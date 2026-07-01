НАУКАЛЬПАН
НАУКАЛЬПАН - город в центральной части Мексики, штат Мехико; один из крупнейших городов агломерации Большого Мехико.
Население 784,9 тысяч человек (2012 год). Расположен в межгорной долине Мехико. Крупный транспортный узел.
Территория современного Наукальпана была заселена с древнейших времён. В колониальный период - центр добычи природных строительных материалов, использовавшихся главным образом при возведении города Мехико. C 1826 года отдельное поселение под названием Наукальпан. Индустриальное развитие началось во второй половине XIX века с открытия двух текстильных фабрик и мукомольного завода. Статус города с 1957 года. В 1976 году получил название Наукальпан-де-Хуарес (в честь Б. Хуареса).
В пределах Наукальпан - археологическая зона Эль-Конде (раскопки с 1907 года; руины дворца позднего ацтекского периода). Среди сохранившихся построек колониального периода: церковь Нуэстра-Сеньора-де-лос-Ремедиос (1574-1575 годы; перестроена в 1628 году; барочный интерьер 1692 года); церковь Рождества Богоматери (XVI век); акведук Лос-Аркос (XVII век). Монумент Торрес-де-Сателите (высотой до 52 м; 1957-1958 годы, архитектор Л. Барраган, скульптор М. Гёриц) в виде 5 разноцветных призм. Университетский центр маркетинга и рекламы (CUMP; 1999 год), кампусы Национального автономного университета, Франко-мексиканского университета и университета «Нуэво Мундо». Музей культуры тлатилько (1974 год; археология).