НАВAРРСКАЯ МАРГАРЍТА (Marguerite de Navarre)

Сестра короля Франции Франциска I Валуа , дочь графа Ангулемского Шарля де Валуа и Луизы Савойской; известна также как Маргарита Ангулемская.

Вместе с братом получила хорошее гуманистическое образование, знала латинский и, возможно, греческий. В 1509 г. стала женой принца крови, герцога Шарля IV Алансонского, умершего вскоре после битвы при Павии (1525). В 1521-24 гг. состояла в переписке с епископом Мо Гийомом Брисонне, сторонником движения «нового благочестия» и реформирования церкви, что наложило отпечаток на ее последующие религиозно-политические взгляды. Во время пленения короля, вела переговоры с императором Карлом V об условиях освобождения брата. После возвращения Франциска I в 1526 г., по политическим соображениям была выдана замуж за короля Наваррского Генриха II д’Альбре, южнофранцузского феодала, владевшего суверенными территориями.

В 1520-1540-е гг. регулярно курсировала между По и Парижем, предоставляла убежище и покровительство вольнодумным литераторам – Г. Бюде, Б. Деперье, К. Маро, Ф. Рабле . В 1531 г. опубликовала поэму «Зерцало грешной души», где нашли отражения идеи Реформации об оправдании верой. Только вмешательство Франциска I помогло королеве избежать преследования со стороны Сорбонны. Пыталась (без успеха) склонить императора Карла V вернуть Наварре территории, захваченные Испанией в 1512 г., путем брака своей единственной дочери Жанны д’Альбре и инфанта Филиппа (будущего Филиппа II). После усиления репрессий короля по отношению к адептам новой веры-протестантам и засилье при дворе маршала де Монморанси, в 1542 г. окончательно поселилась в Наварре.

Автор одного из самых известных литературных произведений позднего Возрождения – сборника назидательных новелл на манер Боккаччо – «Гептамерона» («Семидневника»), не завершенного в связи со смертью. «Гептамерон» по праву считают отражением нравов высшего французского общества накануне Религиозных войн . Помимо этого, сочиняла многочисленные комедии, поэтические произведения разной направленности (многие были опубликованы в отдельном сборнике уже при ее жизни: «Marguerites de la Marguerite des princesses», 1547); оставила большую переписку. Ее внук Генрих Наваррский в 1589 г. взошел на французский трон как Генрих IV.

Сочинения :

Гептамерон / Пер. А.М. Шадрина, прим. З.В. Гуковской. М., 2011;

Oeuvres complètes / Éd. Cazauran N. T. I - X. Paris, 2001-2013 (en cours);

Lettres de Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre / Éd. F. Génin. Paris, 1841;

Nouvelles lettres de la reine de Navarre adressées au roi François Ier / Éd. F. Génin. Paris, 1842

Иллюстрации:

Жан Клуэ. Маргарита Наваррская. Ок. 1530