­га­те­лем, не­са­мо­ход­ное и т. п.), род дея­тель­но­сти (ры­бо­ло­вец­кое, бук­си­ро­воч­ное, лоц­ман­ское и др.). Н. о., ко­то­рые не­сёт суд­но на хо­ду, на­зы­ва­ют­ся хо­до­вы­ми, стоя­щее на яко­ре – якор­ны­ми, стоя­щее в пор­ту у при­ча­ла – стоя­ноч­ны­ми. Ха­рак­тер стоя­ноч­ных ог­ней оп­ре­де­ля­ет­ся ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей пор­та.

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