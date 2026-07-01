НАУМОВ АПОЛЛОС ИВАНОВИЧ

НАУМОВ АПОЛЛОС ИВАНОВИЧ - российский государственный дея­тель, статский советник (1779 год).

Дво­ря­нин . С 1732 года слу­жил на различных при­каз­ных долж­но­стях в кан­це­ля­рии Трои­це-Сер­гие­ва монастыря (с 1744 года лав­ра). Сек­ре­тарь Пе­рес­лав­ской (с 1754 года) и Кру­тиц­кой (не ра­нее 1760-1764 годов) ду­хов­ных кон­си­сто­рий, Московской си­но­даль­ной кон­торы (1764-1765 годы). Сек­ре­тарь (1765-1774 годы), обер-сек­ре­тарь (1774-1786 годы), обер-про­ку­рор Свя­тей­ше­го Си­но­да [28.06(09.07).1786 года - 26.07 (06.08).1791 года; в ис­то­рии Си­но­да один из двух обер-про­ку­ро­ров на­ря­ду с В. К. Саб­ле­ром, на­зна­чен­ных из си­но­даль­ных чинов­ни­ков]. Усо­вер­шен­ст­во­вал си­но­даль­ное де­ло­про­из­вод­ст­во. В 1790 году фак­ти­чески уст­ра­нил­ся от дел. Уво­лен в от­став­ку по собственному про­ше­нию «за ста­рос­тью и бо­лез­ня­ми».