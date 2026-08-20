НАВАХО народ
Индейский народ, крупнейший в группе апачи, на юго-западе США.
(Исп. Navajo, от наваху, на яз. тева кайова-таноанской семьи – возделанные поля в широкой долине; самоназвания тине, дине – человек, наапээхо).
Численность 286,7 тыс. чел., с метисами – 332,1 тыс. чел. (2010, перепись). Большинство проживают в крупнейшей индейской резервации Навахо-нейшен (Наапээхо-Пинахасцо) на территории США (62,4 тыс. км2), на стыке штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо; живут также в резервациях Рама (2,2 тыс. чел.), Аламо (2 тыс. чел.) и Тохаджили (Тхо-Хачиилнээхэ; 1,6 тыс. чел.) в Нью- Мексико и в многочисл. общинах в Аризоне, Нью-Мексико, Юте и Колорадо. Почти все Н. говорят по-английски; ок. 60% говорят на яз. навахо, из них 3% одноязычны; распространён также исп. яз. Придерживаются традиц. культов и пейотизма, есть христиане (пресвитериане, лютеране, конгрегационисты, методисты, баптисты, меннониты, последователи Епископальной церкви в США, Туземной амер. церкви Сев. Америки, Индейской реформированной церкви Св. Иосифа, Туземной амер. церкви навахо и др.).
Упоминаются в письм. источниках с 1629. Традиц. культура типична для индейцев юго-запада США. Вели полукочевой образ жизни в границах территории, называемой Динета (Земля людей), в среднем и верхнем течении р. Сан- Хуан и по её левым притокам. Выращивали кукурузу (под влиянием народов пуэбло), занимались охотой и собирательством; торговали с пуэбло (мясо, шкуры, соль, квасцы). Поселение (ранчерия) состояло из нескольких десятков полуземлянок (хоган). После подавления восстания пуэбло в кон. 17 в. приняли мн. беглецов-пуэбло, что способствовало распространению среди Н. ирригации, гончарства, ткачества (знамениты узорные шерстяные одеяла), плетения корзин, строительства небольших укреплённых поселений в виде многокомнатного каменного здания (пуэблито), наскального иск-ва. В это же время Н. заимствуют у испанцев скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, лошади), выращивание персиков, хлопка, произ-во сыра, устройство труб-дымоходов. Засуха и набеги юта вынудили Н. заселять области на западе и юге до рек Колорадо и Литл-Колорадо; во время расселения утратили гончарство, плетение корзин, изготовление хлопчатобумажных тканей, каменное строительство. Ко 2-й пол. 18 в. окончательно сформировался комплекс традиц. культуры Н. (земледелие, скотоводство и шерстяное ткаче- ство, с 1870-х гг. – произ-во серебряных украшений с бирюзой).
Известно св. 60 матрилинейных кланов, объединённых в 15 фратрий. Община из одной и более больших семей возглавлялась старшей женщиной и выборным предводителем-мужчиной (натани). Сохраняется мифология (в т. ч. этногонич. миф Дине Бахане). Вселенная Н. подразделяется на «священный народ» (сверхъестественные существа: Меняющаяся женщина, её дети-близнецы Убийца чудовищ и Рождённый для воды, трикстер Койот, Разговаривающий бог и др.) и «народ на поверхности земли» (людей). Каждое существо несёт в себе как добро, так и зло; осн. цель обрядов у Н. – восстановление нарушенной гармонии и пребывание в состоянии хожо («прекрасное, благословенное»). Обряды разделяются на две категории: направленные на мир, гармонию, добро (Благословенный путь) и применяемые при изгнании злых духов и ассоциирующиеся с войной, насилием, уродством (Вражеский путь, Злой путь). Гл. роль в ритуалах играют «певцы» (хатали), знающие обрядовые песнопения.
Успешно сопротивлялись исп. и мекс. колонизации. В 1846 и 1849 заключены первые договоры с американцами, однако стычки с американцами продолжались. В 1860 Н. напали на Форт-Дефайанс. В 1863 ген. Дж. Х. Карлтоном была направлена против них карательная экспедиция во главе с полк. К. Х. Карсоном. Весной 1864 ок. 9 тыс. Н. во главе с вождём Мануэлито сдались Карсону и были депортированы на восток в отдалённый (св. 500 км) лагерь-резервацию Боски-Редондо на р. Пекос (близ укрепления Форт-Самнер) – т. н. Долгий переход. Новый договор 1868 позволил Н. вернуться в родные места, где была создана резервация (13,6 тыс. км2), которая увеличилась к 1934 почти в 5 раз. Они одними из первых создали племенные полицию (1870) и суды (1891). Открытие на территории резервации нефтяных месторождений в 1920–30-е гг. способствовало росту благосостояния Н. Во время 2-й мировой войны ок. 400 Н. работали шифровальщиками и радистами в Тихоокеанском регионе. Сопротивляются введению конституции (1937, 1953 и 2006), с 1991 управляются полуавтономным правительством во главе с президентом.
Автор статьи: Г. Б. Борисов.