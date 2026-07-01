НАУМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

НАУМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - российский зоолог, эколог, заслуженный деятель науки РСФСР (1987 год); ученик Б.М. Житкова.

По­сле окон­ча­ния Сельскохозяйственной ака­де­мии имени К. А. Ти­ми­ря­зе­ва (1924 год) 6 лет ра­бо­тал на раз­ных долж­но­стях в Ту­ру­хан­ском крае. С 1931 года в МГУ (с 1949 года профессор, в 1951-1984 годах заведующий ка­фед­рой зоо­ло­гии и срав­нительной ана­то­мии по­зво­ноч­ных, в 1958-1970 годах де­кан био­ло­го-поч­вен­но­го факультета). В 1945 году ор­га­ни­зо­вал пер­вую в стра­не ла­бо­ра­то­рию медицинской зоо­ло­гии в НИИ эпи­де­мио­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии. Основные тру­ды по срав­нительной эко­ло­гии мле­ко­пи­таю­щих. Ав­тор и со­ав­тор около 20 мо­но­гра­фий, сре­ди ко­то­рых «Эко­ло­гия жи­вот­ных», из­дан­ная в ря­де за­ру­беж­ных стран, в т. ч. в Ве­ли­ко­бри­та­нии , Япо­нии, КНР.