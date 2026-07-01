НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ ИНСТИТУТ РАН
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ ИНСТИТУТ РАН - крупнейший в России научно-исследовательский институт в области общественных наук и центр научной информации.
Создан 07.02.1969 года в Москве на базе Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР имени В. П. Волгина.
Структурными подразделениями ИНИОН являются различные центры (по научно-информационным исследованиям социальных, гуманитарных, глобальных и региональных проблем науки, образования и технологий; по изучению проблем европейской безопасности; по информационному обеспечению банковской и предпринимательской деятельности; информатизации и издательской деятельности) и фундаментальная библиотека. Последняя основана в 1918 году как библиотека Социалистической академии общественных наук (позднее - Коммунистической академии), насчитывает (2010 год) более 13,5 млн. книг и периодических изданий (в т. ч. редкие издания XVI - начала XX веков).
ИНИОН издаёт работы научно-аналитического, реферативного, библиографического и справочного характера; создаёт и постоянно пополняет автоматизированные базы данных; осуществляет библиотечное обслуживание пользователей; депонирует научные рукописи; выполняет заказы на изготовление копий документов, имеющихся в фондах фундаментальной библиотеки; координирует информационную деятельность в области социальных и гуманитарных наук в целях формирования единого информационного пространства; проводит научные исследования в области общественных наук.