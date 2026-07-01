НАУМ
НАУМ - один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, автор книги, носящей его имя (VII век до н. э.).
О жизни Наума почти ничего не известно. Происходил из селения Елкош в Галилее. Основные темы Книги пророка Наума - осуждение Ниневии, столицы Ассирии, причинившей Израилю множество бед, и прославление победы Бога Израиля над силами хаоса в форме аллегорического гимна. В отличие от других пророческих писаний Ветхого Завета, книга Наума не содержит призывов к покаянию и обещания наказать израильский народ. В ней присутствует обетование восстановить величие Израиля (Наум. 2:2) и покарать всех его врагов.
Память Наума по календарю Русской православной церкви совершается 1(14) декабря, по календарю Римско-католической церкви - 1 декабря.