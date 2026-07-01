НАУКАЛЬПАН

НАУКАЛЬПАН - го­род в центральной час­ти Мек­си­ки , штат Ме­хи­ко; один из круп­ней­ших го­ро­дов аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Ме­хи­ко.

Население 784,9 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной до­ли­не Ме­хи­ко. Круп­ный транс­порт­ный узел.

Тер­ри­то­рия современного Наукальпана бы­ла за­се­ле­на с древ­ней­ших вре­мён. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од - центр до­бы­чи при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов, ис­поль­зо­вав­ших­ся главным образом при воз­ве­де­нии города Ме­хи­ко. C 1826 года отдельное по­се­ле­ние под названием Наукальпан. Ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие на­ча­лось во второй половине XIX века с от­кры­тия двух тек­стиль­ных фаб­рик и му­ко­моль­но­го за­во­да. Ста­тус го­ро­да с 1957 года. В 1976 году по­лу­чил название Нау­каль­пан-де-Хуа­рес (в честь Б. Хуа­ре­са).

В пре­де­лах Наукальпан - ар­хео­ло­гическая зо­на Эль-Кон­де (рас­коп­ки с 1907 года; руи­ны двор­ца позд­не­го ац­тек­ско­го пе­рио­да). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да: церковь Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-лос-Ре­ме­ди­ос (1574-1575 годы; пе­ре­ст­рое­на в 1628 году; ба­роч­ный ин­терь­ер 1692 года); церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ма­те­ри (XVI век); ак­ве­дук Лос-Ар­кос (XVII век). Мо­ну­мент Тор­рес-де-Са­те­ли­те (высотой до 52 м; 1957-1958 годы, архитектор Л. Бар­ра­ган, скульп­тор М. Гё­риц) в ви­де 5 раз­но­цвет­ных призм. Уни­вер­си­тет­ский центр мар­ке­тин­га и рек­ла­мы (CUMP; 1999 год), кам­пу­сы Национального ав­то­ном­но­го университета, Фран­ко-мексиканского университета и университета «Нуэво Мундо». Му­зей куль­ту­ры тла­тиль­ко (1974 год; ар­хео­ло­гия ).

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