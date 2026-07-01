НАВИГАЦИОННЫЕ АКТЫ 1651, 1660
Английские законы, регламентировавшие ведение морской торговли.
(Navigation Acts). Традиция издания в Англии Н. а. восходит к 14 в., однако до 17 в. они оставались малоэффективными. Усиление конкуренции со стороны нидерл. флота, ухудшение торгового положения Англии и поиск новых источников доходов для казны в период протектората О. Кромвеля подтолкнули англ. правительство к принятию Н. а. от 9.10.1651. Основанный на принципах меркантилизма, он установил, что ввоз в Англию, Ирландию и англ. колонии товаров из Азии, Африки и Америки разрешён лишь на судах, принадлежащих жителям Англии либо её колоний, при условии, что команды этих судов наполовину состоят из англичан. В отношении аналогичного импорта товаров из Европы Н. а. 1651 устанавливал, что он может осуществляться либо англ. судами, либо судами стран- производителей. Особо оговаривалось, что импорт солёной рыбы возможен только при условии, что лов ввозимой рыбы производился с англ. судна. Каботажное плавание разрешалось только на англ. судах. Закон непосредственно затрагивал интересы Нидерландов, занимавших ведущие позиции в посреднич. торговле, и послужил осн. причиной англо- голл. войны 1652–54 (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.). В период Реставрации Н. а. 1651 дополнен 13.9.1660 статьями, ужесточавшими требования к англ. судам (команда должна была состоять из англичан на 3/4, с 1662 судно должно было быть зарегистрировано в Англии), а также касавшимися колониальной и иностр. торговли. Н. а. 1660 вводил список т. н. перечисленных, т. е. запрещённых, товаров, которые могли ввозиться только в Англию либо в англ. колонии. Этот список, первоначально включавший шерсть, табак, сахар, индиго, имбирь и др. товары, всё более расширялся в течение 17–18 вв. Положения Н. а. 1660 были ужесточены в июле 1663. Отныне все товары из колоний сначала должны были поступать в англ. гавани; в колонии товары могли поставляться только на англ. судах. В 1672, 1673 и 1696 усилены меры контроля за соблюдением ограничений, предусмотренных списком «перечисленных» товаров, и правила торговли ими, которыми должны были руководствоваться колонии.
Н. а. и дополнения к ним получили поддержку англ. купцов, связанных с колониальной торговлей, владельцев судов и судостроит. верфей, а также ряда экономистов (Д. Чайлд, А. Смит). Недовольство этими законами выразили владельцы плантаций в колониях, для которых они обернулись уменьшением прибыли на экспортируемые товары, увеличением издержек при их продаже в Европу, а также усилением зависимости от англ. судовладельцев и купцов. В историографии традиционно считается, что Н. а. способствовали развитию англ. кораблестроения и судоходства, возвышению англ. портовых городов, расширению англ. торговли, установлению тесных экономич. связей метрополии с колониями. В то же время ряд историков указывает и на негативные последствия действия этих актов: обогащение метрополии за счёт колоний, рост политич. протеста против англ. господства, в т. ч. в сев.-амер. колониях.
К нач. 19 в. ограничения, налагавшиеся Н. а., стали сдерживать рост брит. экономики. Список «перечисленных» товаров был упразднён в 1822, в 1849 отменены и сами Н. а. Лишь статья о каботаже продолжала действовать до 1854.
Исторические источники:
Extracts from the Navigation Acts, 1645–1696. N. Y., 1895;
The Navigation Act of 1651 // American Colonial Documents to 1776 / Ed. M. Jensen. N. Y., 1955.
Автор статьи: М. П. Айзенштат.