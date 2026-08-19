НАВАРРА, КОРОЛЕВСТВО (исп. Reino de Navarra)

Средневековое королевство, изначально имело название Королевство Памплона, располагалось на севере Пиренейского полуострова, к западу от Пиренеев. Королевство существовало с IX века до 1620 года.

Первыми жителями территории будущего королевства Наварры являлись васконы. В VI веке васконы переживают покорение готов и франков, однако насколько была крепкой их власть в регионе неизвестно. В начале VIII века территория Васконии входит во владения правителя Аквитании Эда Великого, однако вскоре мавры захватили почти всю территорию Памплоны. Горные районы остались неприступными для завоевателей.

К 778 году король Франков Карл Великий занимает Васконию и ведет боевые действия против арабов, но терпит поражение в печально известном в Ронсевальском ущелье. Предпринимают попытки подчинить Васконию в IX веке Людовик Благочестивый и его сын, король Аквитании Пипин I.

Переживая нашествия арабов, в середине IX века Памплона укрепляет своим позиции в регионе. Фактически, Наварра становиться самостоятельным государственным образованием. Первым правителем Наварры из династии Хименес был Санчо Гарсия (905-925). Начальная история нового королевства проходит в постоянной борьбе с маврами и тяжелыми данническими отношениями с мусульманскими правителями Испании. Только при короле Санчо III Великом (1000-1035) Наварра объединяет весь север Пиренейского полуострова под своей властью и освобождается от зависимости мусульманских правителей. После смерти короля, владения были разделены между его сыновьями, что привело к междоусобицам.

C 1076 по 1134 год королевство подчинялось власти правителя Арагона.

В 1234 году королем Наварры был избран граф Шампани Тибо IV, так как мужская линия династии Хименес присеклась. Король Наварры являлся вассалом французского короля.

В 1285-1328 годах король Франции был одновременно и королем Наварры.

В 1328 году граф Филипп III д'Эврё был коронован Королем Наварры. Французское владычество в регионе продолжалось до XVI века.

В Средневековье территория Наварры разделялась пиренейскими горами на две части: юг – Верхняя Наварра, север – Нижняя Наварра.

Южная часть Наварры в 1512 году была присоединена королем Фердинандом Арагонским к своим владениям. Территория северной части Наварры сохраняла свою независимость до 1589 года. Король Генрих Навварский стал французским королем Генрихом IV . В 1620 году, по инициативе Кардинала Ришелье, территория королевства была включена в состав Франции.

Иллюстрация:

Герб королевства Наварры.

Исторические источники:

Хроника Карденьи I. Хроника Карденьи II. Анналы Толедо I. Анналы Толедо II. Анналы Толедо III. / под ред. С.А. Куприенко. — К.: Blok.NOT, 2011.

Автор статьи: Медведь А.О.