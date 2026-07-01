НАУКОВЕДЕНИЕ
НАУКОВЕДЕНИЕ - междисциплинарная область исследований научного знания и научной деятельности, включающая наукометрию (исследование науки количественными методами), социологию науки, экономику науки, психологию научного творчества.
От исследования научного сообщества и коммуникаций в нём современное науковедение перешло к изучению отношений науки, технологии и общества и, наконец, к анализу экспертиз и экспертных оценок.
Первые опыты изучения формирования научных сообществ с помощью статистических методов представлены в работах А. Декандоля («История науки и учёных за два века» - «Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles», 1873 год) и Ф. Гальтона («Английские люди науки. Их природа и питание» - «English men of science: their nature and nurture», 1874 год, и др.); проблемы формирования учёного изучал В. Оствальд («Великие люди» - «Grosse Männer», 1909 год). В 1920-1930-х годах появились первые формулировки науковедения как особой отрасли исследований: русский учёный И. А. Боричевский предложил сам термин «науковедение» (1926 год) и включил в науковедение изучение внутренней природы науки и её общественного назначения; польские учёные М. и С. Оссовские предложили программу науковедения как «науки о науке» (1936 год); важное значение имели работы по социологии науки Р. Мертона (1938 год) и Дж. Бернала (1939 год).
В отечественном науковедении в 1920-1930-х годах разрабатывалась теория науки (Г. А. Грузинцев), статистическими методами исследовались кадры учёных (Ю. А. Филипченко), массив открытий (Т. И. Райнов) и массив публикаций (К. Р. Симон), анализировались проблемы научного творчества и изобретений (П. К. Энгельмейер, И. И. Лапшин), социологические аспекты научного знания, научных организаций и институтов (Б. М. Гессен, Н. И. Бухарин, К. Р. Мегрелидзе), культурно-исторические проблемы науки (В. И. Вернадский).
Как самостоятельная область исследований науковедение окончательно оформилось после Второй мировой войны в результате превращения науки в социальный институт, а научной деятельности в массовую профессию. Ядром науковедения в 1960-х годах стала социология науки (Т. Кун, М. Малкей и др.), объектом изучения явились научное сообщество (научные школы, «невидимые колледжи», исследовательские группы, лаборатории - Н. И. Родный, Д. Крейн, М. К. Петров, Б. Латур) и коммуникации внутри него (С. Вулгар, У. Хагстром).
С середины 1960-х годов в науковедении утвердилась информационно-библиометрическая программа, в рамках которой были найдены новые индикаторы науки и средства их обработки (с помощью индекса цитирования), построены метрические модели их анализа (Ю. Гарфилд, Г. Смолл, Д. Чубин, С. и Дж. Коулы, В. В. Налимов, Г. М. Добров, И. В. Маршакова-Шайкевич и др.), предложены различные модели возрастания массива научных публикаций как системы представления знаний (Д. Прайс, Б. Гриффит, Э. М. Мирский). Были намечены новые пути изучения научного творчества (Д. Пельц, Ф. Эндрюс, М. Г. Ярошевский, А. Н. Лук), на базе историко-научных реконструкций исследовались идеалы и нормы научной деятельности (В. С. Стёпин), социальные и когнитивные формы институциализации науки (Р. Уитли, К. Кнорр-Цетина) и др.
Своей задачей науковедение ставит анализ изменения тезауруса науки, форм организации научной деятельности, механизмов самоорганизации учёных, основных направлений научной политики в тех или иных странах, связей науки с техникой, образованием и культурой, её места в процессах глобализации и т. п. Наличие этих разнородных целей обусловило использование в науковедении наряду с математическим моделированием различных подходов и методов, специфических для входящих в него отдельных дисциплин.
Издания по науковедению:
«Наука та наукознавство» (с 1993), «Social studies of science» (с 1971), «Scientometrics» (с 1978), «Науковедение» (1999–2004);
серия книг «Науковедение. Проблемы и исследования» (с 1968);
бюллетень «Науковедение и информатика» (с 1969);
реферативно-библиографич. ж. «Науковедение» (с 1973).