НАУРУ РЕСПУБЛИКА

НАУРУ РЕСПУБЛИКА - го­су­дар­ст­во в западной при­эк­ва­то­ри­аль­ной час­ти Ти­хо­го океана, в Океа­нии , на од­но­именной ост­ро­ве.

Об­щие све­де­ния

Науру - од­но из са­мых ма­лень­ких го­су­дарств ми­ра. Площадь 21 км2 (пре­вос­хо­дит толь­ко Ва­ти­кан и Мо­на­ко). Население 9,4 тысяч человек (2012 год; по др. дан­ным, 10,2 тысяч человек; пре­вос­хо­дит толь­ко Ва­ти­кан). Официальной сто­ли­цы нет, пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния и пар­ла­мент рас­по­ло­же­ны в округе Ярен. Официальные язы­ки - нау­ру­ан­ский и анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ав­ст­ралийский дол­лар. Административно-территориальное де­ле­ние: 14 ок­ру­гов.

Науру - член ООН (1999 год), Со­дру­же­ст­ва (1968 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Науру - уни­тар­ное го­су­дар­ст­во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 29.01.1968 года. Фор­ма прав­ле­ния - смешанная рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства и пра­ви­тель­ст­ва - пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том на 3 го­да. Он од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся и ми­ни­ст­ром иностранных дел.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент. Со­сто­ит из 18 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 3 го­да. Уча­стие в го­ло­со­ва­нии обя­за­тель­ное.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - пра­ви­тель­ст­во (Ка­би­нет ми­ни­ст­ров), фор­ми­руе­мое пре­зи­ден­том. Часть ми­ни­ст­ров долж­ны быть чле­на­ми пар­ла­мен­та. Ка­би­нет не­сёт кол­лек­тив­ную от­вет­ст­венность пе­ред пар­ла­мен­том и мо­жет быть от­прав­лен им в от­став­ку пу­тём вы­не­се­ния во­ту­ма не­до­ве­рия.

В Науру су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Дей­ст­вую­щие пар­тии: Нау­ру Амо (Пер­вая пар­тия Нау­ру), Де­мо­кра­тическая пар­тия Нау­ру, Нау­ру­ан­ская пар­тия цен­тра.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Науру (77,7%) со­став­ля­ют нау­ру; про­жи­ва­ют так­же вы­ход­цы с др. ост­ро­вов Ти­хо­го океана (14,8%): ки­ри­ба­ти (11,7%) и ту­ва­лу (3,1%). Ки­тай­цев 5,2% (2002 год, пе­ре­пись).

Чис­лен­ность на­се­ле­ния Науру во второй половине XX века воз­рос­ла поч­ти в 3 раза (3,4 тыс. человек, 1954 год; свыше 10 тыс. человек, 2002 год) главным образом из-за вы­со­ко­го ес­тественного при­рос­та, а так­же при­то­ка иностранных ра­бо­чих. В 2000-х годах на­ча­лось по­сте­пен­ное со­кра­ще­ние на­се­ле­ния, свя­зан­ное в основном со спа­дом в эко­но­ми­ке. От­ток на­се­ле­ния (15 человек на 1000 жителей, 2011 год) в зна­чительной сте­пе­ни ком­пен­си­ру­ет­ся дос­та­точ­но вы­со­ким ес­тественным при­рос­том (21,1 на 1000 жителей).

Ро­ж­дае­мость 27,1 на 1000 жителей, смерт­ность 6,0 на 1000 жителей; мла­ден­че­ская смерт­ность 8,5 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 3,0 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Средний воз­раст населения 24,2 го­да. В воз­раст­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) - 33,0%, на­се­ле­ния тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 65,3%, лиц 65 лет и стар­ше - 1,7%. В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 91 муж­чи­на. Средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 65,7 го­да (муж­чи­ны - 61,6, жен­щи­ны - 69,1 го­да).

Средняя плот­ность населения около 450 чел./км2; основные рай­оны про­жи­ва­ния на­се­ле­ния - не­ши­ро­кая при­бреж­ная по­ло­са и по­бе­ре­жье озера Буа­да (в юго-западной час­ти ост­ро­ва). Около 1/2 населения скон­цен­три­ро­ва­но в округе Ярен (около 4,8 тыс. человек). Б. ч. ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (государственное управ­ле­ние, об­ра­зо­ва­ние), на транс­пор­те, в до­бы­ваю­щей промышленности. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 90% (2004 год), около 27% (2006 год).

Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Науру - про­тес­тан­ты (около 60%, главным образом кон­гре­га­цио­на­ли­сты) и ка­то­ли­ки (около 33%), име­ют­ся так­же буд­ди­сты, дао­си­сты и др. (2002 год, пе­ре­пись). Ка­то­лические при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции дио­це­за Та­ра­вы и Нау­ру. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ре­лигиозные ор­га­ни­за­ции – Кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ская цер­ковь Нау­ру и Не­за­ви­си­мая цер­ковь Нау­ру.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Нау­ру с древ­ней­ших вре­мён до начала XX века

За­се­ле­ние Науру про­изош­ло около I-го тысячелетия до н. э. Со­глас­но од­ной из тео­рий, пе­ре­се­ле­ние авс­тро­не­зий­цев на­ча­лось с южной час­ти Фи­лип­пин­ских островов и северной час­ти Мо­лукк­ских островов. По др. ги­по­те­зе, Науру ос­ваи­ва­ли вы­ход­цы с островов Бис­мар­ка, от­но­сив­шие­ся к прао­кеа­ний­ско­му эт­но­су до его рас­па­да на ме­ла­не­зий­цев, по­ли­не­зий­цев и мик­ро­не­зий­цев.

К мо­мен­ту от­кры­тия Науру ев­ро­пей­ца­ми в конце XVIII века н. э. на ост­ро­ве про­жи­ва­ли 12 пле­мён , де­лив­ших­ся на кла­ны, и су­ще­ст­во­ва­ли 168 де­ре­вень. Ос­но­вой жиз­не­обес­пе­че­ния нау­ру­ан­цев бы­ли зем­ле­де­лие (вы­ра­щи­ва­ние ко­ко­со­вой паль­мы, ба­на­нов, пан­да­ну­сов) и ры­бо­лов­ст­во (в т. ч. ис­кусственное раз­ве­де­ние ры­бы ха­нос). Прак­ти­ко­ва­лись из­го­тов­ле­ние ка­ноэ, резь­ба по де­ре­ву и пле­те­ние ци­но­вок.

Пер­вым из ев­ро­пей­цев Науру по­се­тил 08.11.1798 года Дж. Ферн, ка­пи­тан британского ки­то­бой­но­го суд­на. Он дал название ост­ро­ву «При­ят­ный» из-за дру­же­лю­бия ост­ро­ви­тян, при­плыв­ших к его суд­ну на ка­ноэ. В 1830 году на Науру поя­ви­лись пер­вые ев­ро­пей­цы: П. Берк и Дж. Джо­унс - ка­тор­жа­не, бе­жав­шие из британской ко­ло­нии на острове Нор­фолк. Джо­унс ус­та­но­вил в Науру ре­жим лич­ной дик­та­ту­ры, од­на­ко вско­ре был из­гнан ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми, пре­сек­ши­ми все по­пыт­ки его воз­вра­ще­ния. В 1845 году на ост­ро­ве про­жи­ва­ли все­го 2 ев­ро­пей­ца; с 1852 года ме­ст­ные жи­те­ли на­ча­ли за­ни­мать­ся пи­рат­ст­вом , что пре­пят­ст­во­ва­ло ус­та­нов­ле­нию кон­так­тов с др. го­су­дар­ст­ва­ми. В 1878-1888 годах на Науру ве­лись меж­пле­мен­ные вой­ны с ис­поль­зо­ва­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия, по­лу­чен­но­го от ев­ро­пей­цев в об­мен на коп­ру. Окон­ча­нию меж­до­усо­биц спо­соб­ст­во­ва­ло про­ник­но­ве­ние на ост­ров германских ко­ло­ни­стов с по­сле­дую­щим аре­стом во­ж­дей, вве­де­ни­ем за­пре­та на ору­жие и ал­ко­голь­ные на­пит­ки.

Гер­ма­ния ан­нек­си­ро­ва­ла Науру 16.04.1888 года. В ок­тяб­ре то­го же го­да на ост­ро­ве вы­сади­лись немецкие мис­сио­не­ры с островов Гил­бер­та. Гла­вой германской ад­ми­ни­ст­ра­ции стал по­ли­цей­ский офи­цер, пред­став­ляв­ший власть кай­зе­ра. Он на­зна­чил пле­мен­но­го во­ж­дя Ау­вей­и­ду ко­ро­лём Науру (со­хра­нял ти­тул до 1920 года). 02.10.1888 года со­стоя­лось тор­жественное под­ня­тие германского фла­га; Науру был вклю­чён в германский про­тек­то­рат Мар­шал­ло­вых островов и пе­ре­шёл под управ­ле­ние Джа­лу­ит­ской ком­па­нии. В 1890 году германская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция про­ве­ла пер­вую пе­ре­пись на­се­ле­ния, со­глас­но ко­торой на ост­ро­ве про­жи­ва­ли 1294 нау­ру­ан­ца и 24 мис­сио­не­ра. На Наурубы­ли от­кры­ты шко­лы, в ко­то­рых пре­по­да­вал­ся немецкий язык, по­строе­ны боль­ни­ца, оп­рес­ни­тель­ные ус­та­нов­ки, ге­не­ра­тор элек­тро­энер­гии, соз­да­ны план­та­ции ко­ко­со­вой паль­мы. В 1899 году но­во­зе­ланд­ский гео­лог А. Ф. Эл­лис, слу­жив­ший в британской Ком­па­нии ти­хо­оке­ан­ских ост­ро­вов, от­крыл на Науру зна­чительные за­ле­жи фос­фо­ри­тов. В 1906 году эта ком­па­ния вы­ку­пи­ла у германской Джа­лу­ит­ской ком­па­нии пра­во на экс­плуа­та­цию ме­сто­ро­ж­де­ния. С тех пор экс­порт фос­фо­ри­тов стал ос­но­вой ме­ст­ной эко­но­ми­ки, по­сте­пен­но вы­тес­нив из ста­тьи до­хо­дов вы­руч­ку от про­да­жи коп­ры. Для ра­бо­ты в карь­е­рах бы­ли за­ве­зе­ны чер­но­ра­бо­чие с островов Гил­бер­та, Ка­ро­лин­ских островов и из Ки­тая. По­том­ки этих им­ми­гран­тов вме­сте с ев­ро­пей­ца­ми со­став­ля­ют до 42% современного на­се­ле­ния Нау­ру.

Нау­ру с начала XX века

В 1906 году Науру был ад­ми­ни­ст­ра­тив­но пе­ре­под­чи­нён и стал ча­стью ко­ло­нии Германская Но­вая Гви­нея. С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны Ав­ст­ра­лия от­пра­ви­ла на Науру ко­рабль для за­хва­та и унич­то­же­ния германской ра­дио­стан­ции (09.09.1914 года). При вы­сад­ке на ост­ров ав­ст­ралийский де­сант не встре­тил со­про­тив­ле­ния, од­на­ко ока­за­лось, что нем­цы ус­пе­ли де­мон­ти­ро­вать ра­дио­стан­цию, и ав­ст­ра­лий­цы вре­мен­но по­ки­ну­ли Науру. В но­ябре 1914 года Науру пе­ре­шёл под управ­ле­ние Ав­ст­ра­лии. В декабре 1920 года ею бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Но­вой Зе­лан­ди­ей о со­вме­ст­ном управ­ле­нии ост­ро­вом. До ию­ня 1921 года Науру вхо­дил в со­став Британских За­пад­но-Ти­хо­оке­ан­ских тер­ри­то­рий. В 1923 году Ли­га На­ций пе­ре­да­ла ман­дат на управ­ле­ние Науру Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии, при этом административное управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ла Ав­ст­ра­лия. До­бы­чу фос­фо­ри­тов ве­ла Ти­хо­оке­ан­ская фос­фат­ная ком­па­ния, вы­ку­п­лен­ная в даль­ней­шем 3 стра­на­ми, об­ра­зо­вав­ши­ми Британскую фос­фат­ную ко­мис­сию для про­дол­же­ния раз­ра­бо­ток ме­сто­ро­ж­де­ния на Науру. В 1927 году впер­вые соз­дан Со­вет во­ж­дей, из­би­рав­ший­ся на­се­ле­ни­ем и став­ший кон­суль­та­тив­ным ор­га­ном при ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

В декабре 1940 года германские ко­раб­ли по­то­пи­ли близ Науру. 5 британских и норвежских су­дов, ожи­дав­ших по­груз­ку фос­фо­ри­тов. Нем­цы об­стре­ля­ли ост­ров, унич­то­жив часть со­ору­же­ний для транс­пор­ти­ров­ки фос­фо­ри­тов и ре­зер­вуа­ры с то­п­ли­вом. В декабре 1941 года японская авиа­ция несколько раз бом­би­ла Науру, по­сле че­го 26.08.1942 года япон­цы за­хва­ти­ли ост­ров. Бы­ли аре­сто­ва­ны все не ус­пев­шие эва­куи­ро­вать­ся ев­ро­пей­цы, вве­де­ны при­ну­дительные ра­бо­ты для на­се­ле­ния и нор­ми­ро­ва­ние про­дук­тов. Науру пре­вра­тил­ся в один из опор­ных пунк­тов японской ар­мии в центральной час­ти Ти­хо­го океана; там бы­ла по­строе­на взлёт­но-по­са­доч­ная по­ло­са.

США 25.03.1943 года об­стре­ля­ли Науру, унич­то­жив на нём 15 японских са­мо­лё­тов. В сен­тяб­ре то­го же го­да из-за го­ло­да, на­чав­ше­го­ся на Науру, японская ад­ми­ни­ст­ра­ция при­ня­ла ре­ше­ние о пе­ре­се­ле­нии около 1200 ме­ст­ных жи­те­лей на острова Трук в Ка­ро­лин­ском ар­хи­пе­ла­ге (31.01.1946 года на ро­ди­ну вер­ну­лись 737 человек). В сентябре 1945 года на бор­ту ав­ст­ралийского ко­раб­ля бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му японские вой­ска сда­ли Нау­ру.

Наура 01.11.1947 года стал по­до­печ­ной тер­ри­то­ри­ей ООН под управлением Ве­ли­ко­бри­та­нии , Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии. Ав­ст­ра­лий­цы взя­ли на се­бя фак­тическое управ­ле­ние, во­зоб­но­ви­лись до­бы­ча и экс­порт фос­фо­ри­тов Британской фос­фат­ной ком­па­ни­ей. В 1948 году на­ём­ные ра­бо­чие, в основном ки­тай­цы, под­ня­ли вос­ста­ние, про­тес­туя про­тив тя­жё­лых ус­ло­вий тру­да и низ­кой оп­ла­ты, ко­то­рое бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но ав­ст­ралийскими вой­ска­ми. 18.12.1951 года под дав­ле­ни­ем нау­ру­ан­цев был об­ра­зо­ван Со­вет ме­ст­но­го управ­ле­ния, из­би­рав­ший­ся на­се­ле­ни­ем и со­сто­яв­ший из 9 чле­нов во гла­ве с Х. Де Ро­бар­том. Со­вет вы­сту­пал в ро­ли кон­суль­та­тив­но­го ор­га­на при ав­ст­ралийской ад­ми­ни­ст­ра­ции, что не мог­ло удов­ле­тво­рить тре­бо­ва­ния жи­те­лей о по­вы­ше­нии по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти и уве­ли­че­нии от­чис­ле­ний от до­хо­дов за экс­порт фос­фо­ри­тов.

В 1960-х годах раз­ра­ба­ты­ва­лись пла­ны по пе­ре­се­ле­нию нау­ру­ан­цев на ост­ро­ва Фрей­зер и Кер­тис у по­бе­ре­жья Ав­ст­ралии, т. к. фос­фо­рит­ные карь­е­ры всё боль­ше раз­ру­ша­ли Науру. Од­на­ко в свя­зи с тре­бо­ва­ни­ем ме­ст­ных жи­те­лей пре­до­ста­вить не­за­ви­си­мость Науру про­ект был при­ос­та­нов­лен. В 1966 году при под­держ­ке Со­ве­та по опе­ке ООН нау­ру­ан­цы впер­вые из­бра­ли За­ко­но­да­тель­ный и Ис­пол­ни­тель­ный со­ве­ты во гла­ве с Де Ро­бар­том. По­лу­чив внутреннее са­мо­управ­ле­ние, ост­ро­ви­тя­не на­ча­ли бо­роть­ся за дос­ти­же­ние пол­ной не­за­ви­си­мо­сти. В 1967 году под кон­троль Науру пе­ре­шли ин­фра­струк­ту­ра и обо­ру­до­ва­ние Британской фос­фат­ной ко­мис­сии, что по­зво­ли­ло нау­ру­ан­цам кон­тро­ли­ро­вать до­бы­чу и экс­порт фос­фо­ри­тов.

Не­за­ви­си­мость Рес­пуб­ли­ки Науру бы­ла про­воз­гла­ше­на 31.01.1968 года. За­ко­но­дательная власть пе­ре­шла к пар­ла­мен­ту. Го­су­дар­ст­во воз­гла­вил пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том из со­ста­ва сво­их чле­нов. Пер­вым пре­зи­ден­том Науру стал Х.Де Ро­барт, за­ни­мав­ший этот пост до 1989 года, за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­дов 1976-1978 годорв, апрель - май 1978 года, сентябрь - декабрь 1986 года, ког­да у вла­сти по­сле­до­ва­тель­но на­хо­ди­лись Б. До­вий­о­го, Р. Хар­рис и К. Адинг. В августе 1989 года, по­лу­чив во­тум не­до­ве­рия, Де Ро­барт был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку. Но­вым пре­зи­ден­том был из­бран К. Арои, за­тем До­вий­о­го. По­сле вы­бо­ров в апреле 1999 года гла­вой государства стал Р. Хар­рис. В даль­ней­шем эти два по­ли­тических ли­де­ра сме­ня­ли друг дру­га на пре­зи­дент­ском по­сту. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в мае 2003 года по­бе­ду одер­жал Л. Д. Скот­ти. Он ещё два­ж­ды ста­но­вил­ся пре­зи­ден­том: в ию­не 2004 года, по­сле рос­пус­ка пар­ла­мен­та и вве­де­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния в стра­не, и в августе 2007 года. В декабре 2007 года Скот­ти ушёл в от­став­ку по­сле вы­дви­же­ния об­ви­не­ний в фи­нан­со­вых на­ру­ше­ни­ях в ад­рес его за­мес­ти­те­ля, пре­зи­ден­том был из­бран М. Сти­вен. В феврале 2010 года в Науру со­сто­ял­ся ре­фе­рен­дум, на ко­то­ром 2/3 населения вы­ска­за­лось про­тив вве­де­ния по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию о все­об­щих вы­бо­рах пре­зи­ден­та.

В 1968 году Рес­пуб­ли­ка Науру при­сое­ди­ни­лась к Британскому Со­дру­же­ст­ву на­ций (смотрите Со­дру­же­ст­во), в 1999 году ста­ла чле­ном ООН. Стра­на уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии Юж­но­ти­хо­оке­ан­ско­го фо­ру­ма (ны­не Фо­рум ти­хо­оке­ан­ских ост­ро­вов). 30.12.1987 года бы­ли ус­та­нов­ле­ны ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Рес­пуб­ли­кой Науруи СССР.

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