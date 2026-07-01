НАУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
НАУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - один из руководителей партизанского движения на Украине в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза (1943 год), генерал-майор (1943 год).
Из крестьян. Окончил Высшую пограничную школу (1937 год), Высшие академические курсы при Высшей военной академии (1945 год). На военной службе с 1930 года, в пограничных войсках ОГПУ СССР: красноармеец, курсант школы младших командиров 23-го полка ОГПУ в городе Шостка (Сумская область, Украина). В 1938-1940 годах командир роты 4-го мотострелкового полка НКВД в Киеве. С 1940 года командир учебного батальона пограничных войск НКВД в городе Черновцы. Великую Отечественную войну встретил в должности начальника отделения штаба 94-го пограничного отряда в городе Сколе Дрогобычской области (ныне Львовской области, Украина), попал в окружение.
С июля 1941 года по январь 1942 года находился на оккупированной территории, прошёл пешком от города Галич Станиславской области (ныне Ивано-Франковская область, Украина) до Хинельских лесов на Орловщине. В январе 1942 года установил связь с партизанами Червонного района Сумской области; боец, затем командир группы партизанского отряда, с сентября 1942 года начальник штаба оперативной группы партизанских отрядов Сумской обл. В феврале 1943 года - марте 1944 года командир партизанского кавказского соединения, совершившего 3 рейда по оккупированной территории Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской областей и Западной Украины, в ходе которых соединение прошло по тылам врага свыше 10 тыс. км и провело 336 боёв, нанеся противнику значительный урон. В 1945-1960 годах на командных должностях в органах и войсках НКВД (с 1946 года МВД) СССР. С 1960 года в запасе. Автор ряда книг о партизанской борьбе в тылу врага.
Награждён орденом Ленина (1943 год), 2 орденами Красного Знамени (оба 1944 год) и др. Именем Наумова названы улицы в городах Пермь, Киев, Нестеров Львовской области, а также сторожевой корабль внутренних войск МВД РФ.