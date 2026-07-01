НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - про­цесс и ре­зуль­тат со­вер­шен­ст­во­ва­ния тех­ни­ки, тех­но­ло­гии, энер­ге­ти­ки, то­ва­ров и ус­луг на ба­зе ис­поль­зо­ва­ния ре­зуль­та­тов на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний в це­лях дос­ти­же­ния эко­но­ми­че­ско­го, со­ци­аль­но­го, эко­ло­ги­че­ско­го и ин­фор­ма­ци­он­но­го эф­фек­та.

Со­дер­жа­ние НТП - но­во­вве­де­ния (ин­но­ва­ции) в про­цесс раз­ви­тия тех­ни­ки во всех об­лас­тях че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти (вклю­чаю­щей в сво­ей про­из­водственной час­ти сред­ст­ва и пред­ме­ты тру­да), тех­но­ло­гии (спо­со­бов со­еди­не­ния средств и пред­ме­тов тру­да), энер­ге­ти­ки (ис­точ­ни­ков, спо­со­бов пре­об­ра­зо­ва­ния, транс­пор­ти­ров­ки и ис­поль­зо­ва­ния энер­гии в про­изводстве и бы­ту), а так­же ор­га­ни­за­ции про­из­вод­ст­ва (спо­со­ба со­еди­не­ния тех­ни­ки и жи­во­го тру­да). Ис­точ­ни­ком НТП вы­сту­па­ет твор­че­ская, ин­тел­лек­ту­аль­ная дея­тель­ность в фор­ме на­учных ис­сле­до­ва­ний, опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских, тех­но­ло­гических, про­ект­ных и ор­га­ни­зационных раз­ра­бо­ток (НИОКР).

Ре­зуль­тат (эф­фект) НТП мо­жет быть эко­но­ми­че­ским (уве­ли­че­ние объ­ё­ма про­изводства то­ва­ров и ус­луг, сни­же­ние их удель­ной тру­до­ём­ко­сти, ма­те­риа­ло­ём­ко­сти и энер­го­ём­ко­сти, дос­ти­же­ние струк­тур­но­го эф­фек­та от пе­ре­ме­ще­ния ре­сур­сов в бо­лее про­из­во­ди­тель­ные сфе­ры), со­ци­аль­ным (соз­да­ние но­вых ра­бо­чих мест ква­ли­фи­ци­рованного тру­да, уве­ли­че­ние сво­бод­но­го вре­ме­ни и его бо­лее ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние, со­кра­ще­ние сфе­ры при­ме­не­ния тя­жё­ло­го, вред­но­го и не­при­вле­ка­тель­но­го тру­да, улуч­ше­ние ка­че­ст­ва и ус­ло­вий жиз­ни), эко­ло­ги­че­ским (сбе­ре­же­ние не­вос­про­из­во­ди­мых при­род­ных ре­сур­сов, умень­ше­ние вы­бро­сов в ок­ру­жаю­щую сре­ду , пре­ду­пре­ж­де­ние и смяг­че­ние по­след­ствий при­род­ных и тех­но­ген­ных ка­та­строф), ин­фор­ма­ци­он­ным (уве­ли­че­ние объ­ё­ма на­учных зна­ний и их рас­про­стра­не­ние в об­ще­ст­ве).

НТП как про­цесс пред­по­ла­га­ет сле­дую­щие эта­пы: 1) фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния (изу­че­ние и сис­те­ма­ти­за­ция фак­тов и яв­ле­ний, вы­яв­ле­ние за­ко­но­мер­но­стей функ­цио­ни­ро­ва­ния и раз­ви­тия при­род­ных, тех­нических и об­щественных сис­тем); 2) по­ис­ко­вые ис­сле­до­ва­ния и ин­но­вационный мар­ке­тинг (ана­лиз воз­мож­но­стей и пер­спек­тив прак­тического ис­поль­зо­ва­ния ре­зуль­та­тов ис­сле­до­ва­ний); 3) при­клад­ные ис­сле­до­ва­ния (обос­но­ва­ние тех­нической воз­мож­но­сти, со­ци­аль­но-эко­но­мич. це­ле­со­об­раз­но­сти и пу­тей прак­тич. ис­поль­зо­ва­ния ре­зуль­та­тов фун­дам. ис­сле­до­ва­ний); 4) кон­струк­тор­ские, тех­но­ло­гич., про­ект­ные и ор­га­ни­зац. раз­ра­бот­ки (соз­да­ние и опыт­ная про­вер­ка тех­ни­ко-эко­но­мич. до­ку­мен­та­ции и пи­лот­ных об­раз­цов, не­об­хо­ди­мых для ос­вое­ния ре­зуль­та­тов раз­ра­бо­ток); 5) тех­нич. и эко­но­мич. ос­вое­ние раз­ра­бо­ток (соз­да­ние и ос­вое­ние про­из­водств. мощ­но­стей, ор­га­ни­за­ция про­из-ва кон­ку­рен­то­спо­соб­ных то­ва­ров и ус­луг); 6) оформ­ле­ние, за­щи­та и рас­про­стра­нение ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти , соз­дан­ной в ре­зуль­та­те НТП. Та­ким об­ра­зом, НТП вклю­ча­ет раз­ви­тие нау­ки (при­ра­ще­ние но­вых зна­ний) и ин­но­ва­ции (пре­вра­ще­ние но­вых зна­ний в ры­ноч­ный про­дукт, в объ­ект мас­со­во­го при­ме­не­ния).

Основные на­прав­ле­ния НТП в со­временных ус­ло­ви­ях: ком­плекс­ная ав­то­ма­ти­за­ция и ро­бо­ти­за­ция про­изводства и бы­та; ин­фор­ма­ти­за­ция на ба­зе гло­баль­ных ин­фор­мационных се­тей и ком­пь­ю­тер­ных уст­ройств для сбо­ра, об­ра­бот­ки, пе­ре­да­чи и хра­не­ния но­вых зна­ний; раз­ра­бот­ка но­вых син­те­тических ма­те­риа­лов для про­изводства, строи­тель­ст­ва, ме­ди­ци­ны и т. д.; ос­вое­ние но­вых, в т. ч. во­зоб­нов­ляе­мых и не­уг­ле­род­ных, ис­точ­ни­ков энер­гии, спо­со­бов её пре­об­ра­зо­ва­ния и транс­пор­ти­ров­ки; раз­ви­тие без­от­ход­ных и эко­ло­гич­ных тех­но­ло­гий. В Рос­сии в ка­че­ст­ве при­ори­тет­ных из­бра­ны на­прав­ле­ния НТП, по­зво­ляю­щие ис­поль­зо­вать имею­щий­ся на­учный за­дел и по­лу­чить наи­боль­ший эф­фект: энер­го­сбе­ре­же­ние и энер­го­эф­фек­тив­ность, на­но- и биотех­но­ло­гии, медицинская тех­ни­ка и фар­ма­цев­ти­ка, ин­фор­мационные тех­но­ло­гии и су­пер­ком­пь­ю­те­ры, ядер­ная и кос­мическая тех­ни­ка.

НТП - со­ци­аль­но-эко­но­мический про­цесс, ос­но­ва ка­че­ст­вен­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния всех сфер жиз­не­дея­тель­но­сти. Ре­зуль­та­ты НТП, оп­ре­де­ляю­щие раз­ви­тие об­ще­ст­ва, все­гда бы­ли свя­за­ны с ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­стью. Это ка­са­ет­ся изо­бре­те­ния и пер­вых ору­дий тру­да, а за­тем и ком­па­са, по­ро­ха, бу­ма­ги и т. д. Но лишь в XVII-XIX веках та­кая дея­тель­ность об­лек­лась в фор­му профессиональных на­учных ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти ма­те­ма­ти­ки и ме­ха­ни­ки, фи­зи­ки, хи­мии, био­ло­гии и др. ес­тественных на­ук. Нау­ка всё боль­ше ста­но­ви­лась глав­ным ис­точ­ни­ком ин­фор­ма­ции для соз­да­ния но­вой тех­ни­ки, а тех­ни­ка пре­дос­тав­ля­ла нау­ке ма­те­ри­аль­ную ба­зу. В XVIII-XIX веках ре­во­лю­ция в про­изводстве и в бы­ту бы­ла свя­за­на с по­яв­ле­ни­ем па­ро­во­го дви­га­те­ля, ткац­ко­го и др. стан­ков, элек­тро­тех­ни­ки, а в XX веке - с мас­со­вым про­изводстом ав­то­мо­би­лей, ЛА, те­ле­фон­ной, ра­дио-, ки­но- и те­ле­ви­зи­он­ной тех­ни­ки, син­те­тических ма­те­риа­лов. Пе­ре­ход к ин­но­вационной эко­но­ми­ке в конце XX века свя­зан с по­яв­ле­ни­ем Ин­тер­не­та, ком­пь­ю­те­ров, мо­биль­ной свя­зи. Но­вый тех­но­ло­гический ук­лад в XXI веке свя­зы­вают с раз­вити­ем на­но-, био-, фи­зи­ко- хи­ми­че­ских и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, пре­обра­зую­щих атом­но-мо­ле­ку­ляр­ную и ген­но-кле­точ­ную струк­ту­ру пред­ме­тов тру­да.

Ко­ли­че­ст­вен­ное из­ме­ре­ние НТП ба­зи­ру­ет­ся на сле­дую­щих ка­те­го­ри­ях: 1) на­учный по­тен­ци­ал - со­во­куп­ность кад­ро­вых, ма­те­ри­аль­но-тех­нических, фи­нан­со­вых, ин­фор­мационных и ор­га­ни­зационных ре­сур­сов НТП (чис­лен­ность и ква­ли­фи­ка­ция на­учных со­труд­ни­ков, ко­ли­че­ст­во их пуб­ли­ка­ций, ин­декс ци­ти­ро­ва­ния, на­ли­чие на­учно-тех­нических кол­лек­ти­вов, при­знан­ных в ми­ре, объ­ём фи­нан­си­ро­ва­ния НИОКР в про­цен­тах от ВВП и в рас­чё­те на од­но­го со­труд­ни­ка, чис­ло оте­че­ст­вен­ных и за­ру­беж­ных па­тен­тов на изо­бре­те­ния и т. д.); 2) на­учно-тех­нический по­тен­ци­ал - со­во­куп­ность на­учно-тех­нических раз­ра­бо­ток, под­го­тов­лен­ных для кон­ку­рен­то­спо­соб­но­го про­изводства (мас­шта­бы при­ме­не­ния соб­ствен­ных и при­об­ре­тён­ных па­тен­тов на изо­бре­те­ния, по­лез­ных мо­де­лей, промышленных об­раз­цов, то­по­ло­гии ин­те­граль­ных схем, ноу-хау, удель­ный вес вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной про­дук­ции в об­щем про­изводстве, экс­пор­те и на ми­ро­вом рын­ке, до­ля пред­при­ятий, ос­ваи­ваю­щих но­во­вве­де­ния, и рас­хо­дов на НИОКР в их вы­руч­ке); 3) на­учно-тех­нический уро­вень про­изводства - сте­пень со­вер­шен­ст­ва и кон­ку­рен­то­спо­соб­ность про­дук­ции и ма­те­ри­аль­но-тех­нической ба­зы про­изводства; 4) тех­ни­ко-эко­но­мический уро­вень про­изводства - про­из­во­ди­тель­ность тру­да в срав­не­нии с выс­ши­ми ми­ро­вы­ми дос­ти­же­ния­ми, се­бе­стои­мость и ка­че­ст­во про­дук­ции, оку­пае­мость ин­ве­сти­ций в НТП.

Смотрите так­же На­уч­но-тех­ни­чес­кая ре­во­лю­ция.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)