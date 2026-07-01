НАУМБУРГ

НАУМБУРГ - го­род в Гер­ма­нии, на юге зем­ли Сак­со­ния-Ан­хальт, близ административной гра­ни­цы с Тю­рин­ги­ей.

Население 34,1 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки За­ле, на­про­тив мес­та впа­де­ния в неё реки Ун­ст­рут. Транс­порт­ный узел. Че­рез Наумбург про­хо­дят ско­ро­ст­ная фе­де­раль­ная ав­то­трас­са Лейп­циг - Вей­мар и т. н. Тю­ринг­ская железная дорога (Лейп­циг - Эр­фурт; от­кры­та в 1846 году, од­на из ста­рей­ших и наи­бо­лее ин­тен­сив­но ис­поль­зуе­мых в Гер­ма­нии).

Го­род сфор­ми­ро­вал­ся во­круг од­но­именной кре­по­сти, ос­но­ван­ной около 1000 года май­сен­ским марк­гра­фом Эк­ке­хар­дом I (умер 1002 год). В 1028-1564 годах ре­зи­ден­ция епи­ско­па. Пер­вое упо­ми­на­ние городского со­ве­та да­ти­ру­ет­ся 1205 годом. В XII-XIII веках стал круп­ным тор­го­вым цен­тром на пе­ре­се­че­нии важ­ней­ших транс­порт­ных пу­тей в Тю­рин­гию и Сак­со­нию. С 1278 года ме­сто про­ве­де­ния еже­год­ной На­ум­бург­ской яр­мар­ки (до конца XV века од­на из круп­ней­ших в Гер­ма­нии). С пре­вра­ще­ни­ем Лейп­ци­га к концу XV - началу XVI века в ве­ду­щий яр­ма­роч­ный центр эко­но­мического раз­ви­тие Наумбурга за­мед­ли­лось. В середине XVI века в ре­зуль­тате се­ку­ля­ри­за­ции епи­скоп­ст­ва пе­ре­шёл во вла­де­ние кур­фюр­стов Сак­со­нии, в 1656-1657 годах при раз­де­ле на­след­ст­ва кур­фюр­ста Ио­ан­на Ге­ор­га I (1611-1656 годы) ото­шёл его млад­ше­му сы­ну Мо­ри­цу (1657-1681 годы), стал ча­стью гер­цог­ст­ва Сак­со­ния-Цайц. С 1718 года в Сак­со­нии, по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов пе­ре­шёл к Прус­сии. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны силь­но по­стра­дал от анг­ло-американских бом­бар­ди­ро­вок, 12.04.1945 года за­нят американскими вой­ска­ми, за­тем во­шёл в Советскую зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 1949 года в ГДР в со­ста­ве округа Гал­ле, с 1990 года в фе­де­раль­ной зем­ле Сак­со­ния-Ан­хальт ФРГ. С 2007 года административный центр района Бур­ген­ланд.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да, во мно­гом со­хра­нив­ше­го средневековый об­лик, до­ми­ни­ру­ет ро­ма­но-го­тический со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (около 1210 года - XV век, на мес­те со­бо­ра 1029-1044 годы; в тим­па­не главного пор­та­ла - рель­еф «Воз­не­се­ние Хри­ста», 1230 год) - 3-не­ф­ная ба­зи­ли­ка с восточной крип­той (около 1170 года), 2 тран­сеп­та­ми, 2 хо­ра­ми (в западной час­ти - по­сле 1249 года; в вос­точ­ной - XIV век), 4 баш­ня­ми (ба­роч­ные ку­по­ла восточных ба­шен - 1711-1713 годы; юго-западная баш­ня за­вер­ше­на в 1894 году) и ка­пел­ла­ми (XIII-XV века). Его западный хор ук­ра­шен вы­ра­зительными го­тическими мемориальными ста­туя­ми до­на­то­ров (марк­граф Эк­ке­хард II и его же­на Ута, марк­граф Гер­ман I и Рег­лин­да, граф Виль­гельм Кам­бург­ский и др.), рель­е­фа­ми «Стра­сти Хри­сто­вы» на ог­ра­де (около 1250 года).

Сре­ди др. со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек: фраг­мен­ты средневековых ук­ре­п­ле­ний с баш­ней Ма­ри­ен­тор (XIV век, бар­ба­кан 1446 год); бывший епи­скоп­ский за­мок Шён­бург (XII-XIII века), позд­не­го­тические церк­ви Санкт-Вен­цель (XV - начало XVI веков) и Санкт-Мо­риц (XVI век), Ра­ту­ша (1517-1529 годы); позд­не­ре­нес­санс­ный дво­рец кур­фюр­ста Мо­ри­ца, От­мар­скир­хе (1691-1699 годы), жи­лые до­ма XVI-XVIII веков. В XX веке по­строе­ны не­оба­роч­ное зда­ние Вер­хов­но­го су­да (1914-1917 годы), ка­то­лическая церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1957-1962 годы).

Му­зеи: Го­род­ской «Вы­со­кая Ли­лия» («Hohe Lilie»; 5 зда­ний в раз­ных час­тях го­ро­да); до­ма-му­зеи жи­те­лей го­ро­да М. Клин­ге­ра , Ф. Ниц­ше . Центр Ф. Ниц­ше (2008 год; в т. ч. ис­сле­до­ва­тель­ская дея­тель­ность). Еже­год­но про­хо­дят тра­диционные фес­ти­ва­ли и празд­ни­ки ви­но­де­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)