НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - процесс и результат совершенствования техники, технологии, энергетики, товаров и услуг на базе использования результатов научных исследований в целях достижения экономического, социального, экологического и информационного эффекта.
Содержание НТП - нововведения (инновации) в процесс развития техники во всех областях человеческой деятельности (включающей в своей производственной части средства и предметы труда), технологии (способов соединения средств и предметов труда), энергетики (источников, способов преобразования, транспортировки и использования энергии в производстве и быту), а также организации производства (способа соединения техники и живого труда). Источником НТП выступает творческая, интеллектуальная деятельность в форме научных исследований, опытно-конструкторских, технологических, проектных и организационных разработок (НИОКР).
Результат (эффект) НТП может быть экономическим (увеличение объёма производства товаров и услуг, снижение их удельной трудоёмкости, материалоёмкости и энергоёмкости, достижение структурного эффекта от перемещения ресурсов в более производительные сферы), социальным (создание новых рабочих мест квалифицированного труда, увеличение свободного времени и его более рациональное использование, сокращение сферы применения тяжёлого, вредного и непривлекательного труда, улучшение качества и условий жизни), экологическим (сбережение невоспроизводимых природных ресурсов, уменьшение выбросов в окружающую среду, предупреждение и смягчение последствий природных и техногенных катастроф), информационным (увеличение объёма научных знаний и их распространение в обществе).
НТП как процесс предполагает следующие этапы: 1) фундаментальные исследования (изучение и систематизация фактов и явлений, выявление закономерностей функционирования и развития природных, технических и общественных систем); 2) поисковые исследования и инновационный маркетинг (анализ возможностей и перспектив практического использования результатов исследований); 3) прикладные исследования (обоснование технической возможности, социально-экономич. целесообразности и путей практич. использования результатов фундам. исследований); 4) конструкторские, технологич., проектные и организац. разработки (создание и опытная проверка технико-экономич. документации и пилотных образцов, необходимых для освоения результатов разработок); 5) технич. и экономич. освоение разработок (создание и освоение производств. мощностей, организация произ-ва конкурентоспособных товаров и услуг); 6) оформление, защита и распространение интеллектуальной собственности, созданной в результате НТП. Таким образом, НТП включает развитие науки (приращение новых знаний) и инновации (превращение новых знаний в рыночный продукт, в объект массового применения).
Основные направления НТП в современных условиях: комплексная автоматизация и роботизация производства и быта; информатизация на базе глобальных информационных сетей и компьютерных устройств для сбора, обработки, передачи и хранения новых знаний; разработка новых синтетических материалов для производства, строительства, медицины и т. д.; освоение новых, в т. ч. возобновляемых и неуглеродных, источников энергии, способов её преобразования и транспортировки; развитие безотходных и экологичных технологий. В России в качестве приоритетных избраны направления НТП, позволяющие использовать имеющийся научный задел и получить наибольший эффект: энергосбережение и энергоэффективность, нано- и биотехнологии, медицинская техника и фармацевтика, информационные технологии и суперкомпьютеры, ядерная и космическая техника.
НТП - социально-экономический процесс, основа качественного преобразования всех сфер жизнедеятельности. Результаты НТП, определяющие развитие общества, всегда были связаны с интеллектуальной деятельностью. Это касается изобретения и первых орудий труда, а затем и компаса, пороха, бумаги и т. д. Но лишь в XVII-XIX веках такая деятельность облеклась в форму профессиональных научных исследований в области математики и механики, физики, химии, биологии и др. естественных наук. Наука всё больше становилась главным источником информации для создания новой техники, а техника предоставляла науке материальную базу. В XVIII-XIX веках революция в производстве и в быту была связана с появлением парового двигателя, ткацкого и др. станков, электротехники, а в XX веке - с массовым производстом автомобилей, ЛА, телефонной, радио-, кино- и телевизионной техники, синтетических материалов. Переход к инновационной экономике в конце XX века связан с появлением Интернета, компьютеров, мобильной связи. Новый технологический уклад в XXI веке связывают с развитием нано-, био-, физико- химических и информационных технологий, преобразующих атомно-молекулярную и генно-клеточную структуру предметов труда.
Количественное измерение НТП базируется на следующих категориях: 1) научный потенциал - совокупность кадровых, материально-технических, финансовых, информационных и организационных ресурсов НТП (численность и квалификация научных сотрудников, количество их публикаций, индекс цитирования, наличие научно-технических коллективов, признанных в мире, объём финансирования НИОКР в процентах от ВВП и в расчёте на одного сотрудника, число отечественных и зарубежных патентов на изобретения и т. д.); 2) научно-технический потенциал - совокупность научно-технических разработок, подготовленных для конкурентоспособного производства (масштабы применения собственных и приобретённых патентов на изобретения, полезных моделей, промышленных образцов, топологии интегральных схем, ноу-хау, удельный вес высокотехнологичной продукции в общем производстве, экспорте и на мировом рынке, доля предприятий, осваивающих нововведения, и расходов на НИОКР в их выручке); 3) научно-технический уровень производства - степень совершенства и конкурентоспособность продукции и материально-технической базы производства; 4) технико-экономический уровень производства - производительность труда в сравнении с высшими мировыми достижениями, себестоимость и качество продукции, окупаемость инвестиций в НТП.
Смотрите также Научно-техническая революция.