НАУМ

НАУМ - один из две­на­дца­ти ма­лых про­ро­ков Вет­хо­го За­ве­та, ав­тор кни­ги, но­ся­щей его имя (VII век до н. э.).

О жиз­ни Наума поч­ти ни­че­го не из­вест­но. Про­ис­хо­дил из се­ле­ния Ел­кош в Га­ли­лее . Основные те­мы Кни­ги про­ро­ка Нау­ма - осу­ж­де­ние Ни­не­вии , сто­ли­цы Ас­си­рии, при­чи­нив­шей Из­раи­лю мно­же­ст­во бед, и про­слав­ле­ние по­бе­ды Бо­га Из­раи­ля над си­ла­ми хао­са в фор­ме ал­ле­го­рического гим­на. В от­ли­чие от других про­ро­че­ских пи­са­ний Вет­хо­го За­ве­та, кни­га Наума не со­дер­жит при­зы­вов к по­кая­нию и обе­ща­ния на­ка­зать из­ра­иль­ский на­род. В ней при­сут­ст­ву­ет обе­то­ва­ние вос­ста­но­вить ве­ли­чие Из­раи­ля (На­ум. 2:2) и по­ка­рать всех его вра­гов.

Па­мять Наума по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной це­рк­ви со­вер­ша­ет­ся 1(14) декабря, по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической це­рк­ви - 1 де­каб­ря.

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