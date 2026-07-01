НАУРУАНСКИЙ ЯЗЫК

НАУРУАНСКИЙ ЯЗЫК - язык нау­ру .

Один из официальных язы­ков Рес­пуб­ли­ки Нау­ру. Чис­лен­ность го­во­ря­щих около 7 тысяч человек (2010 год, оцен­ка).

Науруанский язык от­но­сит­ся к мик­ро­не­зий­ским язы­кам . Ди­алектные раз­ли­чия, су­ще­ст­во­вав­шие в до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од, прак­ти­че­ски ис­чез­ли.

В во­ка­лиз­ме науруанского языка 12 фо­нем: крат­кие i, e, æ, a, o, u и их дол­гие кор­ре­ля­ты. В кон­со­нан­тиз­ме 22-24 фо­немы, в т. ч. ря­ды па­ла­та­ли­зо­ван­ных и ве­ля­ри­зи­ро­ван­ных (у губ­ных), а так­же ла­био­ве­ляр­ных со­глас­ных; у всех но­со­вых фо­нем есть дол­гие кор­ре­ля­ты. От­сут­ст­ву­ют l и фри­ка­тив­ные со­глас­ные (хо­тя /j/ и /w/ мо­гут про­из­но­сить­ся как [ʝ] и [ɣw]).

По­ка­за­те­ли по­сес­сив­но­сти раз­ли­ча­ют около 40 клас­сов имен­ных; име­ет­ся слож­ная сис­те­ма ука­зательных ме­сто­име­ний, ко­то­рые мо­гут сли­вать­ся с клас­си­фи­ка­то­ра­ми. Боль­шин­ст­во су­ще­ст­ви­тель­ных вне кон­ст­рук­ций с др. су­ще­ст­ви­тель­ны­ми пред­ва­ря­ют­ся «аб­со­лю­тив­ным» пре­фик­сом e- (пе­ред пе­ред­ни­ми глас­ны­ми i-): ср. itii ‘фре­гат (пти­ца)’ и (без пре­фик­са) tiin Naoero ‘нау­ру­ан­ский фрегат’. При очень раз­ви­том имен­ном сло­во­из­ме­не­нии гла­голь­ная сис­те­ма дос­та­точ­но про­ста. Вре­менн ́ые зна­че­ния гла­го­ла пе­ре­да­ют­ся с по­мо­щью на­реч­ных час­тиц.

В лек­си­ке за­им­ст­во­ва­ния из немецкого и английского язы­ков.

Пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та с ис­поль­зо­ва­ни­ем ди­ак­ри­ти­че­ских зна­ков соз­да­на в начале XX века. В 1938 году бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка про­вес­ти ре­фор­му пра­во­пи­са­ния, при­бли­зив его к нор­мам ев­ропейских язы­ков. Часть из но­во­вве­дений при­жи­лась, часть - не до кон­ца, в ре­зуль­та­те ны­не су­ще­ст­ву­ет не­ко­то­рая ва­риа­тив­ность в ор­фо­гра­фии.

Сло­ва­ри:

Delaporte P. Taschenwörterbuch Deutsch-Nauruisch. [S. l.], 1907.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)