НАУМБУРГ
НАУМБУРГ - город в Германии, на юге земли Саксония-Анхальт, близ административной границы с Тюрингией.
Население 34,1 тысяч человек (2012 год). Расположен на правом берегу реки Зале, напротив места впадения в неё реки Унструт. Транспортный узел. Через Наумбург проходят скоростная федеральная автотрасса Лейпциг - Веймар и т. н. Тюрингская железная дорога (Лейпциг - Эрфурт; открыта в 1846 году, одна из старейших и наиболее интенсивно используемых в Германии).
Город сформировался вокруг одноименной крепости, основанной около 1000 года майсенским маркграфом Эккехардом I (умер 1002 год). В 1028-1564 годах резиденция епископа. Первое упоминание городского совета датируется 1205 годом. В XII-XIII веках стал крупным торговым центром на пересечении важнейших транспортных путей в Тюрингию и Саксонию. С 1278 года место проведения ежегодной Наумбургской ярмарки (до конца XV века одна из крупнейших в Германии). С превращением Лейпцига к концу XV - началу XVI века в ведущий ярмарочный центр экономического развитие Наумбурга замедлилось. В середине XVI века в результате секуляризации епископства перешёл во владение курфюрстов Саксонии, в 1656-1657 годах при разделе наследства курфюрста Иоанна Георга I (1611-1656 годы) отошёл его младшему сыну Морицу (1657-1681 годы), стал частью герцогства Саксония-Цайц. С 1718 года в Саксонии, по решению Венского конгресса 1814-1815 годов перешёл к Пруссии. В годы Второй мировой войны сильно пострадал от англо-американских бомбардировок, 12.04.1945 года занят американскими войсками, затем вошёл в Советскую зону оккупации Германии. С 1949 года в ГДР в составе округа Галле, с 1990 года в федеральной земле Саксония-Анхальт ФРГ. С 2007 года административный центр района Бургенланд.
В центре Старого города, во многом сохранившего средневековый облик, доминирует романо-готический собор Святых Петра и Павла (около 1210 года - XV век, на месте собора 1029-1044 годы; в тимпане главного портала - рельеф «Вознесение Христа», 1230 год) - 3-нефная базилика с восточной криптой (около 1170 года), 2 трансептами, 2 хорами (в западной части - после 1249 года; в восточной - XIV век), 4 башнями (барочные купола восточных башен - 1711-1713 годы; юго-западная башня завершена в 1894 году) и капеллами (XIII-XV века). Его западный хор украшен выразительными готическими мемориальными статуями донаторов (маркграф Эккехард II и его жена Ута, маркграф Герман I и Реглинда, граф Вильгельм Камбургский и др.), рельефами «Страсти Христовы» на ограде (около 1250 года).
Среди др. сохранившихся построек: фрагменты средневековых укреплений с башней Мариентор (XIV век, барбакан 1446 год); бывший епископский замок Шёнбург (XII-XIII века), позднеготические церкви Санкт-Венцель (XV - начало XVI веков) и Санкт-Мориц (XVI век), Ратуша (1517-1529 годы); позднеренессансный дворец курфюрста Морица, Отмарскирхе (1691-1699 годы), жилые дома XVI-XVIII веков. В XX веке построены необарочное здание Верховного суда (1914-1917 годы), католическая церковь Святых Петра и Павла (1957-1962 годы).
Музеи: Городской «Высокая Лилия» («Hohe Lilie»; 5 зданий в разных частях города); дома-музеи жителей города М. Клингера, Ф. Ницше. Центр Ф. Ницше (2008 год; в т. ч. исследовательская деятельность). Ежегодно проходят традиционные фестивали и праздники виноделов.