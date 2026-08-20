НАВАХО народ

Ин­дей­ский на­род, круп­ней­ший в груп­пе апа­чи, на юго-за­па­де США.

(Исп. Navajo, от на­ва­ху, на яз. те­ва кай­о­ва-та­но­ан­ской се­мьи – воз­де­лан­ные по­ля в ши­ро­кой до­ли­не; са­мо­назва­ния тине, ди­не – че­ло­век, наа­пээ­хо).

Чис­лен­ность 286,7 тыс. чел., с метисами – 332,1 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). Боль­шин­ст­во про­жи­ва­ют в круп­ней­шей ин­дей­ской ре­зер­ва­ции На­ва­хо-ней­шен (Наа­пэ­эхо-Пи­на­хас­цо) на тер­ри­то­рии США (62,4 тыс. км2), на сты­ке шта­тов Ари­зо­на, Нью-Мек­си­ко, Юта и Ко­ло­ра­до; жи­вут так­же в ре­зер­ва­ци­ях Ра­ма (2,2 тыс. чел.), Ала­мо (2 тыс. чел.) и То­хад­жи­ли (Тхо-Хачиилнээхэ; 1,6 тыс. чел.) в Нью- Мек­си­ко и в мно­го­числ. об­щи­нах в Ари­зо­не, Нью-Мек­си­ко, Юте и Ко­ло­ра­до. Поч­ти все Н. го­во­рят по-английски; ок. 60% го­во­рят на яз. на­ва­хо, из них 3% од­но­языч­ны; рас­про­стра­нён так­же исп. яз. При­дер­жи­ва­ют­ся тра­диц. куль­тов и пей­о­тиз­ма, есть хри­сти­ане (пре­сви­те­риа­не, лю­те­ра­не, кон­гре­га­цио­ни­сты, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты, мен­но­ни­ты, по­сле­до­ва­те­ли Епи­ско­паль­ной церк­ви в США, Ту­зем­ной амер. церк­ви Сев. Аме­ри­ки, Ин­дей­ской ре­фор­ми­ро­ван­ной церк­ви Св. Ио­си­фа, Ту­зем­ной амер. церк­ви на­ва­хо и др.).

Упо­ми­на­ют­ся в письм. ис­точ­ни­ках с 1629. Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев юго-за­па­да США. Ве­ли по­лу­ко­че­вой об­раз жиз­ни в гра­ни­цах тер­ри­то­рии, на­зы­вае­мой Ди­не­та (Зем­ля лю­дей), в сред­нем и верх­нем те­че­нии р. Сан- Ху­ан и по её ле­вым при­то­кам. Вы­ра­щи­ва­ли ку­ку­ру­зу (под влия­ни­ем на­ро­дов пу­эб­ло), за­ни­ма­лись охо­той и со­би­ра­тель­ст­вом; тор­го­ва­ли с пу­эб­ло (мя­со, шку­ры, соль, квас­цы). По­се­ле­ние (ран­че­рия) со­стоя­ло из не­сколь­ких де­сят­ков полузем­ля­нок (хо­ган). По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния пу­эб­ло в кон. 17 в. при­ня­ли мн. бег­ле­цов-пу­эб­ло, что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию сре­ди Н. ир­ри­га­ции, гон­чар­ст­ва, тка­че­ст­ва (зна­ме­ни­ты узор­ные шер­стя­ные одея­ла), пле­те­ния кор­зин, строи­тель­ст­ва не­боль­ших ук­ре­п­лён­ных по­се­ле­ний в ви­де мно­го­ком­нат­но­го ка­мен­но­го зда­ния (пу­эб­ли­то), на­скаль­но­го иск-ва. В это же вре­мя Н. за­им­ству­ют у ис­пан­цев ско­то­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, ло­ша­ди), вы­ра­щи­ва­ние пер­си­ков, хлоп­ка, про­из-во сы­ра, уст­рой­ст­во труб-ды­мо­хо­дов. За­су­ха и на­бе­ги юта вы­ну­ди­ли Н. за­се­лять об­лас­ти на за­па­де и юге до рек Ко­ло­ра­до и Литл-Ко­ло­ра­до; во вре­мя рас­се­ле­ния ут­ра­ти­ли гон­чар­ст­во, пле­те­ние кор­зин, из­го­тов­ле­ние хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, ка­мен­ное строи­тель­ст­во. Ко 2-й пол. 18 в. окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся ком­плекс тра­диц. куль­ту­ры Н. (зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во и шер­стя­ное тка­че- ство, с 1870-х гг. – про­из-во се­реб­ря­ных ук­ра­ше­ний с би­рю­зой).

Из­вест­но св. 60 мат­ри­ли­ней­ных кла­нов, объ­е­ди­нён­ных в 15 фрат­рий. Об­щи­на из од­ной и бо­лее боль­ших се­мей воз­глав­ля­лась стар­шей жен­щи­ной и вы­бор­ным пред­во­ди­те­лем-муж­чи­ной (на­та­ни). Со­хра­ня­ет­ся ми­фо­ло­гия (в т. ч. эт­но­го­нич. миф Ди­не Ба­ха­не). Все­лен­ная Н. под­раз­де­ля­ет­ся на «свя­щен­ный на­род» (сверхъ­ес­те­ст­вен­ные су­ще­ст­ва: Ме­няю­щая­ся жен­щи­на, её де­ти-близ­не­цы Убий­ца чу­до­вищ и Ро­ж­дён­ный для во­ды, трик­стер Кой­от, Раз­го­ва­ри­ваю­щий бог и др.) и «на­род на по­верх­но­сти зем­ли» (лю­дей). Ка­ж­дое су­ще­ст­во не­сёт в се­бе как доб­ро, так и зло; осн. цель об­ря­дов у Н. – вос­ста­нов­ле­ние на­ру­шен­ной гар­мо­нии и пре­бы­ва­ние в со­стоя­нии хо­жо («пре­крас­ное, бла­го­сло­вен­ное»). Об­ря­ды раз­де­ля­ют­ся на две ка­те­го­рии: на­прав­лен­ные на мир, гар­мо­нию, доб­ро (Бла­го­сло­вен­ный путь) и при­ме­няе­мые при из­гна­нии злых ду­хов и ас­со­ции­рую­щие­ся с вой­ной, на­сили­ем, урод­ст­вом (Вра­же­ский путь, Злой путь). Гл. роль в ри­туа­лах иг­ра­ют «пев­цы» (ха­та­ли), знаю­щие об­ря­до­вые пес­но­пе­ния.

Ус­пеш­но со­про­тив­ля­лись исп. и мекс. ко­ло­ни­за­ции. В 1846 и 1849 за­клю­че­ны пер­вые до­го­воры с аме­ри­кан­ца­ми, од­на­ко стыч­ки с аме­ри­кан­ца­ми про­дол­жа­лись. В 1860 Н. на­па­ли на Форт-Де­фай­анс. В 1863 ген. Дж. Х. Кар­лто­ном бы­ла на­прав­ле­на про­тив них ка­ра­тель­ная экс­пе­ди­ция во гла­ве с полк. К. Х. Кар­со­ном. Вес­ной 1864 ок. 9 тыс. Н. во гла­ве с во­ж­дём Ма­ну­эли­то сда­лись Кар­со­ну и бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны на вос­ток в от­да­лён­ный (св. 500 км) ла­герь-ре­зер­ва­цию Боски-Ре­дон­до на р. Пе­кос (близ ук­ре­п­ле­ния Форт-Сам­нер) – т. н. Дол­гий пе­ре­ход. Но­вый до­го­вор 1868 по­зво­лил Н. вер­нуть­ся в род­ные мес­та, где бы­ла соз­да­на ре­зер­ва­ция (13,6 тыс. км2), ко­то­рая уве­ли­чи­лась к 1934 поч­ти в 5 раз. Они од­ни­ми из пер­вых соз­да­ли пле­мен­ные по­ли­цию (1870) и су­ды (1891). От­кры­тие на тер­ри­то­рии ре­зер­ва­ции неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний в 1920–30-е гг. спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту бла­го­сос­тоя­ния Н. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ок. 400 Н. ра­бо­та­ли шиф­ро­валь­щи­ка­ми и ра­ди­ста­ми в Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не. Со­про­тив­ля­ют­ся вве­де­нию кон­сти­ту­ции (1937, 1953 и 2006), с 1991 управ­ля­ют­ся по­лу­ав­то­ном­ным пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с пре­зи­ден­том.

Автор статьи: Г. Б. Бо­ри­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)