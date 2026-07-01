НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М.В. Ломоносова - одна из старейших научных библиотек, крупнейшая вузовская библиотека; научно-методический центр для библиотек вузов России.
Создана одновременно с университетом (1755 год), открыта для посещения 03(14).07.1756 года. С момента основания до открытия библиотеки при Румянцевском музее (1828 год; ныне Российская государственная библиотека) была единственной публичной библиотекой в Москве. До 1791 года размещалась в доме у Воскресенских ворот близ Красной площади, в 1793-1812 годах - в новом корпусе университета на Моховой улице. К 1812 году в библиотеке было 20 тысяч единиц хранения, в т. ч. ценнейшие книжные коллекции, подаренные П. Г. Демидовым, Е. Р. Дашковой, И. М. Шаденом и др.
Пожар 1812 года уничтожил почти всю библиотеку; была восстановлена усилиями «любителей общественного просвещения», прежде всего за счёт передачи ей личных библиотек, и разместилась в комнате Анатомического корпуса во дворе главного здания университета. В др. зданиях создавались отдельные факультетские или учебные библиотеки. В 1826 году создан систематический каталог фондов библиотеки на основе оригинальной системы классификации книг, разработанной профессором университета Ф. Ф. Рейссом, возглавлявшим библиотеку в 1822-1832 годах. Отдельное здание библиотеки, построенное на средства декабриста М. И. Муравьёва-Апостола, Ф. И. Ушаковой, И. И. Скворцова и др., было открыто в 1901 году (архитектор К. М. Быковский).
В 1908 году А. И. Калишевский (директор до 1925 года) провёл реорганизацию библиотеки, в начале 1925 года создал внефакультетский курс для студентов «Пользование библиотекой и работа с книгой». В 1953 году б. ч. фондов библиотеки была переведена в здания университета на Воробьёвых горах. В 2005 году закончено строительство нового центрального здания НБ МГУ (Фундаментальной библиотеки на 5 млн. томов, с 30 читальными залами на 1500 мест).
В структуре библиотеки (2011 год) около 50 отделов, размещённых в 16 зданиях университета. Свыше 65 тыс. читателей обслуживаются в 63 читальных залах. Фонд библиотеки комплектуется на основе обязательного бесплатного федерального экземпляра, насчитывает около 10 млн. экземпляров, в т. ч. 3,5 млн. экземпляров на иностранных языках.
В 1946 году создан отдел редких книг и рукописей (свыше 300 тыс. единиц хранения). В составе фонда свыше 50 частных книжных собраний, среди них 45 личных библиотек (150 тыс. экземпляров), в т. ч. И. И. Шувалова - первого куратора университета, семьи Дмитриевых, генерала А. П. Ермолова, декабристов Н. И. Тургенева и Н. М. Муравьёва, профессоров Т. Н. Грановского, Ф. И. Буслаева, Н. К. Гудзия, ректора МГУ И. Г. Петровского. В фонде хранятся прижизненные издания М. В. Ломоносова, рукописный университетский архив второй половины XVIII века, уцелевший при пожаре 1812 года.
Рукописный фонд включает рукописи на греческом (с X-XI веков), латинском (с XIII века) и восточных языках. Коллекция славянско-русских рукописных и старопечатных книг (XIII-XX веков), поступивших в отдел в результате деятельности археографических экспедиций университета (с 1966 года). 15 тыс. книг на европейских языках, в т. ч. 150 инкунабул и 900 палеотипов, архивные материалы, прижизненная «Пушкиниана» (29 изданий), коллекция гравюр и рисунков и пр.
В 1991 году создан отдел устной истории. В его фонде около 2 тыс. единиц хранения, в т. ч. магнитофонные записи и текстовые копии бесед по истории русской культуры и науки XX века. По материалам отдела изданы беседы с М. М. Бахтиным, Н. В. Тимофеевым-Ресовским и др. Библиотека издаёт сборник статей «Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московского университета» (с 1973 года; название менялось).
Дополнительная литература:
Документы и материалы по истории Московского университета 2-й половины XVIII в. М., 1960–1963. Т. 1–3
Пенчко Н. А. Библиотека Московского университета с основания до 1812. М., 1969
Сорокин В. В. История библиотеки Московского университета (1800–1917). М., 1980
Лесохина Э. И., Харькова А.М. История библиотеки Московского университета (1917–1949). М., 1981
Кашутина Е. С., Сапрыкина Н.Г. Экслибрис в собрании Научной библиотеки Московского университета: альбом-каталог. М., 1985
Фонды редких и ценных изданий (книжных памятников) в библиотеках РСФСР: указ. М., 1990
Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета: сб. ст. М., 1993.