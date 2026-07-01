НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА.

1) Од­на из ос­нов­ных раз­но­вид­но­стей фан­та­стической литературы, вби­раю­щая в се­бя раз­лич­ные про­за­ические жан­ры и ос­но­ван­ная на ра­цио­наль­ных ги­по­те­зах в об­лас­ти нау­ки и тех­ни­ки. Тер­мин «научная фантастика» ут­вер­дил­ся бла­го­да­ря дея­тель­но­сти американского изо­бре­та­те­ля Х. Герн­с­бе­ка, ко­то­рый в 1926 году стал из­да­вать пер­вый спе­циа­ли­зированный жур­нал по научной фантастике «Amazing Stories». У ис­то­ков научной фантастики - ро­ма­ны-уто­пии «Но­вая Ат­лан­ти­да» Ф. Бэ­ко­на (1627 год), «Меч­та» (опубликован в 1634 году) И. Ке­п­ле­ра, «Че­ло­век на Лу­не» (опубликован в 1638 году) Ф. Го­дви­на, «Иной свет, или Го­су­дар­ст­ва и им­пе­рии Лу­ны» (1657 год) С. Си­ра­но де Бер­же­ра­ка, «Год две ты­ся­чи че­ты­ре­ста со­ро­ко­вой» (1771 год) Л. С. Мер­сье; ро­ман-пам­флет «Пу­те­ше­ст­вия Гул­ли­ве­ра» Дж. Свиф­та (1726 год); фи­лософская по­весть «Мик­ро­ме­гас» Воль­те­ра (1752 год).

Фор­ми­ро­ва­ние научной фантастики при­хо­дит­ся на XIX век: ро­ман «Фран­кен­штейн, или Со­вре­мен­ный Про­ме­тей» М. Шел­ли (1818 год), по­весть «Не­обык­но­вен­ное при­клю­че­ние не­кое­го Ган­са Пфал­ля» (1835 год) Э. А. По, и др. На­учными про­зре­ния­ми на­сыще­ны ро­ма­ны наи­бо­лее зна­чительных пред­ста­ви­те­лей научной фантастики второй половины XIX - начала XX веков: «Па­риж в ХХ ве­ке» (1863 год, опубликован в 1994 году), «Пу­те­ше­ст­вие к цен­тру зем­ли» (1864 год), «20000 лье под во­дой» (1869 год) Ж. Вер­на; «Ма­ши­на вре­ме­ни» (1895 год), «Че­ло­век-не­ви­дим­ка» (1897 год), «Вой­на ми­ров» (1898 год), «Пер­вые лю­ди на Лу­не» (1901 год) Г. Уэл­лса. В XX веке научная фантастика наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­лась в США: Э. Р. Бер­ро­уз, А. Ази­мов, А. Кларк, Ф. Дик, А. Ван Вогт, Р. Хайн­лайн, К. Сай­мак, Р. Шек­ли.

Основной мас­сив научной фантастики соз­да­ёт­ся в рус­ле мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры; не­ред­ко научная фантастика вклю­ча­ет в се­бя мо­ти­вы, ха­рак­тер­ные для го­ти­че­ско­го ро­ма­на (Г. Уэллс, Г. Ле­руж) и при­клю­чен­че­ской ли­те­ра­ту­ры. Во мно­гих слу­ча­ях научная фантастика сбли­жа­ет­ся с фэн­те­зи: «Кос­ми­че­ская три­ло­гия» К. С. Льюи­са (1938-1945 годы), ро­ма­ны американских пи­са­те­лей У. Ле Гу­ин, Р. Же­ляз­но­го, Г. Катт­не­ра (цикл о му­тан­тах Хог­бе­нах). Не­ред­ко на пер­вый план в про­из­ве­де­ни­ях вы­хо­дит со­ци­аль­но-фи­лософская (Р. Брэд­бе­ри, Дж. Бал­лард, С. Лем) или по­ли­тическая (К. Ча­пек, П. Буль) про­бле­ма­ти­ка.

Пер­вый об­ра­зец научной фантастики в Рос­сии - ро­ман В. Ф. Одо­ев­ско­го «4338 год» (1840 год, не окон­чен). Эле­мен­ты научной фантастики при­су­щи ро­ма­ну-уто­пии «Крас­ная звез­да» А. А. Бо­гда­но­ва (1908 год). На­уч­но-по­пу­ляр­ная на­прав­лен­ность до­ми­ни­ру­ет в ро­ма­нах «Плу­то­ния» (1915 год, опубликован в 1924 году) и «Зем­ля Сан­ни­ко­ва» (1926 год) В. А. Об­ру­че­ва; со­че­та­ние на­учно-тех­нических до­пу­ще­ний с ост­рым ан­ти­бур­жу­аз­ным па­фо­сом от­ли­ча­ет ро­ма­ны «Аэли­та» (1923 год) и «Ги­пер­бо­ло­ид ин­же­не­ра Га­ри­на» (1927 год) А. Н. Тол­сто­го . Важ­ное ме­сто в ис­то­рии отечественной научной фантастики за­ни­ма­ют ро­ма­ны А. Р. Бе­ляе­ва: «Го­ло­ва про­фес­со­ра Доу­эля» (1937 год), «Че­ло­век-ам­фи­бия» (1928 год), «Про­да­вец воз­ду­ха» (1929 год), «Ари­эль» (1941 год) и др.

Од­но из наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний советской научной фантастики - ро­ман «Ту­ман­ность Ан­дро­ме­ды» И. А. Еф­ре­мо­ва (1957 год), ри­сую­щий об­ще­ст­во вос­тор­же­ст­во­вав­ше­го ком­му­низ­ма. Круп­ней­ши­ми отечественными пред­ста­ви­те­ля­ми научной фантастики ста­ли братья А. Н. и Б. Н. Стру­гац­кие: юмо­ри­стическая по­весть «По­не­дель­ник на­чи­на­ет­ся в суб­бо­ту» (1965 год), ро­ман-де­тек­тив «Отель "У по­гиб­ше­го аль­пи­ни­ста"» (1970 год), от­ли­чаю­щие­ся экс­пе­ри­мен­том в об­лас­ти жан­ро­вой фор­мы; по­весть «Улит­ка на скло­не» (пуб­ли­ко­валась час­тя­ми в 1966 и 1968 году, пол­но­стью - в 1988 году), ро­ма­ны «Град об­ре­чен­ный» (1975 год, опубликован в 1988-1989 годах), «Отя­го­щён­ные злом, или Со­рок лет спус­тя» (1988 год), для ко­то­рых ха­рак­тер­на кри­ти­ка ком­му­ни­стической уто­пии, и др. В 1960-1970-е годы из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же про­из­ве­дения Д. А. Би­лен­ки­на, К. Бу­лы­чё­ва, М. Т. Ем­це­ва и Е. И. Пар­но­ва, В. Д. Ми­хай­ло­ва, Б. Г. Штер­на. Сре­ди пи­са­те­лей, об­ра­тив­ших­ся к научной фантастике на ру­бе­же XX-XXI веков, - А. Г. Ла­зар­чук, С. В. Лукь­янен­ко, В. М. Ры­ба­ков, Е. Ю. Лу­кин.

2) Жанр ки­не­ма­то­гра­фа. Пер­вые в ис­то­рии ки­но на­уч­но-фан­тас­тические филь­мы соз­да­ли французскими ре­жис­сё­ры Ф. Зек­ка («За­вое­ва­ние воз­ду­ха», 1901 год) и Ж. Мель­ес («Пу­те­ше­ст­вие на Лу­ну», 1902 год; «20000 лье под во­дой», 1907 год; «На за­вое­ва­ние по­лю­са», 1912 год, и др.). Филь­мы Я. А. Про­та­за­но­ва («Аэли­та» по А. Н. Тол­сто­му, 1924 год), Л. В. Ку­ле­шо­ва («Луч смер­ти», 1925 год), Ф. Лан­га («Мет­ро­по­лис», 1927 год; «Жен­щи­на на Лу­не», 1929 год) обо­га­ти­ли жанр ря­дом но­вых из­об­ра­зительных мо­ти­вов. Центральными те­ма­ми научной фантастики в ки­но ста­ли за­вое­ва­ние кос­мо­са, кон­так­ты с не­ве­до­мы­ми ци­ви­ли­за­ция­ми, пре­до­сте­ре­же­ния о гу­би­тель­ных по­след­ст­ви­ях на­коп­ле­ния атом­но­го и др. ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния («Кос­ми­че­ский рейс» В. Н. Жу­рав­лё­ва, 1936 год; «На­прав­ле­ние - Лу­на» И. Пай­че­ла, 1950 год; «Это при­шло из дру­го­го про­стран­ст­ва» Дж. Ар­нол­да, 1953 год; «За­воевание кос­мо­са» Б. Хас­ки­на, 1955 год; «На по­след­нем бе­ре­гу» С. Кра­ме­ра, 1959 год)

С 1960-1970-х годов вни­ма­ние час­то пе­ре­но­си­лось с на­уч­но-тех­нических проб­лем на нрав­ст­вен­ные, фи­ло­соф­ские, со­ци­аль­ные: «Про­кля­тые» Дж. Лоу­зи (1961 год); «Че­ло­век-ам­фи­бия» Г. С. Ка­зан­ско­го и В. А. Че­бо­та­рё­ва (1962 год); «451° по Фа­рен­гей­ту» Ф. Трюф­фо (1966 год); «2001: Кос­ми­че­ская одис­сея» (1968 год) и «За­вод­ной апель­син» (1971 год) С. Куб­ри­ка; «Со­ля­рис» А. А. Тар­ков­ско­го (1972 год); «Стра­на на за­ка­те: Да­ния - 1980 год» П. Уот­кин­са (1977 год) и др.

К жан­ру об­ра­ща­лись круп­ней­шие ре­жис­сё­ры: Дж. Лу­кас (цикл о «звё­зд­ных вой­нах»), Д. Кро­нен­берг («Му­ха», 1986 год), Дж. Кэ­ме­рон («Бе­з­дна», 1989 год), С. Спил­берг («Близ­кие кон­так­ты тре­ть­ей сте­пе­ни», 1977 год; «Парк Юр­ско­го пе­рио­да», 1993 год; «Осо­бое мне­ние», 2002 год, и др.), Л. Бес­сон («Пя­тый эле­мент», 1997 год), П. Вер­хо­вен («Вспом­нить всё», 1990 год; «Звё­зд­ный де­сант», 1997 год), Л. фон Три­ер («Ме­лан­хо­лия», 2011 год).

Сре­ди др. филь­мов: «Неч­то» Дж. Кар­пен­те­ра (1982 год), се­ри­ал «Сек­рет­ные ма­те­риа­лы» (1993-2002 годы), «Звё­зд­ные вра­та» (1994 год) и «День не­за­ви­си­мо­сти» (1996 год) Р. Эм­ме­ри­ха, «Ар­ма­гед­дон» М. Бея (1998 год), «Мат­ри­ца» Э. и Л. Вя­чов­ски (1999 год), «Зна­ме­ние» А. Пройа­са (2009 год). В 2000-2010-х годах раз­ви­тие так­же по­лу­чи­ли фан­тас­тические ки­но­цик­лы: «Лю­ди в чёр­ном» (1997-2012 годы), «Че­ло­век-па­ук» (2002-2012 годы) и др.

Дополнительная литература:

Бри­ти­ков А.Ф. Рус­ский со­вет­ский на­уч­но-фан­та­сти­че­ский ро­ман. Л., 1970

Todo­rov T. Introduction а̀ la littérature fantastique. P., 1970

Ка­гар­лиц­кий Ю.А. Что та­кое фан­та­сти­ка? М., 1974

Ха­ню­тин Ю. Ре­аль­ность фан­та­сти­че­ско­го ми­ра: Проб­ле­мы за­пад­ной ки­но­фан­та­сти­ки. М., 1977

Suvin D. Meta­morphoses of science fiction: on the poetics and history of a literary genre. New Haven; L., 1979

Не­елов Е. М. Вол­шеб­но-ска­зоч­ные кор­ни на­уч­ной фан­та­сти­ки. Л., 1986

Broderick D. Reading by starlight: postmodern science fic­tion. L., 1995

Goimard J. Univers sans limi­tes. P., 2002–2004. Vol. 1–4

Ха­ри­то­нов Е., Щер­бак-Жу­ков А. На эк­ра­не – Чу­до: Оте­че­ст­вен­ная ки­но­фан­та­сти­ка и ки­но­сказ­ка (1909–2002 гг.). М., 2003

Фан­та­сти­че­ское ки­но. Эпи­зод пер­вый: Сб. ста­тей / Сост. Н. Са­му­ти­на. М., 2006.

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