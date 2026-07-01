НАУКА (ИЗДАТЕЛЬСТВО)
НАУКА - издательско-полиграфическое предприятие в СССР и РФ.
Образовано в 1923 году в Ленинграде (с 1934 года в Москве) как Издательство Российской академии наук (с 1925 года АН СССР), в его подчинение передана Государственная академическая типография (основана в 1727 году).
С 1964 года называлось издательство «Наука» (с ним объединены Издательство восточной литературы и Издательство физико-математической литературы), в 1988 году преобразовано в Издательско-производственное и книготорговое объединение «Наука», с 1992 года Всероссийское объединение издательских, полиграфических, книготорговых предприятий РАН, с 1996 года ГУП Академический научно-издательский, производственно- полиграфический и книгораспространительский центр РАН «Издательство "Наука"». Объединяет 7 издательств, 4 полиграфических предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Махачкале, имеет сеть книгораспространения (2012 год).
Ежегодно выпускает до 1 тыс. наименований книг: академическую литературу, содержащую итоги фундаментальных и прикладных исследований институтов РАН, её научных советов, комиссий и экспедиций; полные собрания сочинений классиков литературы, тематические сборники, учебники, справочники; ежегодники и др. продолжающиеся издания; около 300 серийных книжных изданий, среди них - «Наука. Мировоззрение. Жизнь», «Классики науки», «Учёные России. Очерки, воспоминания, материалы», «Научное наследство», «Научно-биографическая литература», «Литературные памятники», «Материалы к биобиблиографии учёных», «Информатика: неограниченные возможности и возможные ограничения».
Издаёт 155 журналов (1,3 тыс. номеров в год) - «Известия Российской академии наук» (в 1925-1991 годах - «Известия Академии наук СССР»), «Природа» (основан в 1912 году, с 1923 года издаётся «Наукой»), «Вестник Российской академии наук» (с 1931 года), «Успехи химии» (с 1932 года), «Вестник древней истории» (с 1937 года), «Известия Русского географического общества» (с 1965 года), «Математический сборник», «Записки Всероссийского минералогического общества» (оба основаны в 1866 году, с 1923 года издаются «Наукой»), «Русская речь» (с 1967 года) и др. Свыше 70% журналов полностью или частично переводятся на английский язык.