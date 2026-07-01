НАУА

НАУА - «охот­ни­ки на оле­ня», груп­па ин­дей­ских на­ро­дов, го­во­ря­щих на ас­тек­ских язы­ках, в Мек­си­ке и Центральной Аме­ри­ке.

К современным науа от­но­сят­ся ац­те­ки - са­мый боль­шой по чис­лен­но­сти ин­дей­ский на­род Мек­си­ки (1,6 млн. человек - 2010 год, пе­ре­пись) и пи­пи­ли на за­па­де Саль­ва­до­ра (250 тыс. человек - 2012 год, оцен­ка). В Мек­си­ке на­се­ля­ют гор­ные об­лас­ти Центральной Ме­сы, юга Западной и Восточной Сьер­ры-Мад­ре и Южной Сьер­ры-Мад­ре (со­став­ля­ют 10% на­се­ле­ния шта­та Идаль­го, 8% - шта­та Пу­эб­ла, 6% - шта­та Сан-Лу­ис-По­то­си, 5% - шта­та Верак­рус). Раз­ли­ча­ют­ся груп­пы центральных науа (шта­ты Ме­хи­ко, Мо­ре­лос, центр. Пу­эб­ла, Тла­ска­ла, центральный Ве­ра­крус), вос­точ­ных (го­ры Сьер­ра-Нор­те-де-Пу­эб­ла, юг Ве­рак­ру­са, Та­ба­ско, юг Оа­ха­ки, пи­пиль Саль­ва­до­ра), за­пад­ных (шта­ты Ми­чоа­кан, Гер­ре­ро, ти­хо­оке­ан­ское по­бе­ре­жье Оа­ха­ки, ас­си­ми­ли­ро­ван­ные в XIX-XX веках науа На­яри­та, Ха­ли­ско и Ко­ли­мы) и науа Уа­сте­ки (северный Пу­эб­ла, Идаль­го, Сан-Лу­ис-По­то­си и северный Ве­рак­рус). За пре­де­ла­ми Ме­зо­аме­ри­ки са­мые боль­шие груп­пы науаа жи­вут в США (в основном в шта­те Ка­ли­фор­ния и в Нью-Йор­ке).

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