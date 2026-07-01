НАУРУ
НАУРУ - микронезийский народ, коренное население Республики Науру.
Численность 7,6 тысяч человек (2002 год, перепись). Говорят на науруанском языке и английском яз. Верующие - христиане (протестанты- конгрегационалисты - 60% и католики - 33%).
Согласно местным преданиям, первопредок науру - Табуарик происходил с Кирибати. В этногенезе науру кроме микронезийцев принимали также участие меланезийцы и полинезийцы. Контакты с европейцами - с конца XVIII века.
Основа традиционной экономики - кокосовая пальма и панданус. Сбор кокосовых орехов и рыбная ловля в прибрежных водах - занятия мужчин, сбор плодов пандануса и ловля ракообразных на рифе - женщин. Из домашних животных были известны куры. В озере Буада и др. небольших солёных озёрах разводили рыбу ханос. Искусство мореплавания не получило развития. Основа социальной организации - 12 экзогамных стратифицированных матрилинейных кланов. Остров делился на 14 территориальных округов (как отдельные политические единицы оформились, возможно, после контактов с европейцами). Брак матрилокальный, кросскузенный, были распространены обмен сёстрами, сорорат, левират, полигиния, избегание между братом и сестрой и между мужчиной и мужем сестры.
Система терминов родства генерационного типа в поколении родителей и эго; сохраняется специальный термин для обозначения брата матери, взаимный с термином, означающим детей сестры. Сиблинги делятся независимо от пола и возраста, а также деды и внуки обозначаются общим термином. Выделялись 3 социальных статуса: темонибе (старший ранг) - потомки старшей дочери основательницы клана; амененгаме (младший ранг) - потомки младших дочерей основательницы клана; итсио («рабы») - лица, покинувшие свои деревни во время междоусобных войн и нашедшие защиту у высокостатусного земледельца-темонибе в др. поселении или округе. Существовали мифология, культ предков; были распространены индивидуальные и групповые соревнования в песнях, танцах, кулачных боях, борьбе, запуске воздушного змея, ловле фрегатов и др.