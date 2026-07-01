НАУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

НАУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - один из руководителей партизанского движения на Украине в Великую Отечественную вой­ну , Ге­рой Советского Сою­за (1943 год), генерал-майор (1943 год).

Из кре­сть­ян. Окон­чил Выс­шую по­гра­нич­ную шко­лу (1937 год), Выс­шие ака­де­мические кур­сы при Выс­шей во­енной ака­де­мии (1945 год). На во­енной служ­бе с 1930 года, в по­гра­нич­ных вой­сках ОГПУ СССР: крас­но­ар­ме­ец, кур­сант шко­лы млад­ших ко­ман­ди­ров 23-го пол­ка ОГПУ в городе Шо­ст­ка (Сум­ская область, Ук­раи­на). В 1938-1940 годах командир ро­ты 4-го мо­то­стрел­ко­во­го пол­ка НКВД в Кие­ве. С 1940 года командир учеб­но­го ба­таль­о­на по­гра­нич­ных войск НКВД в городе Чер­нов­цы. Великую Отечественную вой­ну встре­тил в долж­но­сти начальника от­де­ле­ния шта­ба 94-го по­гра­нич­но­го от­ря­да в городе Ско­ле Дро­го­быч­ской области (ны­не Львов­ской области, Ук­раи­на), по­пал в ок­ру­же­ние.

С ию­ля 1941 года по январь 1942 года на­хо­дил­ся на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии, про­шёл пеш­ком от города Га­лич Ста­ни­слав­ской области (ны­не Ива­но-Фран­ков­ская область, Ук­раи­на) до Хи­нель­ских ле­сов на Ор­лов­щи­не. В январе 1942 года ус­та­но­вил связь с пар­ти­за­на­ми Чер­вон­но­го района Сум­ской области; бо­ец, за­тем командир груп­пы пар­ти­зан­ско­го от­ря­да, с сентября 1942 года начальник шта­ба опе­ра­тив­ной груп­пы пар­ти­зан­ских от­ря­дов Сум­ской обл. В феврале 1943 года - мар­те 1944 года командир пар­ти­зан­ско­го кавказского со­еди­не­ния, со­вер­шив­ше­го 3 рей­да по ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии Кур­ской, Сум­ской, Пол­тав­ской, Ки­ро­во­град­ской, Одес­ской, Вин­ниц­кой, Ки­ев­ской, Жи­то­мир­ской об­лас­тей и Западной Ук­раи­ны, в хо­де ко­то­рых со­еди­не­ние про­шло по ты­лам вра­га свыше 10 тыс. км и про­ве­ло 336 бо­ёв, на­не­ся про­тив­ни­ку зна­чительный урон. В 1945-1960 годах на ко­манд­ных долж­но­стях в ор­га­нах и вой­сках НКВД (с 1946 года МВД) СССР. С 1960 года в за­па­се. Ав­тор ря­да книг о пар­ти­зан­ской борь­бе в ты­лу вра­га.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1943 год), 2 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (оба 1944 год) и др. Име­нем Наумова на­зва­ны ули­цы в го­ро­дах Пермь, Ки­ев, Не­сте­ров Львов­ской области, а так­же сто­ро­же­вой ко­рабль внутренних войск МВД РФ.