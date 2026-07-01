НАУМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
НАУМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - российский зоолог, эколог, заслуженный деятель науки РСФСР (1987 год); ученик Б.М. Житкова.
После окончания Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (1924 год) 6 лет работал на разных должностях в Туруханском крае. С 1931 года в МГУ (с 1949 года профессор, в 1951-1984 годах заведующий кафедрой зоологии и сравнительной анатомии позвоночных, в 1958-1970 годах декан биолого-почвенного факультета). В 1945 году организовал первую в стране лабораторию медицинской зоологии в НИИ эпидемиологии и микробиологии. Основные труды по сравнительной экологии млекопитающих. Автор и соавтор около 20 монографий, среди которых «Экология животных», изданная в ряде зарубежных стран, в т. ч. в Великобритании, Японии, КНР.