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НАВАБ
Титул наместника некоторых провинций Могольской империи с 17 в.
[На яз. хинди – навваб, от араб. нувваб, мн. ч. от на’иб – наместник; употреблялось в Индии только как ед. ч.; искажённое – набоб (англ. nabob), набаб (франц. nabab)],С началом распада империи Н. мн. провинций (Бенгалии, Аркота, Ауда и др.) стали фактически независимыми князьями. С сер. 18 в. титул инд. князей, признавших себя вассалами Брит. Ост-Индской компании. Позднее также поч. звание богатых и знатных индусов. В Великобритании и Франции со 2-й пол. 18 в. в переносном смысле – человек, разбогатевший в колониях.
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