НАУМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

НАУМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный в области процессов управления и вычислительной техники, академик АН СССР (1984 год).

Окон­чил МЭИ (1950 год). В 1950-1967 годах ра­бо­тал в Институте про­блем управ­ле­ния АН СССР; в 1958-1959 годах про­хо­дил ста­жи­ров­ку в Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гическом институте . Ди­рек­тор Института элек­трон­ных уп­рав­ляю­щих ма­шин (1967-1983 годы), Института про­блем ин­фор­ма­ти­ки АН СССР (1983-1988 годы), ге­не­раль­ный ди­рек­тор Меж­от­рас­ле­во­го на­учно-тех­нического ком­плек­са «Пер­со­наль­ные ЭВМ» (1987-1988 годы); заведующий ка­фед­рой Московского института ра­дио­тех­ни­ки, элек­тро­ни­ки и ав­то­ма­ти­ки (1987-1988 годы).

Под руководством Наумова соз­дан ряд управ­ляю­щих вы­чис­лительных ком­плек­сов на мик­ро­элек­трон­ной ба­зе се­мей­ст­ва АСВТ-М (например, М-4030, М-400, М-40), ко­то­рые в 1970-х годах со­ста­ви­ли тех­ническую ба­зу ав­то­ма­ти­зированных сис­тем, пред­на­зна­чен­ных для управ­ле­ния тех­но­ло­гическими про­цес­са­ми и ав­то­ма­ти­за­ции на­учных ис­сле­до­ва­ний и экс­пе­ри­мен­тов.

Наумов был ини­циа­то­ром соз­да­ния и ге­не­раль­ным кон­ст­рук­то­ром (1974-1984 годы) ме­ж­ду­народной сис­те­мы ма­лых элек­трон­но-вы­чис­лительных ма­шин (СМ ЭВМ). Основные ра­бо­ты по об­щей тео­рии не­ли­ней­ных сис­тем управ­ле­ния, тео­рии и прин­ци­пам по­строе­ния ав­то­ма­ти­зированных сис­тем управ­ле­ния и управ­ляю­щих вы­чис­лительных ком­плек­сов. Государственная премия СССР (1981, 1987 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1987 год).