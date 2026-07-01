НАУМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
НАУМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский общественный, политический и государственный деятель, действительный статский советник (1911 год).
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1892 год). Владел крупным имением (площадь 5,7 тыс. га) в Ставропольском уезде Самарской губернии, в котором вёл интенсивное многоотраслевое хозяйство. Земский начальник там же (1893-1897 годы). С 1894 года гласный Ставропольского уездного и Самарского губернского земских собраний, заместитель председателя Самарской губернской земской управы (1897-1899 годы). Предводитель дворянства Ставропольского уезда (1902-1905 годы) и Самарской губернии (1905-1915 годы).
Содействовал основанию ремесленного училища (1905 год) и 2-й мужской гимназии (1906 год) в Самаре, 3-й женской гимназии в Ставрополе (1905 год). По инициативе и при активном участии Наумова дворянство Самарской губернии приобрело родовую вотчину С. Т. Аксакова в селе Знаменское Бугурусланского уезда в целях сохранения усадьбы и основания при ней ремесленной школы для крестьян (открыта в 1910 году), а также учредило музей С. Т. Аксакова при Доме самарского дворянства (1909 год). Один из инициаторов создания Самарской губернской учёной архивной комиссии (1914 год). Председатель дирекции Самарского отделения Русского музыкального общества.
Один из основателей «Партии порядка на основании Манифеста 17-го октября» в Самаре и её партийного органа - ежедневной газеты «Голос Самары» (1906 год). Член общего присутствия Совета по делам местного хозяйства при МВД (с 1908 года). Уполномоченный самарского дворянства на съездах Объединённого дворянства. С 1909 года член Государственного совета по выборам, в июне/июле 1916 года отказался от звания члена по выборам, с июля/августа 1916 года - член по назначению; входил в группу правых (с августа 1915 года - правого центра).
Один из инициаторов создания (1909 год) и старшина Всероссийского национального клуба. С 1913 года член Сельскохозяйственного комитета при Главном управлении землеустройства и земледелия и Совета Главного управления государственного коннозаводства. С июля/августа 1915 года председатель объединённого комитета военно-промышленных организаций Самары. С ноября 1915 года управляющий Министерством земледелия, в январе - июле/августе 1916 года министр земледелия; сторонник соглашения правительства с умеренной частью Государственной думы.
После Февральской революции 1917 года жил в Крыму на собственной даче близ Гурзуфа. В марте 1919 года перебрался в Новороссийск, вызывался в Екатеринодар для участия в работе Земельной комиссии при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А. И. Деникине. С ноября 1920 года в эмиграции, жил близ Ниццы. Содействовал основанию в Ницце отделения общества Красного Креста, был председателем Общества помощи русским учащим и учащимся в Ницце, член Общества ревнителей русского прошлого. Автор мемуаров «Из уцелевших воспоминаний, 1868-1917 годы» (т. 1-2, Нью- Йорк, 1954-1955 годы).