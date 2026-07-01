НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА.
1) Одна из основных разновидностей фантастической литературы, вбирающая в себя различные прозаические жанры и основанная на рациональных гипотезах в области науки и техники. Термин «научная фантастика» утвердился благодаря деятельности американского изобретателя Х. Гернсбека, который в 1926 году стал издавать первый специализированный журнал по научной фантастике «Amazing Stories». У истоков научной фантастики - романы-утопии «Новая Атлантида» Ф. Бэкона (1627 год), «Мечта» (опубликован в 1634 году) И. Кеплера, «Человек на Луне» (опубликован в 1638 году) Ф. Годвина, «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1657 год) С. Сирано де Бержерака, «Год две тысячи четыреста сороковой» (1771 год) Л. С. Мерсье; роман-памфлет «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта (1726 год); философская повесть «Микромегас» Вольтера (1752 год).
Формирование научной фантастики приходится на XIX век: роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» М. Шелли (1818 год), повесть «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля» (1835 год) Э. А. По, и др. Научными прозрениями насыщены романы наиболее значительных представителей научной фантастики второй половины XIX - начала XX веков: «Париж в ХХ веке» (1863 год, опубликован в 1994 году), «Путешествие к центру земли» (1864 год), «20000 лье под водой» (1869 год) Ж. Верна; «Машина времени» (1895 год), «Человек-невидимка» (1897 год), «Война миров» (1898 год), «Первые люди на Луне» (1901 год) Г. Уэллса. В XX веке научная фантастика наиболее активно развивалась в США: Э. Р. Берроуз, А. Азимов, А. Кларк, Ф. Дик, А. Ван Вогт, Р. Хайнлайн, К. Саймак, Р. Шекли.
Основной массив научной фантастики создаётся в русле массовой литературы; нередко научная фантастика включает в себя мотивы, характерные для готического романа (Г. Уэллс, Г. Леруж) и приключенческой литературы. Во многих случаях научная фантастика сближается с фэнтези: «Космическая трилогия» К. С. Льюиса (1938-1945 годы), романы американских писателей У. Ле Гуин, Р. Желязного, Г. Каттнера (цикл о мутантах Хогбенах). Нередко на первый план в произведениях выходит социально-философская (Р. Брэдбери, Дж. Баллард, С. Лем) или политическая (К. Чапек, П. Буль) проблематика.
Первый образец научной фантастики в России - роман В. Ф. Одоевского «4338 год» (1840 год, не окончен). Элементы научной фантастики присущи роману-утопии «Красная звезда» А. А. Богданова (1908 год). Научно-популярная направленность доминирует в романах «Плутония» (1915 год, опубликован в 1924 году) и «Земля Санникова» (1926 год) В. А. Обручева; сочетание научно-технических допущений с острым антибуржуазным пафосом отличает романы «Аэлита» (1923 год) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1927 год) А. Н. Толстого. Важное место в истории отечественной научной фантастики занимают романы А. Р. Беляева: «Голова профессора Доуэля» (1937 год), «Человек-амфибия» (1928 год), «Продавец воздуха» (1929 год), «Ариэль» (1941 год) и др.
Одно из наиболее значительных произведений советской научной фантастики - роман «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957 год), рисующий общество восторжествовавшего коммунизма. Крупнейшими отечественными представителями научной фантастики стали братья А. Н. и Б. Н. Стругацкие: юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу» (1965 год), роман-детектив «Отель "У погибшего альпиниста"» (1970 год), отличающиеся экспериментом в области жанровой формы; повесть «Улитка на склоне» (публиковалась частями в 1966 и 1968 году, полностью - в 1988 году), романы «Град обреченный» (1975 год, опубликован в 1988-1989 годах), «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя» (1988 год), для которых характерна критика коммунистической утопии, и др. В 1960-1970-е годы известность получили также произведения Д. А. Биленкина, К. Булычёва, М. Т. Емцева и Е. И. Парнова, В. Д. Михайлова, Б. Г. Штерна. Среди писателей, обратившихся к научной фантастике на рубеже XX-XXI веков, - А. Г. Лазарчук, С. В. Лукьяненко, В. М. Рыбаков, Е. Ю. Лукин.
2) Жанр кинематографа. Первые в истории кино научно-фантастические фильмы создали французскими режиссёры Ф. Зекка («Завоевание воздуха», 1901 год) и Ж. Мельес («Путешествие на Луну», 1902 год; «20000 лье под водой», 1907 год; «На завоевание полюса», 1912 год, и др.). Фильмы Я. А. Протазанова («Аэлита» по А. Н. Толстому, 1924 год), Л. В. Кулешова («Луч смерти», 1925 год), Ф. Ланга («Метрополис», 1927 год; «Женщина на Луне», 1929 год) обогатили жанр рядом новых изобразительных мотивов. Центральными темами научной фантастики в кино стали завоевание космоса, контакты с неведомыми цивилизациями, предостережения о губительных последствиях накопления атомного и др. оружия массового поражения («Космический рейс» В. Н. Журавлёва, 1936 год; «Направление - Луна» И. Пайчела, 1950 год; «Это пришло из другого пространства» Дж. Арнолда, 1953 год; «Завоевание космоса» Б. Хаскина, 1955 год; «На последнем берегу» С. Крамера, 1959 год)
С 1960-1970-х годов внимание часто переносилось с научно-технических проблем на нравственные, философские, социальные: «Проклятые» Дж. Лоузи (1961 год); «Человек-амфибия» Г. С. Казанского и В. А. Чеботарёва (1962 год); «451° по Фаренгейту» Ф. Трюффо (1966 год); «2001: Космическая одиссея» (1968 год) и «Заводной апельсин» (1971 год) С. Кубрика; «Солярис» А. А. Тарковского (1972 год); «Страна на закате: Дания - 1980 год» П. Уоткинса (1977 год) и др.
К жанру обращались крупнейшие режиссёры: Дж. Лукас (цикл о «звёздных войнах»), Д. Кроненберг («Муха», 1986 год), Дж. Кэмерон («Бездна», 1989 год), С. Спилберг («Близкие контакты третьей степени», 1977 год; «Парк Юрского периода», 1993 год; «Особое мнение», 2002 год, и др.), Л. Бессон («Пятый элемент», 1997 год), П. Верховен («Вспомнить всё», 1990 год; «Звёздный десант», 1997 год), Л. фон Триер («Меланхолия», 2011 год).
Среди др. фильмов: «Нечто» Дж. Карпентера (1982 год), сериал «Секретные материалы» (1993-2002 годы), «Звёздные врата» (1994 год) и «День независимости» (1996 год) Р. Эммериха, «Армагеддон» М. Бея (1998 год), «Матрица» Э. и Л. Вячовски (1999 год), «Знамение» А. Пройаса (2009 год). В 2000-2010-х годах развитие также получили фантастические киноциклы: «Люди в чёрном» (1997-2012 годы), «Человек-паук» (2002-2012 годы) и др.
Дополнительная литература:
Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970
Todorov T. Introduction а̀ la littérature fantastique. P., 1970
Кагарлицкий Ю.А. Что такое фантастика? М., 1974
Ханютин Ю. Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики. М., 1977
Suvin D. Metamorphoses of science fiction: on the poetics and history of a literary genre. New Haven; L., 1979
Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986
Broderick D. Reading by starlight: postmodern science fiction. L., 1995
Goimard J. Univers sans limites. P., 2002–2004. Vol. 1–4
Харитонов Е., Щербак-Жуков А. На экране – Чудо: Отечественная кинофантастика и киносказка (1909–2002 гг.). М., 2003
Фантастическое кино. Эпизод первый: Сб. статей / Сост. Н. Самутина. М., 2006.