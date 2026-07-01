НАВИГАЦИОННЫЕ АКТЫ 1651, 1660

Английские за­ко­ны, рег­ла­мен­ти­ро­вав­шие ве­де­ние морской тор­гов­ли.

(Na­vigation Acts). Тра­ди­ция из­да­ния в Анг­лии Н. а. вос­хо­дит к 14 в., од­на­ко до 17 в. они ос­та­ва­лись ма­ло­эф­фек­тив­ны­ми. Уси­ле­ние кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны ни­дерл. фло­та, ухуд­ше­ние тор­го­во­го по­ло­же­ния Анг­лии и по­иск но­вых ис­точ­ни­ков до­хо­дов для каз­ны в пе­ри­од про­тек­то­ра­та О. Кром­ве­ля под­толк­ну­ли англ. пра­ви­тель­ст­во к при­ня­тию Н. а. от 9.10.1651. Ос­но­ван­ный на прин­ци­пах мер­кан­ти­лиз­ма, он ус­та­но­вил, что ввоз в Анг­лию, Ир­лан­дию и англ. ко­ло­нии то­ва­ров из Азии, Аф­ри­ки и Аме­ри­ки раз­ре­шён лишь на су­дах, при­над­ле­жа­щих жи­те­лям Анг­лии ли­бо её ко­ло­ний, при ус­ло­вии, что ко­ман­ды этих су­дов на­по­ло­ви­ну со­сто­ят из анг­ли­чан. В от­но­ше­нии ана­ло­гич­но­го им­пор­та то­ва­ров из Ев­ро­пы Н. а. 1651 ус­та­нав­ли­вал, что он мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся ли­бо англ. су­да­ми, ли­бо су­да­ми стран- про­из­во­ди­те­лей. Осо­бо ого­ва­ри­ва­лось, что им­порт со­лё­ной ры­бы воз­мо­жен толь­ко при ус­ло­вии, что лов вво­зи­мой ры­бы про­из­во­дил­ся с англ. суд­на. Ка­бо­таж­ное пла­ва­ние раз­ре­ша­лось толь­ко на англ. су­дах. За­кон не­по­сред­ст­вен­но за­тра­ги­вал ин­те­ре­сы Ни­дер­лан­дов, за­ни­мав­ших ве­ду­щие по­зи­ции в по­сред­нич. тор­гов­ле, и по­слу­жил осн. при­чи­ной анг­ло- голл. вой­ны 1652–54 (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны 17–18 вв.). В пе­ри­од Рес­тав­ра­ции Н. а. 1651 до­пол­нен 13.9.1660 стать­я­ми, уже­сто­чав­ши­ми тре­бо­ва­ния к англ. су­дам (ко­ман­да долж­на бы­ла со­сто­ять из анг­ли­чан на 3/4, с 1662 суд­но долж­но бы­ло быть за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но в Анг­лии), а так­же ка­сав­ши­ми­ся ко­ло­ни­аль­ной и иностр. тор­гов­ли. Н. а. 1660 вво­дил спи­сок т. н. пе­ре­чис­лен­ных, т. е. за­пре­щён­ных, то­ва­ров, ко­то­рые мог­ли вво­зить­ся толь­ко в Анг­лию ли­бо в англ. ко­ло­нии. Этот спи­сок, пер­во­на­чаль­но вклю­чав­ший шерсть, та­бак, са­хар, ин­ди­го, им­бирь и др. то­ва­ры, всё бо­лее рас­ши­рял­ся в те­че­ние 17–18 вв. По­ло­же­ния Н. а. 1660 бы­ли уже­сто­че­ны в ию­ле 1663. От­ны­не все то­ва­ры из ко­ло­ний сна­ча­ла долж­ны бы­ли по­сту­пать в англ. га­ва­ни; в ко­ло­нии то­ва­ры мог­ли по­став­лять­ся толь­ко на англ. су­дах. В 1672, 1673 и 1696 уси­ле­ны ме­ры кон­тро­ля за со­блю­де­ни­ем ог­ра­ни­че­ний, пре­ду­смот­рен­ных спи­ском «пе­ре­чис­лен­ных» то­ва­ров, и пра­ви­ла тор­гов­ли ими, ко­то­ры­ми долж­ны бы­ли ру­ко­во­дство­вать­ся ко­ло­нии.

Н. а. и до­пол­не­ния к ним по­лу­чи­ли под­держ­ку англ. куп­цов, свя­зан­ных с ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­лей, вла­дель­цев су­дов и су­до­строит. вер­фей, а так­же ря­да эко­но­ми­стов (Д. Чайлд, А. Смит). Не­до­воль­ст­во эти­ми за­ко­на­ми вы­ра­зи­ли вла­дель­цы план­та­ций в ко­ло­ни­ях, для ко­то­рых они обер­ну­лись умень­ше­ни­ем при­бы­ли на экс­пор­ти­руе­мые то­ва­ры, уве­ли­че­ни­ем из­дер­жек при их про­да­же в Ев­ро­пу, а так­же уси­ле­ни­ем за­ви­си­мо­сти от англ. су­дов­ла­дель­цев и куп­цов. В ис­то­рио­гра­фии тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что Н. а. спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию англ. ко­раб­ле­строе­ния и су­до­ход­ст­ва, воз­вы­ше­нию англ. пор­то­вых го­ро­дов, рас­ши­ре­нию англ. тор­гов­ли, ус­та­нов­ле­нию тес­ных эко­но­мич. свя­зей мет­ро­по­лии с ко­ло­ния­ми. В то же вре­мя ряд ис­то­ри­ков ука­зы­ва­ет и на не­га­тив­ные по­след­ст­вия дей­ст­вия этих ак­тов: обо­га­ще­ние мет­ро­по­лии за счёт ко­ло­ний, рост по­ли­тич. про­тес­та про­тив англ. гос­под­ства, в т. ч. в сев.-амер. ко­ло­ни­ях.

К нач. 19 в. ог­ра­ни­че­ния, на­ла­гав­шие­ся Н. а., ста­ли сдер­жи­вать рост брит. эко­но­ми­ки. Спи­сок «пе­ре­чис­лен­ных» то­ва­ров был уп­разд­нён в 1822, в 1849 от­ме­не­ны и са­ми Н. а. Лишь ста­тья о ка­бо­та­же про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать до 1854.

Исторические ис­точники :

Extracts from the Navigation Acts, 1645–1696. N. Y., 1895;

The Navigation Act of 1651 // American Colonial Documents to 1776 / Ed. M. Jensen. N. Y., 1955.

Автор статьи: М. П. Ай­зен­штат.

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