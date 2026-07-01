НАУРУ РЕСПУБЛИКА
НАУРУ РЕСПУБЛИКА - государство в западной приэкваториальной части Тихого океана, в Океании, на одноименной острове.
Общие сведения
Науру - одно из самых маленьких государств мира. Площадь 21 км2 (превосходит только Ватикан и Монако). Население 9,4 тысяч человек (2012 год; по др. данным, 10,2 тысяч человек; превосходит только Ватикан). Официальной столицы нет, правительственные учреждения и парламент расположены в округе Ярен. Официальные языки - науруанский и английский. Денежная единица - австралийский доллар. Административно-территориальное деление: 14 округов.
Науру - член ООН (1999 год), Содружества (1968 год).
Государственный строй
Науру - унитарное государство. Конституция принята 29.01.1968 года. Форма правления - смешанная республика.
Глава государства и правительства - президент, избираемый парламентом на 3 года. Он одновременно является и министром иностранных дел.
Высший законодательный орган - однопалатный парламент. Состоит из 18 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на 3 года. Участие в голосовании обязательное.
Высший орган исполнительной власти - правительство (Кабинет министров), формируемое президентом. Часть министров должны быть членами парламента. Кабинет несёт коллективную ответственность перед парламентом и может быть отправлен им в отставку путём вынесения вотума недоверия.
В Науру существует многопартийная система. Действующие партии: Науру Амо (Первая партия Науру), Демократическая партия Науру, Науруанская партия центра.
Население
Большинство населения Науру (77,7%) составляют науру; проживают также выходцы с др. островов Тихого океана (14,8%): кирибати (11,7%) и тувалу (3,1%). Китайцев 5,2% (2002 год, перепись).
Численность населения Науру во второй половине XX века возросла почти в 3 раза (3,4 тыс. человек, 1954 год; свыше 10 тыс. человек, 2002 год) главным образом из-за высокого естественного прироста, а также притока иностранных рабочих. В 2000-х годах началось постепенное сокращение населения, связанное в основном со спадом в экономике. Отток населения (15 человек на 1000 жителей, 2011 год) в значительной степени компенсируется достаточно высоким естественным приростом (21,1 на 1000 жителей).
Рождаемость 27,1 на 1000 жителей, смертность 6,0 на 1000 жителей; младенческая смертность 8,5 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 3,0 ребёнка на 1 женщину. Средний возраст населения 24,2 года. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) - 33,0%, населения трудоспособного возраста - 65,3%, лиц 65 лет и старше - 1,7%. В среднем на 100 женщин приходится 91 мужчина. Средняя продолжительность жизни 65,7 года (мужчины - 61,6, женщины - 69,1 года).
Средняя плотность населения около 450 чел./км2; основные районы проживания населения - неширокая прибрежная полоса и побережье озера Буада (в юго-западной части острова). Около 1/2 населения сконцентрировано в округе Ярен (около 4,8 тыс. человек). Б. ч. работающих занята в сфере услуг (государственное управление, образование), на транспорте, в добывающей промышленности. Уровень безработицы 90% (2004 год), около 27% (2006 год).
Религия
Большинство населения Науру - протестанты (около 60%, главным образом конгрегационалисты) и католики (около 33%), имеются также буддисты, даосисты и др. (2002 год, перепись). Католические приходы находятся в юрисдикции диоцеза Таравы и Науру. Крупнейшие протестантские религиозные организации – Конгрегационалистская церковь Науру и Независимая церковь Науру.
Исторический очерк
Науру с древнейших времён до начала XX века
Заселение Науру произошло около I-го тысячелетия до н. э. Согласно одной из теорий, переселение австронезийцев началось с южной части Филиппинских островов и северной части Молуккских островов. По др. гипотезе, Науру осваивали выходцы с островов Бисмарка, относившиеся к праокеанийскому этносу до его распада на меланезийцев, полинезийцев и микронезийцев.
К моменту открытия Науру европейцами в конце XVIII века н. э. на острове проживали 12 племён, делившихся на кланы, и существовали 168 деревень. Основой жизнеобеспечения науруанцев были земледелие (выращивание кокосовой пальмы, бананов, панданусов) и рыболовство (в т. ч. искусственное разведение рыбы ханос). Практиковались изготовление каноэ, резьба по дереву и плетение циновок.
Первым из европейцев Науру посетил 08.11.1798 года Дж. Ферн, капитан британского китобойного судна. Он дал название острову «Приятный» из-за дружелюбия островитян, приплывших к его судну на каноэ. В 1830 году на Науру появились первые европейцы: П. Берк и Дж. Джоунс - каторжане, бежавшие из британской колонии на острове Норфолк. Джоунс установил в Науру режим личной диктатуры, однако вскоре был изгнан местными жителями, пресекшими все попытки его возвращения. В 1845 году на острове проживали всего 2 европейца; с 1852 года местные жители начали заниматься пиратством, что препятствовало установлению контактов с др. государствами. В 1878-1888 годах на Науру велись межплеменные войны с использованием огнестрельного оружия, полученного от европейцев в обмен на копру. Окончанию междоусобиц способствовало проникновение на остров германских колонистов с последующим арестом вождей, введением запрета на оружие и алкогольные напитки.
Германия аннексировала Науру 16.04.1888 года. В октябре того же года на острове высадились немецкие миссионеры с островов Гилберта. Главой германской администрации стал полицейский офицер, представлявший власть кайзера. Он назначил племенного вождя Аувейиду королём Науру (сохранял титул до 1920 года). 02.10.1888 года состоялось торжественное поднятие германского флага; Науру был включён в германский протекторат Маршалловых островов и перешёл под управление Джалуитской компании. В 1890 году германская колониальная администрация провела первую перепись населения, согласно которой на острове проживали 1294 науруанца и 24 миссионера. На Наурубыли открыты школы, в которых преподавался немецкий язык, построены больница, опреснительные установки, генератор электроэнергии, созданы плантации кокосовой пальмы. В 1899 году новозеландский геолог А. Ф. Эллис, служивший в британской Компании тихоокеанских островов, открыл на Науру значительные залежи фосфоритов. В 1906 году эта компания выкупила у германской Джалуитской компании право на эксплуатацию месторождения. С тех пор экспорт фосфоритов стал основой местной экономики, постепенно вытеснив из статьи доходов выручку от продажи копры. Для работы в карьерах были завезены чернорабочие с островов Гилберта, Каролинских островов и из Китая. Потомки этих иммигрантов вместе с европейцами составляют до 42% современного населения Науру.
Науру с начала XX века
В 1906 году Науру был административно переподчинён и стал частью колонии Германская Новая Гвинея. С началом Первой мировой войны Австралия отправила на Науру корабль для захвата и уничтожения германской радиостанции (09.09.1914 года). При высадке на остров австралийский десант не встретил сопротивления, однако оказалось, что немцы успели демонтировать радиостанцию, и австралийцы временно покинули Науру. В ноябре 1914 года Науру перешёл под управление Австралии. В декабре 1920 года ею было подписано соглашение с Великобританией и Новой Зеландией о совместном управлении островом. До июня 1921 года Науру входил в состав Британских Западно-Тихоокеанских территорий. В 1923 году Лига Наций передала мандат на управление Науру Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, при этом административное управление осуществляла Австралия. Добычу фосфоритов вела Тихоокеанская фосфатная компания, выкупленная в дальнейшем 3 странами, образовавшими Британскую фосфатную комиссию для продолжения разработок месторождения на Науру. В 1927 году впервые создан Совет вождей, избиравшийся населением и ставший консультативным органом при колониальной администрации.
В декабре 1940 года германские корабли потопили близ Науру. 5 британских и норвежских судов, ожидавших погрузку фосфоритов. Немцы обстреляли остров, уничтожив часть сооружений для транспортировки фосфоритов и резервуары с топливом. В декабре 1941 года японская авиация несколько раз бомбила Науру, после чего 26.08.1942 года японцы захватили остров. Были арестованы все не успевшие эвакуироваться европейцы, введены принудительные работы для населения и нормирование продуктов. Науру превратился в один из опорных пунктов японской армии в центральной части Тихого океана; там была построена взлётно-посадочная полоса.
США 25.03.1943 года обстреляли Науру, уничтожив на нём 15 японских самолётов. В сентябре того же года из-за голода, начавшегося на Науру, японская администрация приняла решение о переселении около 1200 местных жителей на острова Трук в Каролинском архипелаге (31.01.1946 года на родину вернулись 737 человек). В сентябре 1945 года на борту австралийского корабля было подписано соглашение, по которому японские войска сдали Науру.
Наура 01.11.1947 года стал подопечной территорией ООН под управлением Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Австралийцы взяли на себя фактическое управление, возобновились добыча и экспорт фосфоритов Британской фосфатной компанией. В 1948 году наёмные рабочие, в основном китайцы, подняли восстание, протестуя против тяжёлых условий труда и низкой оплаты, которое было жестоко подавлено австралийскими войсками. 18.12.1951 года под давлением науруанцев был образован Совет местного управления, избиравшийся населением и состоявший из 9 членов во главе с Х. Де Робартом. Совет выступал в роли консультативного органа при австралийской администрации, что не могло удовлетворить требования жителей о повышении политической самостоятельности и увеличении отчислений от доходов за экспорт фосфоритов.
В 1960-х годах разрабатывались планы по переселению науруанцев на острова Фрейзер и Кертис у побережья Австралии, т. к. фосфоритные карьеры всё больше разрушали Науру. Однако в связи с требованием местных жителей предоставить независимость Науру проект был приостановлен. В 1966 году при поддержке Совета по опеке ООН науруанцы впервые избрали Законодательный и Исполнительный советы во главе с Де Робартом. Получив внутреннее самоуправление, островитяне начали бороться за достижение полной независимости. В 1967 году под контроль Науру перешли инфраструктура и оборудование Британской фосфатной комиссии, что позволило науруанцам контролировать добычу и экспорт фосфоритов.
Независимость Республики Науру была провозглашена 31.01.1968 года. Законодательная власть перешла к парламенту. Государство возглавил президент, избираемый парламентом из состава своих членов. Первым президентом Науру стал Х.Де Робарт, занимавший этот пост до 1989 года, за исключением периодов 1976-1978 годорв, апрель - май 1978 года, сентябрь - декабрь 1986 года, когда у власти последовательно находились Б. Довийого, Р. Харрис и К. Адинг. В августе 1989 года, получив вотум недоверия, Де Робарт был вынужден уйти в отставку. Новым президентом был избран К. Арои, затем Довийого. После выборов в апреле 1999 года главой государства стал Р. Харрис. В дальнейшем эти два политических лидера сменяли друг друга на президентском посту. На президентских выборах в мае 2003 года победу одержал Л. Д. Скотти. Он ещё дважды становился президентом: в июне 2004 года, после роспуска парламента и введения чрезвычайного положения в стране, и в августе 2007 года. В декабре 2007 года Скотти ушёл в отставку после выдвижения обвинений в финансовых нарушениях в адрес его заместителя, президентом был избран М. Стивен. В феврале 2010 года в Науру состоялся референдум, на котором 2/3 населения высказалось против введения поправки в Конституцию о всеобщих выборах президента.
В 1968 году Республика Науру присоединилась к Британскому Содружеству наций (смотрите Содружество), в 1999 году стала членом ООН. Страна участвовала в создании Южнотихоокеанского форума (ныне Форум тихоокеанских островов). 30.12.1987 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Науруи СССР.