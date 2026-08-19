НАУКА И ЖИЗНЬ

НАУКА И ЖИЗНЬ - науч­но-по­пу­ляр­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный жур­нал в Рос­сии и СССР.

Ос­но­ван как еже­не­дель­ный в Мо­ск­ве в 1890 году ли­те­ра­то­ром, жур­на­ли­стом и изо­бре­та­те­лем М. Н. Глу­бо­ков­ским для «по­пу­ля­ри­за­ции зна­ний и со­об­ще­ния всех вы­даю­щих­ся на­уч­но-прак­ти­че­ских но­во­стей», вы­хо­дил до 1900 года. В 1934 году изда­ние во­зоб­нов­ле­но как еже­ме­сяч­ное с це­лью «оз­на­ком­ле­ния чи­та­те­лей с нау­кой как ору­ди­ем пе­ре­строй­ки жиз­ни», 1-й но­мер жур­на­ла от­кры­ва­ла ста­тья академика А. Ф. Иоф­фе «Яд­ро ато­ма». Пер­во­на­чаль­но из­да­вал­ся Объ­е­ди­нён­ным на­уч­но-тех­ническим издательством Нар­ко­ма­та тя­жё­лой промышленности, с 1938 года ор­ган АН СССР , с 1948 года - Все­со­юз­но­го общества по рас­про­стра­не­нию по­ли­тических и на­учных зна­ний (с 1963 года - общество «Зна­ние»). С 1990 года уч­ре­ди­тель жур­на­ла - тру­до­вой кол­лек­тив Ав­то­ном­ной не­ком­мерческой организации «Ре­дак­ция жур­на­ла "Нау­ка и жизнь"».

В 1960-1980-е годы (главный редактор В. Н. Бол­хо­ви­ти­нов, 1961-1980 годы) - один из са­мых по­пу­ляр­ных жур­на­лов в СССР (в 1974 году ти­раж пре­вы­сил 3 млн. экземпляров). Ос­ве­ща­ет важ­ней­шие про­бле­мы нау­ки и тех­ни­ки, пуб­ли­ку­ет на­уч­но-ху­дожественные и на­уч­но-фан­та­стические про­из­ве­де­ния, за­ни­ма­тель­ные за­да­чи, иг­ры. В «Наука и жизнь» со­труд­ни­ча­ют ве­ду­щие учё­ные и спе­циа­ли­сты (Ж. И. Ал­фё­ров, В. Е. Фор­тов, Е. Н. Каб­лов и др.). Име­ет свыше 200 руб­рик («Нау­ка», «Ис­то­ри­че­ские порт­ре­ты», «Че­ло­век и ком­пь­ю­тер» и др.), раз­дел для школь­ни­ков «Ума па­ла­та» (с 2007 года). Из­да­ёт книж­ную се­рию « Биб­лио­те­ка жур­на­ла "Нау­ка и жизнь"» (с 2008 года). С 2007 года вы­пус­ка­ет­ся элек­трон­ный ар­хив жур­на­ла с пол­ной вер­си­ей вы­шед­ших но­ме­ров. Ти­раж свыше 40 тысяч экземпляров (2012 год).

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