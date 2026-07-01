НАУКОГРАД

НАУКОГРАД - в Рос­сии му­ни­ци­паль­ное об­ра­зо­ва­ние со ста­ту­сом го­род­ско­го ок­ру­га (го­род или по­сё­лок, ино­гда рай­он, мик­ро­рай­он круп­но­го го­ро­да), од­ной из глав­ных (ино­гда един­ст­вен­ной) гра­до­об­ра­зую­щих функ­ций ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся на­уч­ная и/или на­учно-про­из­водственная дея­тель­ность (НИОКР, ис­пы­та­ния, ин­но­вационная дея­тель­ность и др., а так­же свя­зан­ная с ни­ми под­го­тов­ка на­учно-тех­нических кад­ров).

Тер­мин «наукоград» вве­дён С. П. Ни­ка­но­ро­вым и Н. К. Ни­ки­ти­ной в 1991 году при соз­да­нии Сою­за раз­ви­тия нау­ко­гра­дов, об­ра­зо­ван­но­го для вы­ра­бот­ки со­гла­со­ван­ных по­зи­ций по важ­ней­шим во­про­сам функ­цио­ни­ро­ва­ния российских го­ро­дов нау­ки (с 1996 года Со­юз раз­ви­тия нау­ко­гра­дов Рос­сии, объ­еди­няю­щий свыше 70 му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний стра­ны). За ру­бе­жом наукограды, как пра­ви­ло, на­зы­ва­ют тех­но­по­ли­са­ми.

Соз­да­ние го­ро­дов нау­ки на­ча­лось в середине 1930-х годов (город Жу­ков­ский , близ Мо­ск­вы), осо­бый раз­мах при­ня­ло в 1950-1960-х годах. Боль­шин­ст­во рас­по­ла­га­лось вбли­зи круп­ных го­ро­дов - тра­диционных цен­тров на­учных ис­сле­до­ва­ний и под­го­тов­ки вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­рованных спе­циа­ли­стов (зна­чительная часть - в Мо­с­ков­ской области), ино­гда не­по­сред­ствен­но в пре­де­лах их городской чер­ты, об­ра­зуя на­учные го­род­ки (например, ака­дем­го­род­ки на­учных цен­тров СО РАН в Но­во­си­бир­ске, Ир­кут­ске, Крас­но­яр­ске и Том­ске). Ряд наукоградов, ве­ду­щи­ми пред­при­ятия­ми ко­то­рых яв­ля­лись НИИ, ОКБ, опыт­ные за­во­ды и ис­пы­та­тель­ные по­ли­го­ны различных сек­то­ров обо­рон­но-промышленного ком­плек­са, раз­ме­ща­лись вда­ли от боль­ших го­ро­дов и круп­ных транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей (например, цен­тры НИОКР атом­ной промышленности - Са­ров в Ни­же­го­род­ской, За­реч­ный в Пен­зен­ской, Озёрск, Сне­жинск и Трёх­гор­ный в Че­ля­бин­ской, Но­во­уральск и Лес­ной в Сверд­лов­ской, Се­верск в Том­ской обла­стях, Же­лез­но­горск и Зе­ле­но­горск в Крас­но­яр­ском крае).

Ве­ду­щие на­прав­ле­ния спе­циа­ли­за­ции современных наукоградов - НИОКР в об­лас­ти авиа­ра­ке­то­строе­ния и кос­мических ис­сле­до­ва­ний (Жу­ков­ский, Ко­ро­лёв в Мо­с­ков­ской области и др.), элек­тро­ни­ки (например, Зе­ле­но­град и Фря­зи­но в Мо­с­ков­ской области), про­блем ав­то­ма­ти­за­ции, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и при­бо­ро­строе­ния (Кли­мовск в Мо­с­ков­ской, Пе­ре­славль-За­лес­ский в Яро­слав­ской об­ла­стях и др.), хи­мии, фи­зи­ки, хи­мической фи­зи­ки (Чер­но­го­лов­ка в Мо­сков­ской области), раз­ра­бот­ки но­вых ма­те­риа­лов (Бийск в Ал­тай­ском крае, Дзер­жинск в Ни­же­го­род­ской области и др.), ядер­ных ис­сле­до­ва­ний (Дуб­на и Тро­ицк в Мо­с­ков­ской, Об­нинск в Ка­луж­ской обла­стях и др.), а так­же атом­ной промышленности и энер­ге­ти­ки (например, Ди­мит­ров­град в Уль­я­нов­ской, За­реч­ный в Сверд­лов­ской областях); био­ло­гических, сельскохозяйственных на­ук и био­тех­но­ло­гий (Пу­щи­но в Мо­с­ков­ской, поселке Коль­цо­во в Но­во­си­бир­ской, Ми­чу­ринск в Там­бов­ской обла­стях и др.). В осо­бую груп­пу мож­но вы­де­лить наукограды, ве­ду­щие пред­при­ятия ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ют ис­пы­та­ния но­вой тех­ни­ки, - город Мир­ный в Ар­хан­гель­ской области (кос­мо­дром Пле­сецк), поселок Ав­то­по­ли­гон в Мо­с­ков­ской области и др.

Официальный ста­тус наукоград РФ (с ус­та­нов­ле­ни­ем сро­ка его дей­ст­вия) при­сваи­ва­ет­ся му­ни­ци­паль­но­му об­ра­зо­ва­нию Пра­ви­тель­ст­вом РФ (Фе­де­раль­ный за­кон «О ста­ту­се нау­ко­гра­дов РФ», 1999 год), ут­вер­жда­ют­ся при­ори­тет­ные для дан­но­го наукограда на­прав­ле­ния на­учной, на­учно-тех­нической, ин­но­вационной дея­тель­но­сти, экс­пе­риментальных раз­ра­бо­ток, ис­пы­та­ний, под­го­тов­ки кад­ров в со­от­вет­ст­вии с государственными при­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми раз­ви­тия нау­ки, тех­но­ло­гий и тех­ни­ки. Ста­тус наукограда РФ при­сво­ен 13 му­ни­ци­паль­ным об­ра­зо­ва­ни­ям (2012 год): Бийск, Дуб­на, Жу­ков­ский, Коль­цо­во, Ко­ро­лёв, Ми­чу­ринск , Об­нинск, Про­тви­но, Пу­щи­но, Ре­утов, Тро­ицк, Фря­зи­но, Чер­но­го­лов­ка.

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