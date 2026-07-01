НАУА
НАУА - «охотники на оленя», группа индейских народов, говорящих на астекских языках, в Мексике и Центральной Америке.
К современным науа относятся ацтеки - самый большой по численности индейский народ Мексики (1,6 млн. человек - 2010 год, перепись) и пипили на западе Сальвадора (250 тыс. человек - 2012 год, оценка). В Мексике населяют горные области Центральной Месы, юга Западной и Восточной Сьерры-Мадре и Южной Сьерры-Мадре (составляют 10% населения штата Идальго, 8% - штата Пуэбла, 6% - штата Сан-Луис-Потоси, 5% - штата Веракрус). Различаются группы центральных науа (штаты Мехико, Морелос, центр. Пуэбла, Тласкала, центральный Веракрус), восточных (горы Сьерра-Норте-де-Пуэбла, юг Веракруса, Табаско, юг Оахаки, пипиль Сальвадора), западных (штаты Мичоакан, Герреро, тихоокеанское побережье Оахаки, ассимилированные в XIX-XX веках науа Наярита, Халиско и Колимы) и науа Уастеки (северный Пуэбла, Идальго, Сан-Луис-Потоси и северный Веракрус). За пределами Мезоамерики самые большие группы науаа живут в США (в основном в штате Калифорния и в Нью-Йорке).