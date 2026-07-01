НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС
НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС - российская рок-группа.
Образована в 1982 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) по инициативе В. Г. Бутусова (вокалист, гитарист, основной автор музыки) и Д. К. Умецкого (бас-гитарист). Название с 1985 года (первоначально называлась «Али-Баба и сорок разбойников», «Наутилус»). Основной автор песенных текстов, задавший специфический лирико-афористический (вначале протестный, с элементами гротеска, позднее религиозно окрашенный) тон и тем самым определивший в целом характерный творческий стиль группы, - поэт и переводчик И. В. Кормильцев (1959-2007 годы).
В первом составе группа работала до 1988 года, затем состав менялся; в 1997 году прекратила существование. Среди наиболее известных песен (все на музыку Бутусова): «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Взгляд с экрана» (также известна как «Ален Делон»), «Прогулки по воде» (все на стихи Кормильцева); «Гудбай, Америка» (также известна под названием «Последнее письмо», стихи Бутусова и Умецкого).