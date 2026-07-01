НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М.В. Ломоносова - одна из старейших научных библиотек, крупнейшая вузовская библиотека; научно-методический центр для библиотек вузов России.

Соз­да­на од­но­вре­мен­но с университетом (1755 год), от­кры­та для по­се­ще­ния 03(14).07.1756 года. С мо­мен­та ос­но­ва­ния до от­кры­тия библиотеки при Ру­мян­цев­ском му­зее (1828 год; ны­не Рос­сий­ская го­су­дар­ст­вен­ная биб­лио­те­ка ) бы­ла един­ст­вен­ной пуб­лич­ной биб­лио­те­кой в Мо­ск­ве. До 1791 года раз­ме­ща­лась в до­ме у Вос­кре­сен­ских во­рот близ Крас­ной пло­ща­ди, в 1793-1812 годах - в но­вом кор­пу­се университета на Мо­хо­вой улице. К 1812 году в библиотеке бы­ло 20 тысяч единиц хранения, в т. ч. цен­ней­шие книж­ные кол­лек­ции, по­да­рен­ные П. Г. Де­ми­до­вым, Е. Р. Даш­ко­вой , И. М. Ша­де­ном и др.

По­жар 1812 года унич­то­жил поч­ти всю библиотеку; бы­ла вос­ста­нов­ле­на уси­лия­ми «лю­би­те­лей об­ще­ст­вен­но­го про­све­ще­ния», пре­ж­де все­го за счёт пе­ре­да­чи ей лич­ных биб­лио­тек, и раз­мес­ти­лась в ком­на­те Ана­то­мического кор­пу­са во дво­ре главного зда­ния университета. В др. зда­ни­ях соз­да­ва­лись отдельные фа­куль­тет­ские или учеб­ные биб­лио­те­ки. В 1826 году соз­дан сис­те­ма­тический ка­та­лог фон­дов библиотеки на ос­но­ве ори­ги­наль­ной сис­те­мы клас­си­фи­ка­ции книг, раз­ра­бо­тан­ной профессором университета Ф. Ф. Рейс­сом, воз­глав­ляв­шим библиотеку в 1822-1832 годах. Отдельное зда­ние библиотеки, по­стро­ен­ное на сред­ст­ва де­каб­ри­ста М. И. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла, Ф. И. Уша­ко­вой, И. И. Сквор­цо­ва и др., бы­ло от­кры­то в 1901 году (архитектор К. М. Бы­ков­ский).

В 1908 году А. И. Ка­ли­шев­ский (ди­рек­тор до 1925 года) про­вёл ре­ор­га­ни­за­цию библиотеки, в начале 1925 года соз­дал вне­фа­куль­тет­ский курс для сту­ден­тов «Поль­зо­ва­ние биб­лио­те­кой и ра­бо­та с кни­гой». В 1953 году б. ч. фон­дов библиотеки бы­ла пе­ре­ве­де­на в зда­ния университета на Во­робь­ё­вых го­рах. В 2005 году за­кон­че­но строи­тель­ст­во но­во­го центрального зда­ния НБ МГУ (Фун­даментальной библиотеки на 5 млн. то­мов, с 30 чи­таль­ны­ми за­ла­ми на 1500 мест).

В струк­ту­ре библиотеки (2011 год) около 50 от­де­лов, раз­ме­щён­ных в 16 зда­ни­ях университета. Свыше 65 тыс. чи­та­те­лей об­слу­жи­ва­ют­ся в 63 чи­таль­ных за­лах. Фонд библиотеки ком­плек­ту­ет­ся на ос­но­ве обя­за­тель­но­го бес­плат­но­го фе­де­раль­но­го эк­зем­п­ля­ра, на­счи­ты­ва­ет около 10 млн. экземпляров, в т. ч. 3,5 млн. экземпляров на иностранных язы­ках.

В 1946 году соз­дан от­дел ред­ких книг и ру­ко­пи­сей (свыше 300 тыс. единиц хранения). В со­ста­ве фон­да свыше 50 ча­ст­ных книж­ных со­б­ра­ний, сре­ди них 45 лич­ных биб­лио­тек (150 тыс. экземпляров), в т. ч. И. И. Шу­ва­ло­ва - пер­во­го ку­ра­то­ра университета, се­мьи Дмит­рие­вых, генерала А. П. Ер­мо­ло­ва, де­каб­ри­стов Н. И. Тур­ге­не­ва и Н. М. Му­равь­ё­ва , про­фес­со­ров Т. Н. Гра­нов­ско­го, Ф. И. Бус­лае­ва, Н. К. Гуд­зия, рек­то­ра МГУ И. Г. Пет­ров­ско­го. В фон­де хра­нят­ся при­жиз­нен­ные из­да­ния М. В. Ло­мо­но­со­ва, ру­ко­пис­ный уни­вер­си­тет­ский ар­хив второй половины XVIII века, уце­лев­ший при по­жа­ре 1812 года.

Ру­ко­пис­ный фонд вклю­ча­ет ру­ко­пи­си на греческом (с X-XI веков), латинском (с XIII века) и восточных язы­ках. Кол­лек­ция славянско-русских ру­ко­пис­ных и ста­ро­пе­чат­ных книг (XIII-XX веков), по­сту­пив­ших в от­дел в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти ар­хео­гра­фических экс­пе­ди­ций университета (с 1966 года). 15 тыс. книг на ев­ропейских язы­ках, в т. ч. 150 ин­ку­на­бул и 900 па­лео­ти­пов, ар­хив­ные ма­те­риа­лы, при­жиз­нен­ная «Пуш­ки­ниа­на» (29 из­да­ний), кол­лек­ция гра­вюр и ри­сун­ков и пр.

В 1991 году соз­дан от­дел уст­ной ис­то­рии. В его фон­де около 2 тыс. единиц хранения, в т. ч. маг­ни­то­фон­ные за­пи­си и тек­сто­вые ко­пии бе­сед по ис­то­рии русской куль­ту­ры и нау­ки XX века. По ма­те­риа­лам от­де­ла из­да­ны бе­се­ды с М. М. Бах­ти­ным, Н. В. Ти­мо­фее­вым-Ре­сов­ским и др. Библиотека из­да­ёт сборник ста­тей «Ру­ко­пис­ная и пе­чат­ная кни­га в фон­дах На­уч­ной биб­лио­те­ки Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та» (с 1973 года; название ме­ня­лось).

Дополнительная литература:

До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы по ис­то­рии Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та 2-й по­ло­ви­ны XVIII в. М., 1960–1963. Т. 1–3

Пенч­ко Н. А. Биб­лио­те­ка Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та с ос­но­ва­ния до 1812. М., 1969

Со­ро­кин В. В. Ис­то­рия биб­лио­те­ки Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та (1800–1917). М., 1980

Ле­со­хи­на Э. И., Харь­ко­ва А.М. Ис­то­рия биб­лио­те­ки Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та (1917–1949). М., 1981

Ка­шу­ти­на Е. С., Сап­ры­ки­на Н.Г. Экс­либ­рис в со­б­ра­нии На­уч­ной биб­лио­те­ки Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та: аль­бом-ка­та­лог. М., 1985

Фон­ды ред­ких и цен­ных из­да­ний (книж­ных па­мят­ни­ков) в биб­лио­те­ках РСФСР: указ. М., 1990

Из фон­да ред­ких книг и ру­ко­пи­сей На­уч­ной биб­лио­те­ки Мо­с­ков­ско­го уни­вер­си­те­та: сб. ст. М., 1993.

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