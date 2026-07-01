НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНСТИТУТ РАН
НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНСТИТУТ РАН - один из 5 крупнейших информационно-аналитических центров в мире, головная организация государственной системы научной и технической информации (ГСНТИ) России и базовая организация государств - участников СНГ по межгосударственному обмену научной и технической информацией.
Создан в 1952 году в Москве как Институт научной информации (ИНИ) в системе АН СССР. Основные задача ИНИ заключалась в информационном обеспечении научных исследований путём реферирования мировой научной литературы и издания реферативного журнала (РЖ). В 1955 году ИНИ преобразован во Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ), в 1992 году - во Всероссийский институт научной и технической информации.
Научно-исследовательская деятельность института направлена на разработку технологий, обеспечивающих оптимальное объединение различных информационных систем и ресурсов в рамках ГСНТИ, развитие информационно-поисковых систем с целью преодоления языковых и семантических барьеров, интеллектуализацию информационных систем. Научно-издательская деятельность связана с информационным и аналитическим обеспечением исследований по всем направлениям точных, естественных и технических наук, промышленности, сельского хозяйства и медицины.
ВИНИТИ издаёт РЖ в печатной и электронной форме (243 тематических выпуска), научно-технический сборник «Научно-техническая информация», журнал «Международный форум по информации», также поддерживает политематический реферативный банк данных (ежегодное пополнение около 1 млн. рефератов) отечественных и зарубежных публикаций по всем направлениям науки и техники. Директорами ВИНИТИ в разное время были профессор Д. Ю. Панов, который заложил основы и идеологию научной и издательской деятельности института, профессор А. И. Михайлов, с именем которого связано создание в ВИНИТИ отечественной научной школы информатики, и др. С 1992 года директор - Ю. М. Арский.