НАВАХО
Язык народа навахо.
Распространён на юго-западе США – гл. обр. на территории резервации, охватывающей части штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. Н. – крупнейший коренной язык США и Канады; численность говорящих ок. 180 тыс. чел. (оценка по переписи 2000).
Н. относится к южной (апачской) группе атабаскских языков. Он весьма однороден; обычно считается, что диалектное членение в нём выражено слабо. Мн. типологич. характеристики Н. объединяют его с др. атабаскскими языками. Вокализм представляет собой систему из 4 типов качественно различных гласных (a, e, i, o); каждый тип включает фонемы, различающиеся по следующим бинарным признакам: краткая/долгая, простая/назализованная, высокий тон/ низкий тон; на долгих гласных возможен также восходящий и нисходящий тон. Консонантизм насчитывает 34 фонемы и в целом типичен для атабаскских языков.
Н. – полисинтетический префиксальный язык (см. Полисинтетические языки), причём степень полисинтетизма Н. ещё выше, чем в сев. атабаскских языках, во многом за счёт включения некоторых послелогов в глагольный комплекс. Напр., глагольная словоформа baazhní y ́a ‘он подошёл к нему’ включает в свой состав компонент baa- ‘к нему’, т. е. преверб, исторически представляю- щий собой послелог. Глагольная словоформа Н. описывается как порядковая структура с конечным корнем и примерно 20 возможными префиксальными позициями. Язык характеризуется крайне сложной морфонологией.
На материале Н. впервые сформулирован ряд важных типологич. обобщений. В 1973 К. Хейл (США), основываясь на данных Н., ввёл в лингвистич. теорию понятие иерархии. Он заметил, что в Н. употребление местоименных префиксов 3-го лица регулируется, среди прочего, соотношением между субъектом и объектом предложения по одушевлённости, или внутр. активности. В частности, если субъект более активен, чем объект (напр., субъект – человек, а объект – животное или неодуш. предмет), то употребляется префикс yi- («Мальчик пчелу yi-убил»), а если более активен объект – то употребляется префикс bi- («Мальчика пчела bi-укусила»). Э. Джелинек (США) в 1980-е гг. охарактеризовала Н. как язык с местоименными аргументами. Согласно этой идее, в отличие от языков, в которых аргументами глагола являются автономные именные группы, в языках типа Н. в функции аргументов выступают местоименные морфемы в составе глагола, а именные группы представляют собой факультативные приложения к этим местоименным аргументам.
Яркая особенность лексики Н. – почти полное отсутствие заимствований. Несмотря на то, что предки навахо пересекли б. ч. сев.-амер. континента, двигаясь в ареал совр. проживания, и, вероятно, контактировали со многими индейскими племенами, в их языке это не оставило никаких следов. Есть лишь ок. 40 существительных, заимствованных из исп. яз. (напр., béégashii ‘корова, крупный рогатый скот’ от vacas ‘коровы’) и неск. заимствований из англ. яз. (напр., wán ‘вино’ от wine).
Существовало неск. систем навахской письменности на лат. графич. основе. Ныне широкое распространение получила система Р. Янга и У. Моргана (оба – США), в которой активно используются диграфы и отд. диакритические знаки. Имеются образцы авторской поэзии и прозы на Н.
Н. имеет значительно лучшие перспективы выживания, чем большинство других индейских языков. Используется в большом числе функциональных сфер (в т. ч. на публичных мероприятиях, на рабочем месте). Им владеет (как первым или вторым языком) б ́ольшая часть навахо, отд. навахо старшего поколения одноязычны. В ряде случаев дети усваивают Н. как первый язык. Его преподают в навахо-англ. школах и колледжах. Распространена грамотность на Н. На нём опубликовано множество учебных материалов.
Н. является предметом исследования св. 100 лет. Его изучали мн. лингвисты, в т. ч. Э. Сепир, который на чисто лингвистич. основаниях доказал сев. происхождение индейцев навахо. Он работал в сотрудничестве с францисканцем Б. Хейлом, знатоком Н. После смерти Сепира его материалы были частично обработаны и опубликованы его учеником Х. Хойером. Н. – наиболее документированный индейский язык Сев. Америки. В первую очередь это заслуга Р. Янга и У. Моргана, в течение более 50 лет (начиная с 1930-х гг.) исследовавших Н., разработавших его совр. орфографию и издавших фундам. грамматич. описания и словари.
Во время 2-й мировой войны, в ходе боевых действий ВМС США против Японии в Тихом ок., Н. был использован в качестве основы кода для секретных радиопереговоров. Он был разработан в мае 1942 группой навахо, служивших в ВМС, и включал гл. обр. навахские переводы воен. терминов. Были закодированы сотни воен. понятий. Так, корпус был обозначен навахским словом, означающим ‘клан’, немцы были закодированы как ‘железные шляпы’, танк – как ‘черепаха’, подводная лодка – как ‘железная рыба’ и т. д. Кроме того, были придуманы обозначения для букв лат. алфавита – это были навахские переводы англ. слов, начинающихся с соответствующей буквы. Напр., буква А могла кодироваться навахскими словами, означающими ‘муравей’ (англ. ant), ‘яблоко’ (англ. apple) или ‘топор’ (англ. axe). Японцы не смогли распознать навахский код, и он использовался до конца 2-й мировой войны и позднее, во время войн в Корее и во Вьетнаме.
Автор статьи: А. А. Кибрик.