НАУЧЕНИЕ
НАУЧЕНИЕ - приобретение знаний, умений и навыков.
В отличие от педагогических понятий обучения, образования и воспитания термин «научение» применяется преимущественно в психологии и охватывает широкий круг процессов формирования индивидуального опыта. К научению относятся такие явления, как привыкание, импринтинг, образование простейших условных рефлексов, сложных двигательных и речевых навыков, реакций сенсорного различения и, наконец, т. н. разумное научение у человека.
Научение (наряду с инстинктивным поведением) - одно из основных понятий этологии, характеризующее индивидуальное приспособление животного к среде обитания путём изменения врождённого поведения. Различают две основные формы научения: обязательное (облигатное), свойственное всем особям данного вида (прежде всего, импринтинг), и факультативное, относящееся к индивидуальному поведению отдельных особей в соответствии с конкретными условиями их жизни (навык, подражание и др.).
Изучению процессов научения посвящено огромное число экспериментальных исследований, б. ч. которых проведена в США в рамках бихевиоризма и выполнена на животных. Главное внимание в них уделяется выяснению влияния на процессы научения различных факторов: числа и распределения повторений, подкрепления и его характера, типа обусловливания реакций, зависимости от мотивации. Более сложными являются вопросы о переносе результатов научения в условия, отличные от исходных, о «скрытом» (латентном) научения, о формировании «внутренних переменных» поведения, т. е. его психологических звеньев.
Исследования научения, понимаемого как процесс приспособления к условиям, создаваемым в эксперименте, относятся главным образом к простейшим, «пассивным» формам приобретения навыков (в т. ч. перцептивных и умственных), поэтому они не могут быть распространены на формы научения, специфические для человека. Исторический опыт человечества передаётся отдельным людям путём их активного обучения, составляющего одну из важнейших функций общества, которая возлагается, в частности, на педагогику. Современные исследования научения ведутся главным образом в рамках когнитивной психологии и когнитивной науки.