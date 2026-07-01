НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС

НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС - российская рок-группа.

Об­ра­зо­ва­на в 1982 году в Сверд­лов­ске (ны­не Ека­те­рин­бург ) по ини­циа­ти­ве В. Г. Бу­ту­со­ва (во­ка­лист, ги­та­рист, основной ав­тор му­зы­ки) и Д. К. Умец­ко­го (бас-ги­та­рист). На­зва­ние с 1985 года (пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась «Али-Ба­ба и со­рок раз­бой­ни­ков», «Нау­ти­лус»). Основной ав­тор пе­сен­ных тек­стов, за­дав­ший спе­ци­фический ли­ри­ко-афо­ри­стический (вна­ча­ле про­те­ст­ный, с эле­мен­та­ми гро­те­ска , позд­нее ре­ли­ги­оз­но ок­ра­шен­ный) тон и тем са­мым оп­ре­де­лив­ший в це­лом ха­рак­тер­ный творческий стиль груп­пы, - по­эт и пе­ре­во­дчик И. В. Кор­миль­цев (1959-2007 годы).

В пер­вом со­ста­ве груп­па ра­бо­та­ла до 1988 года, за­тем со­став ме­нял­ся; в 1997 году пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пе­сен (все на му­зы­ку Бу­ту­со­ва): «Я хо­чу быть с то­бой», «Ско­ван­ные од­ной це­пью», «Взгляд с эк­ра­на» (так­же из­вест­на как «Ален Де­лон»), «Про­гул­ки по во­де» (все на сти­хи Кор­миль­це­ва); «Гуд­бай, Аме­ри­ка» (так­же из­вест­на под названием «По­след­нее пись­мо», сти­хи Бу­ту­со­ва и Умец­ко­го).

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