НАУЧЕНИЕ

НАУЧЕНИЕ - при­об­ре­те­ние зна­ний, уме­ний и на­вы­ков.

В от­ли­чие от пе­да­го­гических по­ня­тий обу­че­ния, об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния тер­мин «научение» при­ме­ня­ет­ся пре­имущественно в пси­хо­ло­гии и ох­ва­ты­ва­ет ши­ро­кий круг про­цес­сов фор­ми­ро­ва­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го опы­та. К научению от­но­сят­ся та­кие яв­ле­ния, как при­вы­ка­ние, им­прин­тинг, об­ра­зо­ва­ние про­стей­ших ус­лов­ных реф­лек­сов, слож­ных дви­га­тель­ных и ре­че­вых на­вы­ков, ре­ак­ций сен­сор­но­го раз­ли­че­ния и, на­ко­нец, т. н. ра­зум­ное научение у че­ло­ве­ка.

Научение (на­ря­ду с ин­стинк­тив­ным по­ве­де­ни­ем) - од­но из основных по­ня­тий это­ло­гии, ха­рак­те­ри­зую­щее ин­ди­ви­ду­аль­ное при­спо­соб­ле­ние жи­вот­но­го к сре­де оби­та­ния пу­тём из­ме­не­ния вро­ж­дён­но­го по­ве­де­ния. Раз­ли­ча­ют две основные фор­мы научения: обя­за­тель­ное (об­ли­гат­ное), свой­ст­вен­ное всем осо­бям дан­но­го ви­да (пре­ж­де все­го, им­прин­тинг), и фа­куль­та­тив­ное, от­но­ся­щее­ся к ин­ди­ви­ду­аль­но­му по­ве­де­нию отдельных осо­бей в со­от­вет­ст­вии с кон­крет­ны­ми ус­ло­вия­ми их жиз­ни (на­вык, под­ра­жа­ние и др.).

Изу­че­нию про­цес­сов научения по­свя­ще­но ог­ром­ное чис­ло экс­пе­риментальных ис­сле­до­ва­ний, б. ч. ко­то­рых про­ве­де­на в США в рам­ках би­хе­вио­риз­ма и вы­пол­не­на на жи­вот­ных. Главное вни­ма­ние в них уде­ля­ет­ся вы­яс­не­нию влия­ния на про­цес­сы научения различных фак­то­ров: чис­ла и рас­пре­де­ле­ния по­вто­ре­ний, под­кре­п­ле­ния и его ха­рак­те­ра, ти­па обу­слов­ли­ва­ния ре­ак­ций, за­ви­си­мо­сти от мо­ти­ва­ции. Бо­лее слож­ны­ми яв­ля­ют­ся во­про­сы о пе­ре­но­се ре­зуль­та­тов научения в ус­ло­вия, от­лич­ные от ис­ход­ных, о «скры­том» (ла­тент­ном) научения, о фор­ми­ро­ва­нии «внут­рен­них пе­ре­мен­ных» по­ве­де­ния, т. е. его пси­хо­ло­гических звень­ев.

Ис­сле­до­ва­ния научения, по­ни­мае­мо­го как про­цесс при­спо­соб­ле­ния к ус­ло­ви­ям, соз­да­вае­мым в экс­пе­ри­мен­те, от­но­сят­ся главным образом к про­стей­шим, «пас­сив­ным» фор­мам при­об­ре­те­ния на­вы­ков (в т. ч. пер­цеп­тив­ных и ум­ст­вен­ных), по­это­му они не мо­гут быть рас­про­стра­не­ны на фор­мы научения, спе­ци­фи­че­ские для че­ло­ве­ка. Ис­то­рический опыт че­ло­ве­че­ст­ва пе­ре­да­ёт­ся отдельным лю­дям пу­тём их ак­тив­но­го обу­че­ния, со­став­ляю­ще­го од­ну из важ­ней­ших функ­ций об­ще­ст­ва, ко­то­рая воз­ла­га­ет­ся, в ча­ст­но­сти, на пе­да­го­ги­ку . Современные ис­сле­до­ва­ния научения ве­дут­ся главным образом в рам­ках ког­ни­тив­ной пси­хо­ло­гии и ког­ни­тив­ной нау­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)