НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНСТИТУТ РАН

НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИНСТИТУТ РАН - один из 5 круп­ней­ших ин­фор­мационно-ана­ли­тических цен­тров в ми­ре, го­лов­ная ор­га­ни­за­ция государственной сис­те­мы на­учной и тех­нической ин­фор­ма­ции (ГСНТИ) Рос­сии и ба­зо­вая ор­га­ни­за­ция го­су­дарств - уча­ст­ни­ков СНГ по меж­го­су­дар­ст­вен­но­му об­ме­ну на­учной и тех­нической ин­фор­ма­ци­ей.

Соз­дан в 1952 году в Мо­ск­ве как Институт на­учной ин­фор­ма­ции (ИНИ) в сис­те­ме АН СССР . Основные за­да­ча ИНИ за­клю­ча­лась в ин­фор­мационном обес­пе­че­нии на­учных ис­сле­до­ва­ний пу­тём ре­фе­ри­ро­ва­ния ми­ро­вой на­учной ли­те­ра­ту­ры и из­да­ния ре­фе­ра­тив­но­го жур­на­ла (РЖ). В 1955 году ИНИ пре­об­ра­зо­ван во Все­со­юз­ный институт на­учной и тех­нической ин­фор­ма­ции (ВИНИТИ), в 1992 году - во Все­российский институт на­учной и тех­нической ин­фор­ма­ции.

На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ская дея­тель­ность института на­прав­ле­на на раз­ра­бот­ку тех­но­ло­гий, обес­пе­чи­ваю­щих оп­ти­маль­ное объ­е­ди­не­ние различных ин­фор­мационных сис­тем и ре­сур­сов в рам­ках ГСНТИ, раз­ви­тие ин­фор­ма­ци­он­но-по­ис­ко­вых сис­тем с це­лью пре­одо­ле­ния язы­ко­вых и се­ман­тических барь­еров, ин­тел­лек­туа­ли­за­цию ин­фор­мационных сис­тем. На­уч­но-из­да­тель­ская дея­тель­ность свя­за­на с ин­фор­мационным и ана­ли­тическим обес­пе­че­ни­ем ис­сле­до­ва­ний по всем на­прав­ле­ни­ям точ­ных, ес­тественных и тех­нических на­ук, промышленности, сельского хозяйства и ме­ди­ци­ны.

ВИНИТИ из­да­ёт РЖ в пе­чат­ной и элек­трон­ной фор­ме (243 те­ма­тических вы­пус­ка), на­учно-тех­нический сборник «На­уч­но-тех­ни­че­ская ин­фор­ма­ция», журнал «Ме­ж­ду­на­род­ный фо­рум по ин­фор­ма­ции», так­же под­дер­жи­ва­ет по­ли­те­ма­тический ре­фе­ра­тив­ный банк дан­ных (ежегод­ное по­пол­не­ние около 1 млн. ре­фе­ра­тов) отечественных и за­ру­беж­ных пуб­ли­ка­ций по всем на­прав­ле­ни­ям нау­ки и тех­ни­ки. Ди­рек­то­ра­ми ВИНИТИ в раз­ное вре­мя бы­ли профессор Д. Ю. Па­нов, ко­то­рый за­ло­жил ос­но­вы и идео­ло­гию на­учной и из­да­тель­ской дея­тель­но­сти института, профессор А. И. Ми­хай­лов, с име­нем ко­то­ро­го свя­за­но соз­да­ние в ВИНИТИ отечественной на­учной шко­лы ин­фор­ма­ти­ки, и др. С 1992 года ди­рек­тор - Ю. М. Ар­ский.

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