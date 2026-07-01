НАУКОВЕДЕНИЕ

НАУКОВЕДЕНИЕ - меж­дис­ци­п­ли­нар­ная об­ласть ис­сле­до­ва­ний на­учного зна­ния и на­учной дея­тель­но­сти, вклю­чаю­щая нау­ко­мет­рию (ис­сле­до­ва­ние нау­ки ко­ли­че­ст­вен­ны­ми ме­то­да­ми), со­цио­ло­гию нау­ки, эко­но­ми­ку нау­ки, пси­хо­ло­гию на­учного твор­че­ст­ва.

От ис­сле­до­ва­ния на­учного со­об­ще­ст­ва и ком­му­ни­ка­ций в нём современное науковедение пе­ре­шло к изу­че­нию от­но­ше­ний нау­ки, тех­но­ло­гии и об­ще­ст­ва и, на­ко­нец, к ана­ли­зу экс­пер­тиз и экс­перт­ных оце­нок.

Пер­вые опы­ты изу­че­ния фор­ми­ро­ва­ния на­учных со­об­ществ с по­мо­щью ста­ти­стических ме­то­дов пред­став­ле­ны в ра­бо­тах А. Де­кан­до­ля («Ис­то­рия нау­ки и учё­ных за два ве­ка» - «Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles», 1873 год) и Ф. Галь­то­на («Анг­лий­ские лю­ди нау­ки. Их при­ро­да и пи­та­ние» - «English men of science: their nature and nur­ture», 1874 год, и др.); про­бле­мы фор­ми­ро­ва­ния учё­но­го изу­чал В. Ост­вальд («Ве­ли­кие лю­ди» - «Grosse Männer», 1909 год). В 1920-1930-х годах поя­ви­лись пер­вые фор­му­ли­ров­ки науковедения как осо­бой от­рас­ли ис­сле­до­ва­ний: русский учё­ный И. А. Бо­ри­чев­ский пред­ло­жил сам тер­мин «науковедение» (1926 год) и вклю­чил в науковедение изу­че­ние внутренней при­роды нау­ки и её об­щественного на­зна­че­ния; польские учё­ные М. и С. Ос­сов­ские пред­ло­жи­ли про­грам­му науковедения как «нау­ки о нау­ке» (1936 год); важ­ное зна­че­ние име­ли ра­бо­ты по со­цио­ло­гии нау­ки Р. Мер­то­на (1938 год) и Дж. Бер­на­ла (1939 год).

В отечественном науковедении в 1920-1930-х годах раз­ра­ба­ты­ва­лась тео­рия нау­ки (Г. А. Гру­зин­цев), ста­ти­стическими ме­то­да­ми ис­сле­до­ва­лись кад­ры учё­ных (Ю. А. Фи­лип­чен­ко), мас­сив от­кры­тий (Т. И. Рай­нов) и мас­сив пуб­ли­ка­ций (К. Р. Си­мон), ана­ли­зи­ро­ва­лись про­бле­мы на­учного твор­че­ст­ва и изо­бре­те­ний (П. К. Эн­гель­мей­ер, И. И. Лап­шин), со­цио­ло­гические ас­пек­ты на­учного зна­ния, на­учных ор­га­ни­за­ций и ин­сти­ту­тов (Б. М. Гес­сен, Н. И. Бу­ха­рин, К. Р. Мег­ре­лид­зе), куль­тур­но-ис­то­рические про­бле­мы нау­ки (В. И. Вер­над­ский).

Как са­мо­сто­ятельная об­ласть ис­сле­до­ва­ний науковедение окон­ча­тель­но офор­ми­лось по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в ре­зуль­та­те пре­вра­ще­ния нау­ки в со­ци­аль­ный ин­сти­тут, а на­учной дея­тель­но­сти в мас­со­вую про­фес­сию. Ядром науковедения в 1960-х годах ста­ла со­цио­ло­гия нау­ки (Т. Кун, М. Мал­кей и др.), объ­ек­том изу­че­ния яви­лись на­учное со­об­ще­ст­во (на­учные шко­лы, «не­ви­ди­мые кол­лед­жи», ис­сле­до­ва­тель­ские груп­пы, ла­бо­ра­то­рии - Н. И. Род­ный, Д. Крейн, М. К. Пет­ров, Б. Ла­тур) и ком­му­ни­кации внут­ри не­го (С. Вул­гар, У. Хаг­стром).

С середины 1960-х годов в науковедении ут­вер­ди­лась ин­фор­мационно-биб­лио­мет­рическая про­грам­ма, в рам­ках ко­то­рой бы­ли най­де­ны но­вые ин­ди­ка­то­ры нау­ки и сред­ст­ва их об­ра­бот­ки (с по­мо­щью ин­дек­са ци­ти­ро­ва­ния), по­строе­ны мет­рические мо­де­ли их ана­ли­за (Ю. Гар­филд, Г. Смолл, Д. Чу­бин, С. и Дж. Ко­улы, В. В. На­ли­мов, Г. М. Доб­ров, И. В. Мар­ша­ко­ва-Шай­ке­вич и др.), пред­ло­же­ны различные мо­де­ли воз­рас­та­ния мас­си­ва на­учных пуб­ли­ка­ций как сис­те­мы пред­став­ле­ния зна­ний (Д. Прайс, Б. Гриф­фит, Э. М. Мир­ский). Бы­ли на­ме­че­ны но­вые пу­ти изу­че­ния на­учного твор­че­ст­ва (Д. Пельц, Ф. Эн­д­рюс, М. Г. Яро­шев­ский, А. Н. Лук), на ба­зе ис­то­ри­ко-на­учных ре­кон­ст­рук­ций ис­сле­до­ва­лись идеа­лы и нор­мы на­учной дея­тель­но­сти (В. С. Стё­пин), со­ци­аль­ные и ког­ни­тив­ные фор­мы ин­сти­ту­циа­ли­за­ции нау­ки (Р. Уит­ли, К. Кнорр-Це­ти­на) и др.

Сво­ей за­да­чей науковедение ста­вит ана­лиз из­мене­ния те­зау­ру­са нау­ки, форм ор­га­ни­за­ции на­учной дея­тель­но­сти, ме­ха­низ­мов са­мо­ор­га­ни­за­ции учё­ных, основных на­прав­ле­ний на­учной по­ли­ти­ки в тех или иных стра­нах, свя­зей нау­ки с тех­ни­кой, об­ра­зо­ва­ни­ем и куль­ту­рой, её мес­та в про­цес­сах гло­ба­ли­за­ции и т. п. На­ли­чие этих раз­но­род­ных це­лей обу­сло­ви­ло ис­поль­зо­ва­ние в науковедении на­ря­ду с ма­те­ма­тическим мо­де­ли­ро­ва­ни­ем различных под­хо­дов и ме­то­дов , спе­ци­фи­че­ских для вхо­дя­щих в не­го отдельных дис­ци­п­лин.

Из­да­ния по науковедению:

«Нау­ка та нау­коз­нав­ст­во» (с 1993), «Social studies of science» (с 1971), «Scientometrics» (с 1978), «Нау­ко­ве­де­ние» (1999–2004);

се­рия книг «На­у­ко­ве­де­ние. Про­бле­мы и ис­сле­до­ва­ния» (с 1968);

бюл­ле­тень «Нау­ко­ве­де­ние и ин­фор­ма­ти­ка» (с 1969);

ре­фе­ра­тив­но-биб­лио­гра­фич. ж. «Нау­ко­ве­де­ние» (с 1973).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)