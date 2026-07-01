НАУРУ

НАУРУ - мик­ро­не­зий­ский на­род, ко­рен­ное на­се­ле­ние Рес­пуб­ли­ки Нау­ру .

Чис­лен­ность 7,6 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись). Го­во­рят на нау­ру­ан­ском язы­ке и английском яз. Ве­рую­щие - хри­стиа­не (про­тес­тан­ты- кон­гре­га­цио­на­ли­сты - 60% и ка­то­ли­ки - 33%).

Со­глас­но ме­ст­ным пре­да­ни­ям, пер­во­пре­док науру - Та­буа­рик про­ис­хо­дил с Ки­ри­ба­ти. В эт­но­ге­не­зе науру кро­ме мик­ро­незий­цев при­ни­ма­ли так­же уча­стие ме­ла­не­зий­цы и по­ли­не­зий­цы. Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми - с конца XVIII века.

Ос­но­ва тра­диционной эко­но­ми­ки - ко­ко­со­вая паль­ма и пан­да­нус. Сбор ко­ко­со­вых оре­хов и рыб­ная лов­ля в при­бреж­ных во­дах - за­ня­тия муж­чин, сбор пло­дов пан­да­ну­са и лов­ля ра­ко­об­раз­ных на ри­фе - жен­щин. Из до­маш­них жи­вот­ных бы­ли из­вест­ны ку­ры. В озере Буа­да и др. не­боль­ших со­лё­ных озё­рах раз­во­ди­ли ры­бу ха­нос. Ис­кус­ст­во мо­ре­пла­ва­ния не по­лу­чи­ло раз­ви­тия. Ос­но­ва со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - 12 эк­зо­гам­ных стра­ти­фи­ци­рованных мат­ри­ли­ней­ных кла­нов. Остров де­лил­ся на 14 тер­ри­то­ри­аль­ных ок­ру­гов (как отдельные по­ли­тические еди­ни­цы офор­ми­лись, воз­мож­но, пос­ле кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми). Брак мат­ри­ло­каль­ный, крос­ску­зен­ный, бы­ли рас­про­ст­ра­не­ны об­мен сё­ст­ра­ми, со­ро­рат, ле­ви­рат, по­ли­ги­ния, из­бе­га­ние меж­ду бра­том и се­ст­рой и меж­ду муж­чи­ной и му­жем се­ст­ры.

Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­ра­ци­он­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и эго; со­хра­ня­ет­ся специальный тер­мин для об­о­зна­че­ния бра­та ма­те­ри, вза­им­ный с тер­ми­ном, оз­на­чаю­щим де­тей се­ст­ры. Сиб­лин­ги де­лят­ся не­за­ви­си­мо от по­ла и воз­ра­ста, а так­же де­ды и вну­ки об­о­знача­ют­ся об­щим тер­ми­ном. Вы­де­ля­лись 3 со­ци­аль­ных ста­ту­са: те­мо­ни­бе (стар­ший ранг) - по­том­ки стар­шей до­че­ри ос­но­ва­тель­ни­цы кла­на; аме­нен­га­ме (млад­ший ранг) - по­том­ки млад­ших до­че­рей ос­но­ва­тель­ни­цы кла­на; ит­сио («ра­бы») - ли­ца, по­ки­нув­шие свои де­рев­ни во вре­мя меж­до­усоб­ных войн и на­шед­шие за­щи­ту у вы­со­ко­ста­тус­но­го зем­ле­дель­ца-те­мо­ни­бе в др. по­се­ле­нии или ок­ру­ге. Су­ще­ст­во­ва­ли ми­фо­ло­гия, культ пред­ков; бы­ли рас­про­стра­не­ны ин­ди­ви­ду­аль­ные и груп­по­вые со­рев­но­ва­ния в пес­нях , тан­цах, ку­лач­ных бо­ях, борь­бе, за­пус­ке воз­душ­но­го змея, лов­ле фре­га­тов и др.

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