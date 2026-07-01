НАВАХО

Язык на­ро­да на­ва­хо.

Рас­про­стра­нён на юго-за­па­де США – гл. обр. на тер­ри­то­рии ре­зер­ва­ции, ох­ва­ты­ваю­щей час­ти шта­тов Ари­зо­на, Нью-Мек­си­ко и Юта. Н. – круп­ней­ший ко­рен­ной язык США и Ка­на­ды ; чис­лен­ность го­во­ря­щих ок. 180 тыс. чел. (оцен­ка по пе­ре­пи­си 2000).

Н. от­но­сит­ся к юж­ной (апач­ской) груп­пе ата­ба­ск­ских язы­ков. Он весь­ма од­но­ро­ден; обыч­но счи­та­ет­ся, что диа­лект­ное чле­не­ние в нём вы­ра­же­но сла­бо. Мн. ти­по­ло­гич. ха­рак­те­ри­сти­ки Н. объ­еди­ня­ют его с др. ата­ба­ск­ски­ми язы­ка­ми. Во­ка­лизм пред­став­ля­ет со­бой си­сте­му из 4 ти­пов ка­че­ст­вен­но раз­лич­ных глас­ных (a, e, i, o); ка­ж­дый тип вклю­ча­ет фо­немы, раз­ли­чаю­щие­ся по сле­дую­щим би­нар­ным при­зна­кам: крат­кая/дол­гая, про­стая/на­за­ли­зо­ван­ная, вы­со­кий тон/ низ­кий тон; на дол­гих глас­ных воз­мо­жен так­же вос­хо­дя­щий и нис­хо­дя­щий тон. Кон­со­нан­тизм на­счи­ты­ва­ет 34 фо­не­мы и в це­лом ти­пи­чен для ата­ба­ск­ских язы­ков.

Н. – по­ли­син­те­ти­че­ский пре­фик­саль­ный язык (см. По­ли­син­те­ти­че­ские язы­ки), при­чём сте­пень по­ли­син­те­тиз­ма Н. ещё вы­ше, чем в сев. ата­ба­ск­ских язы­ках, во мно­гом за счёт вклю­че­ния не­кото­рых по­сле­ло­гов в гла­голь­ный ко­м­плекс. Напр., гла­голь­ная сло­во­фор­ма baazhní y ́a ‘он по­до­шёл к нему’ вклю­ча­ет в свой со­став ком­по­нент baa- ‘к нему’, т. е. пре­верб, исторически представ­ляю- щий со­бой после­лог. Гла­голь­ная сло­во­фор­ма Н. опи­сы­ва­ет­ся как по­ряд­ко­вая струк­ту­ра с ко­неч­ным кор­нем и при­мер­но 20 воз­мож­ны­ми пре­фик­саль­ны­ми по­зи­ция­ми. Язык ха­рак­те­ри­зу­ет­ся край­не слож­ной мор­фо­но­ло­ги­ей.

На ма­те­риа­ле Н. впер­вые сфор­му­ли­ро­ван ряд важ­ных ти­по­ло­гич. об­об­ще­ний. В 1973 К. Хейл (США), ос­но­вы­ва­ясь на дан­ных Н., ввёл в линг­ви­стич. тео­рию по­ня­тие иерар­хии. Он за­ме­тил, что в Н. упо­треб­ле­ние ме­сто­имен­ных пре­фик­сов 3-го ли­ца ре­гу­ли­ру­ет­ся, сре­ди про­че­го, со­от­но­ше­ни­ем меж­ду субъ­ек­том и объек­том пред­ло­же­ния по оду­шев­лён­ности, или внутр. ак­тив­но­сти. В ча­ст­ности, ес­ли субъект бо­лее ак­ти­вен, чем объект (напр., субъект – че­ло­век, а объ­ект – жи­вот­ное или нео­душ. пред­мет), то упо­треб­ля­ет­ся пре­фикс yi- («Маль­чик пче­лу yi-убил»), а ес­ли бо­лее ак­ти­вен объект – то упо­треб­ля­ет­ся пре­фикс bi- («Маль­чи­ка пче­ла bi-уку­си­ла»). Э. Дже­ли­нек (США) в 1980-е гг. оха­рак­те­ри­зо­ва­ла Н. как язык с ме­сто­имен­ны­ми ар­гу­мен­та­ми. Со­глас­но этой идее, в от­ли­чие от язы­ков, в ко­то­рых ар­гу­мен­та­ми гла­го­ла яв­ля­ют­ся ав­то­ном­ные имен­ные груп­пы, в язы­ках ти­па Н. в фу­нк­ции ар­гу­мен­тов вы­сту­па­ют ме­сто­имен­ные мор­фе­мы в со­ста­ве гла­го­ла, а имен­ные груп­пы пред­став­ля­ют со­бой фа­куль­та­тив­ные при­ло­же­ния к этим ме­сто­имен­ным ар­гу­мен­там.

Яр­кая осо­бен­ность лек­си­ки Н. – поч­ти пол­ное от­сут­ст­вие за­им­ст­во­ва­ний. Не­смот­ря на то, что пред­ки на­ва­хо пе­ре­сек­ли б. ч. сев.-амер. кон­ти­нен­та, дви­гаясь в аре­ал совр. про­жи­ва­ния, и, ве­ро­ят­но, кон­так­ти­ро­ва­ли со мно­ги­ми ин­дей­ски­ми пле­ме­на­ми, в их язы­ке это не ос­та­ви­ло ни­ка­ких сле­дов. Есть лишь ок. 40 су­ще­ст­ви­тель­ных, за­им­ст­во­ван­ных из исп. яз. (напр., béégashii ‘ко­ро­ва, круп­ный ро­га­тый скот’ от vacas ‘ко­ро­вы’) и неск. за­им­ст­во­ва­ний из англ. яз. (напр., wán ‘вино’ от wine).

Су­ще­ст­во­ва­ло неск. си­стем на­вах­ской пись­мен­но­сти на лат. гра­фич. ос­но­ве. Ны­не ши­ро­кое рас­про­ст­ра­не­ние по­лу­чи­ла си­сте­ма Р. Ян­га и У. Мор­га­на (оба – США), в ко­то­рой ак­тив­но ис­поль­зу­ют­ся ди­гра­фы и отд. диа­кри­ти­че­ские зна­ки. Име­ют­ся об­раз­цы ав­тор­ской по­эзии и про­зы на Н.

Н. име­ет зна­чи­тель­но луч­шие пер­с­пек­ти­вы вы­жи­ва­ния, чем боль­шин­ст­во дру­гих ин­дей­ских язы­ков. Ис­поль­зу­ет­ся в боль­шом чис­ле функ­цио­наль­ных сфер (в т. ч. на пуб­лич­ных ме­ро­прия­ти­ях, на ра­бо­чем ме­сте). Им вла­де­ет (как пер­вым или вто­рым язы­ком) б ́оль­шая часть на­ва­хо, отд. на­ва­хо стар­ше­го по­ко­ле­ния од­но­языч­ны. В ря­де слу­ча­ев де­ти ус­ваи­ва­ют Н. как пер­вый язык. Его пре­по­да­ют в навахо-англ. шко­лах и кол­лед­жах. Рас­про­стра­не­на гра­мот­ность на Н. На нём опуб­ли­ко­ва­но мно­же­ст­во учеб­ных ма­те­риа­лов.

Н. яв­ля­ет­ся пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния св. 100 лет. Его из­уча­ли мн. ли­нг­ви­сты, в т. ч. Э. Се­пир, ко­то­рый на чис­то лин­г­ви­стич. ос­но­ва­ни­ях до­ка­зал сев. про­ис­хож­де­ние ин­дей­цев на­ва­хо. Он ра­бо­тал в со­труд­ни­че­ст­ве с фран­цис­кан­цем Б. Хей­лом, зна­то­ком Н. Пос­ле смер­ти Се­пи­ра его ма­те­риа­лы бы­ли ча­стич­но об­ра­бо­та­ны и опуб­ли­ко­ва­ны его уче­ни­ком Х. Хой­е­ром. Н. – наи­бо­лее до­ку­мен­ти­ро­ван­ный ин­дей­ский язык Сев. Аме­ри­ки. В пер­вую оче­редь это за­слу­га Р. Ян­га и У. Мор­га­на, в те­че­ние бо­лее 50 лет (на­чи­ная с 1930-х гг.) ис­сле­до­вав­ших Н., раз­ра­бо­тав­ших его совр. ор­фо­гра­фию и из­дав­ших фун­дам. грам­ма­тич. опи­са­ния и сло­ва­ри.

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны , в хо­де бое­вых дей­ст­вий ВМС США про­тив Япо­нии в Ти­хом ок., Н. был ис­поль­зо­ван в ка­че­ст­ве ос­но­вы ко­да для сек­рет­ных ра­дио­пе­ре­го­во­ров. Он был раз­ра­бо­тан в мае 1942 груп­пой на­ва­хо, слу­жив­ших в ВМС, и вклю­чал гл. обр. на­вах­ские пе­ре­во­ды во­ен. тер­ми­нов. Бы­ли за­ко­ди­ро­ва­ны сот­ни во­ен. по­ня­тий. Так, кор­пус был об­оз­на­чен на­вах­ским сло­вом, оз­на­чаю­щим ‘клан’, нем­цы бы­ли за­ко­ди­ро­ва­ны как ‘же­лез­ные шля­пы’, танк – как ‘че­ре­па­ха’, под­вод­ная лод­ка – как ‘же­лез­ная ры­ба’ и т. д. Кро­ме то­го, бы­ли при­ду­ма­ны об­оз­на­че­ния для букв лат. ал­фа­ви­та – это бы­ли на­вах­ские пе­ре­во­ды англ. слов, на­чи­наю­щих­ся с со­от­вет­ст­вую­щей бук­вы. Напр., бук­ва А мог­ла ко­ди­ро­вать­ся на­вах­ски­ми сло­ва­ми, оз­на­чаю­щи­ми ‘му­ра­вей’ (англ. ant), ‘яб­ло­ко’ (англ. apple) или ‘то­пор’ (англ. axe). Япон­цы не смог­ли рас­поз­нать на­вах­ский код, и он ис­поль­зо­вал­ся до кон­ца 2-й ми­ро­вой вой­ны и по­зд­нее, во вре­мя войн в Ко­рее и во Вье­т­на­ме.

Автор статьи: А. А. Киб­рик.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)