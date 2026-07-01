НАУМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

НАУМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский общественный, политический и государственный деятель, действительный статский советник (1911 год).

Дворянин. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1892 год). Вла­дел круп­ным име­ни­ем (площадь 5,7 тыс. га) в Став­ро­поль­ском уезде Са­мар­ской губернии, в ко­то­ром вёл ин­тен­сив­ное мно­го­от­рас­ле­вое хо­зяй­ст­во. Зем­ский на­чаль­ник там же (1893-1897 годы). С 1894 года глас­ный Став­ро­поль­ско­го уезд­но­го и Са­мар­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний, заместитель председателя Са­мар­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1897-1899 годы). Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Став­ро­поль­ско­го уезда (1902-1905 годы) и Са­мар­ской губернии (1905-1915 годы).

Со­дей­ст­во­вал ос­но­ва­нию ре­мес­лен­но­го училища (1905 год) и 2-й муж­ской гим­на­зии (1906 год) в Са­ма­ре, 3-й жен­ской гим­на­зии в Став­ро­по­ле (1905 год). По ини­циа­ти­ве и при ак­тив­ном уча­стии Наумова дво­рян­ст­во Са­мар­ской губернии при­об­ре­ло ро­до­вую вот­чи­ну С. Т. Ак­са­ко­ва в селе Зна­мен­ское Бу­гу­рус­лан­ско­го уезда в це­лях со­хра­не­ния усадь­бы и ос­но­ва­ния при ней ре­мес­лен­ной шко­лы для кре­сть­ян (от­кры­та в 1910 году), а так­же уч­ре­ди­ло му­зей С. Т. Ак­са­ко­ва при До­ме са­мар­ско­го дво­рян­ст­ва (1909 год). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Са­мар­ской гу­бернской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1914 год). Председатель ди­рек­ции Са­мар­ско­го от­де­ле­ния Русского му­зы­каль­но­го общества.

Один из ос­но­ва­те­лей «Пар­тии по­ряд­ка на ос­но­ва­нии Ма­ни­фе­ста 17-го ок­тяб­ря » в Са­ма­ре и её партийного ор­га­на - еже­днев­ной газеты «Го­лос Са­ма­ры» (1906 год). Член об­ще­го при­сут­ст­вия Со­ве­та по де­лам ме­ст­но­го хо­зяй­ст­ва при МВД (с 1908 года). Упол­но­мо­чен­ный са­мар­ско­го дво­рян­ства на съез­дах Объ­е­ди­нён­но­го дво­рян­ст­ва. С 1909 года член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам, в ию­не/июле 1916 года от­ка­зал­ся от зва­ния чле­на по вы­бо­рам, с ию­ля/августа 1916 года - член по на­зна­че­нию; вхо­дил в груп­пу пра­вых (с августа 1915 года - пра­во­го цен­тра).

Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния (1909 год) и стар­ши­на Все­российского национального клу­ба. С 1913 года член Сельскохозяйственного комитета при Главном управ­ле­нии зем­ле­устрой­ст­ва и зем­ле­де­лия и Со­ве­та Главного уп­рав­ле­ния государственного кон­но­за­вод­ст­ва. С ию­ля/августа 1915 года председатель объ­е­ди­нён­но­го комитета во­енно-промышленных ор­га­ни­за­ций Са­ма­ры. С но­ября 1915 года управ­ляю­щий Министерством зем­ле­де­лия , в ян­ва­ре - ию­ле/августе 1916 года министр зем­ле­де­лия; сто­рон­ник со­гла­ше­ния пра­ви­тель­ст­ва с уме­рен­ной ча­стью Государственной ду­мы.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года жил в Кры­му на собственной да­че близ Гур­зу­фа. В мар­те 1919 года пе­ре­брал­ся в Но­во­рос­сийск, вы­зы­вал­ся в Ека­те­ри­но­дар для уча­стия в ра­бо­те Зе­мель­ной ко­мис­сии при глав­но­ко­мандующем Воо­руженными си­ла­ми Юга Рос­сии А. И. Де­ни­ки­не. С но­ября 1920 года в эмиг­ра­ции, жил близ Ниц­цы. Со­дей­ст­во­вал ос­но­ва­нию в Ниц­це от­де­ле­ния общества Крас­но­го Кре­ста, был председателем Общества по­мо­щи русским уча­щим и уча­щим­ся в Ниц­це, член Общества рев­ни­те­лей русского про­шло­го. Ав­тор ме­муа­ров «Из уце­лев­ших вос­по­ми­на­ний, 1868-1917 годы» (т. 1-2, Нью- Йорк, 1954-1955 годы).