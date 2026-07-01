НАВАРРА

Ис­то­рическая об­ласть в Западных Пи­ре­не­ях, на гра­ни­це Ис­па­нии и Фран­ции; административно-территориальная еди­ни­ца (ав­то­ном­ное со­об­ще­ст­во) Ис­па­нии .

(Исп. Navarra, франц. Navarre). Вклю­ча­ет од­но­им. про­вин­цию. Пл. 9,8 тыс. км2. Нас. 652,9 тыс. чел. (2012, оцен­ка). Гл. го­род – Пам­п­ло­на.

В древ­но­сти тер­ри­то­рия Н. бы­ла за­се­ле­на вас­ко­на­ми (пред­ка­ми совр. бас­ков). Во 2 в. до н. э. на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в Н. рим­лян, в 75 до н. э. рим. пол­ко­во­дец Гней Пом­пей ос­но­вал г. Пам­п­ло­на. По­сле па­де­ния Рим. им­пе­рии зем­ли бас­ков пы­та­лись под­чи­нить се­бе вест­го­ты и фран­ки. В нач. 7 в. н. э. для уста­нов­ле­ния кон­тро­ля над Зап. Пи­ре­нея­ми бы­ли об­ра­зо­ва­ны на­хо­див­шие­ся со­от­вет­ст­вен­но под кон­тро­лем Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва и Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва гер­цог­ст­ва Вас­ко­ния и Кан­таб­рия. В нач. 8 в. рав­нин­ные рай­оны Н. бы­ли за­хва­че­ны му­суль­ма­на­ми; ук­ре­пив­шие­ся в го­рах бас­ки ве­ли борь­бу с му­суль­ма­на­ми и фран­ка­ми. В 778 Карл I Ве­ли­кий за­нял б. ч. тер­ри­то­рии Н., вы­тес­нив му­суль­ман, но вско­ре по­тер­пел по­ра­же­ние от бас­ков, раз­бив­ших пред­во­ди­те­ля его войск марк­гра­фа бре­тон­ско­го по­бе­ре­жья Хру­од­лан­да (Ро­лан­да). В нач. 9 в. Лю­до­вик Бла­го­чес­ти­вый от­вое­вал Зап. Пи­ре­неи, ко­то­рые во­шли в со­став Ис­пан­ской мар­ки. В 820-х гг. на­ча­лось объ­е­ди­не­ние зе­мель бас­ков под упр. гра­фа Пам­п­ло­ны Инь­и­го Ари­сты (ум. 851/852), на­хо­див­ше­го­ся в близ­ком род­ст­ве с семь­ёй му­вал­ла­дов Ба­ну Ка­си, ко­то­рая вла­де­ла зем­ля­ми на пра­вом бе­ре­гу р. Эб­ро. Поль­зу­ясь её под­держ­кой, Инь­и­го Ари­ста до­бил­ся фак­тич. не­за­ви­си­мо­сти от Франк­ско­го гос-ва и под­чи­нил се­бе ряд тер­ри­то­рий. Со­глас­но пре­да­нию, по­сле по­бе­ды в 824 над Лю­до­виком Бла­го­чес­ти­вым, ор­га­ни­зо­вав­шим по­ход про­тив Инь­и­го Ари­сты, он при­нял ти­тул ко­ро­ля Пам­п­ло­ны. Власть Инь­и­го Ари­сты рас­про­стра­ня­лась не на все зем­ли бас­ков; об­лас­ти на гра­ни­це Ала­вы и зап. от­ро­гов Пи­ре­не­ев с цен­т­ром в Сан­гу­эсе («дру­гая часть ко­ро­лев­ст­ва») управ­ля­лись ро­дом Хи­ме­нес. Пред­ста­ви­тель этой ди­на­стии Сан­чо I Гар­сес за­нял в 905 трон Н. (пра­вил до 925). Его пра­пра­внук Сан­чо III Ве­ли­кий в 1-й тре­ти 11 в. су­мел ов­ла­деть всей сев. ча­стью Пи­ре­ней­ско­го п-ова, объ­е­ди­нив под сво­ей вла­стью, по­ми­мо соб­ст­вен­но Н., ко­ро­лев­ст­ва Ле­он, Кас­ти­лия и Ара­гон. Не­за­дол­го до смер­ти Сан­чо III Ве­ли­кий раз­де­лил свои вла­де­ния ме­ж­ду сы­новь­я­ми: Н. по­лу­чил его стар­ший сын – Гар­сия Сан­чес III (1035–54). Ему на­сле­до­вал его сын Сан­чо IV, рас­ши­рив­ший в вой­нах с му­сульм. пра­ви­те­ля­ми Са­ра­го­сы вла­де­ния Н. на юго-за­па­де. В 1076 по­сле смер­ти Сан­чо IV, не ос­та­вив­ше­го за­кон­ных на­след­ни­ков, на­варр­цы пред­ло­жи­ли ко­ро­ну ко­ро­лю Ара­го­на Сан­чо I (пра­вил в Н. до 1094 как Сан­чо V). Уния с Ара­го­ном дли­лась до 1134, ко­гда на на­варр­ский пре­стол был из­бран Гар­сия IV Вос­ста­но­ви­тель (пра­вил до 1150) из ди­на­стии Хи­ме­нес. При его пре­ем­нике Сан­чо VI Му­дром (1150–94) ко­ролев­ст­во Пам­п­ло­на ста­ло на­зы­вать­ся ко­ро­лев­ст­вом На­вар­ра. Со смер­тью без­дет­но­го ко­ро­ля Сан­чо VII Силь­но­го (1194–1234), в прав­ле­ние ко­то­ро­го Н. в вой­нах с Кас­ти­ли­ей по­те­ря­ла ряд тер­ри­то­рий (Ала­ва, Ги­пус­коа), пре­стол пе­ре­шёл к его зя­тю – гра­фу Шам­пан­ско­му Тео­баль­ду (1234–53), вас­са­лу франц. ко­ро­ля. В 1285–1328 Н. фак­ти­че­ски вхо­ди­ла в со­став Франц. ко­ро­лев­ст­ва – ко­ро­ля­ми Н. бы­ли франц. ко­ро­ли Фи­липп IV Кра­си­вый [в 1284 он же­нил­ся на на­след­ни­це на­варр­ско­го пре­сто­ла Ху­а­не I (Жан­не I)] и Карл IV (Карл I Наварр­ский; 1322–28). Со смер­тью по­след­не­го трон Н. пе­ре­шёл к Хуа­не II (Жан­не II; 1328–49), со­стоя­щей в бра­ке с Фи­лип­пом III д’Эврё; Н. управ­ля­ли пред­ста­ви­те­ли этой ди­на­стии – Карл Злой, Карл III (1387–1425) и Блан­ка I (1425–1441). В 1441 трон Н. за­нял муж Блан­ки I – ко­роль Ара­го­на Ху­ан II (в Н. пра­вил как Ху­ан I). По­сле его смер­ти в 1479 ко­ро­на Н. ото­шла к пред­ста­ви­те­лям до­ма де Фуа, в 1484, по­сле свадь­бы ко­ро­ле­вы На­вар­ры Ека­те­ри­ны (Ка­та­ли­ны) де Фуа с Жа­ном III д’Альб­ре, – до­ма Альб­ре.

В 1512 боль­шая часть Н. (т. н. Верх­няя Н.) бы­ла за­воё­ва­на Фер­нан­до II Ара­гон­ским и вклю­че­на в со­став Ис­па­нии. В Ниж­ней Н. трон в 1517 унас­ле­до­вал сын Жа­на III д’Альб­ре – Ген­рих II (пра­вил до 1555). В 1572 ко­ро­лём Н. стал сын Жан­ны III (дочь Ген­ри­ха II; 1555–72) и Ан­туа­на де Бур­бо­на (1555–1562) – Ген­рих III, ко­то­рый в 1589 под име­нем Ген­ри­ха IV за­нял франц. пре­стол. Ниж­няя Н. во­шла в со­став Фран­ции, но до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. со­хра­ня­ла ряд при­ви­ле­гий; до 1830 франц. ко­ро­ли но­си­ли так­же ти­тул ко­ро­лей Н. Верх­няя Н. име­ла в объ­е­ди­нён­ной Ис­па­нии ста­тус ви­це-ко­ро­лев­ст­ва, с 1841 – про­вин­ции, об­ла­дав­шей собств. пра­ви­тель­ст­вом и ря­дом при­ви­ле­гий. С 1982 ав­то­ном­ное со­об­ще­ст­во.

Автор статьи: М. В. Ры­би­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)