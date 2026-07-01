НАУКА (ИЗДАТЕЛЬСТВО)

НАУКА - из­да­тель­ско-по­ли­гра­фическое пред­при­ятие в СССР и РФ.

Об­ра­зо­ва­но в 1923 году в Ле­нин­гра­де (с 1934 года в Мо­ск­ве) как Издательство Российской ака­де­мии на­ук (с 1925 года АН СССР), в его под­чи­не­ние пе­ре­да­на Государственная ака­де­мическая ти­по­гра­фия (ос­но­ва­на в 1727 году).

С 1964 года на­зы­ва­лось издательство «Наука» (с ним объ­е­ди­не­ны Издательство восточной литературы и Издательство фи­зи­ко-ма­те­ма­тической литературы), в 1988 году пре­об­ра­зо­ва­но в Из­да­тель­ско-про­из­водственное и кни­го­тор­го­вое объ­е­ди­не­ние «Наука», с 1992 года Все­российское объ­е­ди­не­ние из­да­тель­ских, по­ли­гра­фических, кни­го­тор­го­вых пред­при­ятий РАН, с 1996 года ГУП Ака­де­мический на­уч­но-из­да­тель­ский, про­из­вод­ст­вен­но- по­ли­гра­фический и кни­го­рас­про­ст­ра­ни­тель­ский центр РАН «Из­да­тель­ст­во "На­ука"». Объ­е­ди­ня­ет 7 из­да­тельств, 4 по­ли­гра­фических пред­при­ятия в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Но­во­си­бир­ске и Ма­хач­ка­ле, име­ет сеть кни­го­рас­про­ст­ра­не­ния (2012 год).

Еже­год­но вы­пус­ка­ет до 1 тыс. на­име­но­ва­ний книг: ака­де­мическую литературу, со­дер­жа­щую ито­ги фун­даментальных и при­клад­ных ис­сле­до­ва­ний институтов РАН, её на­учных со­ве­тов, ко­мис­сий и экс­пе­ди­ций; пол­ные со­б­ра­ния со­чи­не­ний клас­си­ков литературы , те­ма­тические сборники, учеб­ни­ки, спра­воч­ни­ки; еже­год­ни­ки и др. про­дол­жаю­щие­ся из­да­ния; около 300 се­рий­ных книж­ных из­да­ний, сре­ди них - «Нау­ка. Ми­ро­воз­зре­ние. Жизнь», «Клас­си­ки нау­ки», «Учё­ные Рос­сии. Очер­ки, вос­по­ми­на­ния, ма­те­риа­лы», «На­уч­ное на­след­ст­во», «На­уч­но-био­гра­фи­че­ская ли­те­ра­ту­ра», «Ли­те­ра­тур­ные па­мят­ни­ки», «Ма­те­риа­лы к био­биб­лио­гра­фии учё­ных», «Ин­фор­ма­ти­ка: не­ог­ра­ни­чен­ные воз­мож­но­сти и воз­мож­ные ог­ра­ни­че­ния».

Из­да­ёт 155 жур­на­лов (1,3 тыс. но­ме­ров в год) - «Из­вес­тия Рос­сий­ской ака­де­мии на­ук» (в 1925-1991 годах - «Из­ве­стия Ака­де­мии на­ук СССР»), «При­ро­да» (ос­но­ван в 1912 году, с 1923 года из­да­ёт­ся «Наукой»), «Вест­ник Рос­сий­ской ака­де­мии на­ук» (с 1931 года), «Ус­пе­хи хи­мии» (с 1932 года), «Ве­ст­ник древ­ней ис­то­рии» (с 1937 года), «Из­вес­тия Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва» (с 1965 года), «Ма­те­ма­ти­че­ский сбор­ник», «За­пис­ки Все­рос­сий­ско­го ми­не­ра­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва» (оба ос­но­ва­ны в 1866 году, с 1923 года из­да­ют­ся «Наукой»), «Рус­ская речь» (с 1967 года) и др. Свыше 70% жур­на­лов пол­ностью или час­тич­но пе­ре­во­дят­ся на английский язык.

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