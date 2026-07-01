НАУКОГРАД
НАУКОГРАД - в России муниципальное образование со статусом городского округа (город или посёлок, иногда район, микрорайон крупного города), одной из главных (иногда единственной) градообразующих функций которого является научная и/или научно-производственная деятельность (НИОКР, испытания, инновационная деятельность и др., а также связанная с ними подготовка научно-технических кадров).
Термин «наукоград» введён С. П. Никаноровым и Н. К. Никитиной в 1991 году при создании Союза развития наукоградов, образованного для выработки согласованных позиций по важнейшим вопросам функционирования российских городов науки (с 1996 года Союз развития наукоградов России, объединяющий свыше 70 муниципальных образований страны). За рубежом наукограды, как правило, называют технополисами.
Создание городов науки началось в середине 1930-х годов (город Жуковский, близ Москвы), особый размах приняло в 1950-1960-х годах. Большинство располагалось вблизи крупных городов - традиционных центров научных исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов (значительная часть - в Московской области), иногда непосредственно в пределах их городской черты, образуя научные городки (например, академгородки научных центров СО РАН в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Томске). Ряд наукоградов, ведущими предприятиями которых являлись НИИ, ОКБ, опытные заводы и испытательные полигоны различных секторов оборонно-промышленного комплекса, размещались вдали от больших городов и крупных транспортных магистралей (например, центры НИОКР атомной промышленности - Саров в Нижегородской, Заречный в Пензенской, Озёрск, Снежинск и Трёхгорный в Челябинской, Новоуральск и Лесной в Свердловской, Северск в Томской областях, Железногорск и Зеленогорск в Красноярском крае).
Ведущие направления специализации современных наукоградов - НИОКР в области авиаракетостроения и космических исследований (Жуковский, Королёв в Московской области и др.), электроники (например, Зеленоград и Фрязино в Московской области), проблем автоматизации, информационных технологий и приборостроения (Климовск в Московской, Переславль-Залесский в Ярославской областях и др.), химии, физики, химической физики (Черноголовка в Московской области), разработки новых материалов (Бийск в Алтайском крае, Дзержинск в Нижегородской области и др.), ядерных исследований (Дубна и Троицк в Московской, Обнинск в Калужской областях и др.), а также атомной промышленности и энергетики (например, Димитровград в Ульяновской, Заречный в Свердловской областях); биологических, сельскохозяйственных наук и биотехнологий (Пущино в Московской, поселке Кольцово в Новосибирской, Мичуринск в Тамбовской областях и др.). В особую группу можно выделить наукограды, ведущие предприятия которых осуществляют испытания новой техники, - город Мирный в Архангельской области (космодром Плесецк), поселок Автополигон в Московской области и др.
Официальный статус наукоград РФ (с установлением срока его действия) присваивается муниципальному образованию Правительством РФ (Федеральный закон «О статусе наукоградов РФ», 1999 год), утверждаются приоритетные для данного наукограда направления научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в соответствии с государственными приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники. Статус наукограда РФ присвоен 13 муниципальным образованиям (2012 год): Бийск, Дубна, Жуковский, Кольцово, Королёв, Мичуринск, Обнинск, Протвино, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, Черноголовка.