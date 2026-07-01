НАУРУАНСКИЙ ЯЗЫК
НАУРУАНСКИЙ ЯЗЫК - язык науру.
Один из официальных языков Республики Науру. Численность говорящих около 7 тысяч человек (2010 год, оценка).
Науруанский язык относится к микронезийским языкам. Диалектные различия, существовавшие в доколониальный период, практически исчезли.
В вокализме науруанского языка 12 фонем: краткие i, e, æ, a, o, u и их долгие корреляты. В консонантизме 22-24 фонемы, в т. ч. ряды палатализованных и веляризированных (у губных), а также лабиовелярных согласных; у всех носовых фонем есть долгие корреляты. Отсутствуют l и фрикативные согласные (хотя /j/ и /w/ могут произноситься как [ʝ] и [ɣw]).
Показатели посессивности различают около 40 классов именных; имеется сложная система указательных местоимений, которые могут сливаться с классификаторами. Большинство существительных вне конструкций с др. существительными предваряются «абсолютивным» префиксом e- (перед передними гласными i-): ср. itii ‘фрегат (птица)’ и (без префикса) tiin Naoero ‘науруанский фрегат’. При очень развитом именном словоизменении глагольная система достаточно проста. Временн ́ые значения глагола передаются с помощью наречных частиц.
В лексике заимствования из немецкого и английского языков.
Письменность на основе латинского алфавита с использованием диакритических знаков создана в начале XX века. В 1938 году была предпринята попытка провести реформу правописания, приблизив его к нормам европейских языков. Часть из нововведений прижилась, часть - не до конца, в результате ныне существует некоторая вариативность в орфографии.
Словари:
Delaporte P. Taschenwörterbuch Deutsch-Nauruisch. [S. l.], 1907.