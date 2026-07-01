НАУМОВ АПОЛЛОС ИВАНОВИЧ
НАУМОВ АПОЛЛОС ИВАНОВИЧ - российский государственный деятель, статский советник (1779 год).
Дворянин. С 1732 года служил на различных приказных должностях в канцелярии Троице-Сергиева монастыря (с 1744 года лавра). Секретарь Переславской (с 1754 года) и Крутицкой (не ранее 1760-1764 годов) духовных консисторий, Московской синодальной конторы (1764-1765 годы). Секретарь (1765-1774 годы), обер-секретарь (1774-1786 годы), обер-прокурор Святейшего Синода [28.06(09.07).1786 года - 26.07 (06.08).1791 года; в истории Синода один из двух обер-прокуроров наряду с В. К. Саблером, назначенных из синодальных чиновников]. Усовершенствовал синодальное делопроизводство. В 1790 году фактически устранился от дел. Уволен в отставку по собственному прошению «за старостью и болезнями».