НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ ИНСТИТУТ РАН

НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ ИНСТИТУТ РАН - круп­ней­ший в Рос­сии на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский ин­сти­тут в об­лас­ти об­ще­ст­вен­ных на­ук и центр на­уч­ной ин­фор­ма­ции.

Соз­дан 07.02.1969 года в Мо­ск­ве на ба­зе Фун­даментальной библиотеки об­ще­ст­вен­ных на­ук АН СССР имени В. П. Вол­ги­на.

Струк­тур­ны­ми под­раз­де­ле­ния­ми ИНИОН яв­ля­ют­ся различные цен­тры (по на­учно-ин­фор­мационным ис­сле­до­ва­ни­ям со­ци­аль­ных, гу­ма­ни­тар­ных, гло­баль­ных и ре­гио­наль­ных про­блем нау­ки , об­ра­зо­ва­ния и тех­но­ло­гий; по изу­че­нию про­блем ев­ропейской безо­пас­но­сти; по ин­фор­мационному обес­пе­че­нию бан­ков­ской и пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти; ин­фор­ма­ти­за­ции и из­да­тель­ской дея­тель­но­сти) и фун­даментальная биб­лио­те­ка. По­след­няя ос­но­ва­на в 1918 году как биб­лио­те­ка Со­циа­ли­стической ака­де­мии об­щественных на­ук (позд­нее - Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии ), на­счи­ты­ва­ет (2010 год) бо­лее 13,5 млн. книг и пе­рио­дических из­да­ний (в т. ч. ред­кие из­да­ния XVI - начала XX веков).

ИНИОН из­да­ёт ра­бо­ты на­учно-ана­ли­тического, ре­фе­ра­тив­но­го, биб­лио­гра­фического и спра­воч­но­го ха­рак­те­ра; соз­да­ёт и по­стоян­но по­пол­ня­ет ав­то­ма­ти­зированные ба­зы дан­ных; осу­ще­ст­в­ля­ет биб­лио­теч­ное об­слу­жи­ва­ние поль­зо­ва­те­лей; де­по­ни­ру­ет на­учные ру­ко­пи­си; вы­пол­ня­ет за­ка­зы на из­го­тов­ле­ние ко­пий до­ку­мен­тов, имею­щих­ся в фон­дах фун­даментальной биб­лио­те­ки; ко­ор­ди­ни­ру­ет ин­фор­мационную дея­тель­ность в об­лас­ти со­ци­аль­ных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук в це­лях фор­ми­ро­ва­ния еди­но­го ин­фор­мационного про­стран­ст­ва; про­во­дит на­учные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти об­щественных на­ук.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)