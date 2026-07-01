НАУМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
НАУМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный в области процессов управления и вычислительной техники, академик АН СССР (1984 год).
Окончил МЭИ (1950 год). В 1950-1967 годах работал в Институте проблем управления АН СССР; в 1958-1959 годах проходил стажировку в Массачусетском технологическом институте. Директор Института электронных управляющих машин (1967-1983 годы), Института проблем информатики АН СССР (1983-1988 годы), генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Персональные ЭВМ» (1987-1988 годы); заведующий кафедрой Московского института радиотехники, электроники и автоматики (1987-1988 годы).
Под руководством Наумова создан ряд управляющих вычислительных комплексов на микроэлектронной базе семейства АСВТ-М (например, М-4030, М-400, М-40), которые в 1970-х годах составили техническую базу автоматизированных систем, предназначенных для управления технологическими процессами и автоматизации научных исследований и экспериментов.
Наумов был инициатором создания и генеральным конструктором (1974-1984 годы) международной системы малых электронно-вычислительных машин (СМ ЭВМ). Основные работы по общей теории нелинейных систем управления, теории и принципам построения автоматизированных систем управления и управляющих вычислительных комплексов. Государственная премия СССР (1981, 1987 годы). Награждён орденом Ленина (1987 год).