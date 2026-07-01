Нау́ру

Нау́ру (Республика Науру) — островное государство в западной части Тихого океана близ экватора (юго-восток Микронезии ). Ближайший к Н. остров — Банаба — расположен в 288 км к востоку и принадлежит Кирибати . Площадь — 21,1 кв. км (меньше только Ватикан и Монако ). Численность населения — 11 550 человек (2019); 58 % — науруанцы, 26 % происходят с других тихо­океанских островов, 8 % — китайцы. Столица отсутствует. Н. заселен около 1000 до н. э. из Микронезии. В 1798 открыт британским капитаном Дж. Фирном, который назвал Н. Плезант-­айленд ( букв . «Остров наслаждения»). В XIX в. Н. иногда посещали китобои и купцы, которые принесли на остров крепкий алкоголь и огнестрельное оружие, применявшееся во время разрушительной гражданской вой­ны 1878–1888, в которой погибло, возможно, около 500 человек из общего населения в около 1400 человек. В 1886 по германо-­британскому соглашению Н. перешел Германии и 16 апреля 1888 был включен в германский протекторат Новая Гвинея. Были запрещены и конфискованы алкоголь и огнестрельное оружие. В 1890 население Н. состояло из 1294 коренных жителей и 24 миссионеров. В 1900 на Н. обнаружены фосфаты, добычу которых начала австралийская компания в 1906, используя труд рабочих из Китая и современных Микронезии и Кирибати. Из-за принесенных инфекций коренное население Н. сократилось с 1550 человек в 1905 до 1250 в 1910, число же рабочих составляло около 1000 человек.

Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 Н. бескровно занят британцами осенью 1914. После вой­ны — мандатная территория (см. Мандатная система ) под управлением Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. С 1919 добыча фосфатов передана в руки государственной британской компании. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 атакован нацистами (декабрь 1940), оккупирован японцами с осени 1942 вплоть до конца вой­ны, когда на Н. из общего населения в 5329 человек находились 2681 японских военных, 1054 японских и корейских рабочих. Из около 1200 науруанцев, угнанных японцами на работы в современной Микронезии, вернулись 737.

С 1947 ООН передало управление Н. Австралии, Великобритании и Новой Зеландии на 20 лет (подопечная территория). Летом 1948 взбунтовались около 200–300 китайских рабочих, недовольных оплатой труда; жестокое подавление бунта вызвало протесты Китая и СССР в ООН. В 1964 австралийское правительство предложило план переселения науруанцев на Кёртис-­айленд близ австралийской провинции Куинсленд, отвергнутый местными жителями. Только в 1966 население Н. стало получать 22 % прибыли от продажи фосфатов.

Самоуправление введено в январе 1966. 31 января 1968 Н. провозгласил независимость. По конституции граждане стали избирать на три года парламент из 18 членов (с 2013 — 19), который в свою очередь выбирает президента (одновременно главу правительства), назначающего кабинет. С 1970 контроль над добычей фосфатов выкуплен за небольшую сумму государственной Науруанской фосфатной корпорацией. Каждый гражданин Н. получил равную долю земли, на которой велась добыча. Около 80 % доходов оставались в фонде развития, который вкладывали в международную недвижимость по всему миру. Символом успехов Н. стал 52‑этажный небоскреб в Мельбурне Науру-­Хаус (1977). В начале 1980‑х Н. занимало 2‑е место в мире по ВВП на душу населения после ОАЭ. Огромные доходы от добычи фосфатов привели к резкому росту уровня жизни науруанцев, стремительному изменению привычного уклада и, как следствие, распространению ожирения и сопутствующего диабета (и сегодня по этим показателям науруанцы занимают 1‑е место в мире). К концу 1980‑х вскрылись огромные долги фонда развития Н., и в 1989 власти страны подали в Международный суд иск против Австралии, требуя компенсации за ущерб окружающей среде. К рубежу 1990–2000‑х месторождение фосфатов было полностью выработано, более 1 тыс. иностранных рабочих вернулись домой (в основном в Кирибати, Тувалу ), существенная часть земли стала непригодной для жизни. Вплоть до начала 2000‑х власти Н. пытались использовать остров как налоговое убежище («офшор»). В частности, в 1998 около 70 млрд долларов было выведено на Н. из России. В последние годы Н. получал денежную помощь, помимо Австралии, от КНР, Тайваня, России. В 2001–2008, 2012–2019 и с сентября 2021 на Н. действует, как в Папуа — Новой Гвинее , австралийский центр содержания ищущих убежища иммигрантов, в основном из Ирака и Афганистана (в 2001–2008 общее число составило 1321, в августе 2014 достигало 1233 человек). Безработица остается на уровне 18 %.

Отделение Южнотихоокеанского университета.

Член ООН и Содружества Наций с 1999. Единственная страна в мире, признавшая независимость одно­временно Косова, Абхазии и Южной Осетии.

Лит. : Ellis A. F. Ocean Island and Nauru; Their Story. Sydney, 1935; Viviani N. Nauru: Phosphate and Political Progress. Canberra, 1970; Gowdy J. M. , McDaniel C. N. Paradise for Sale: A Parable of Nature. Berkeley (Ca.), 2000; Folliet L. Nauru, l’île dévastée: Comment la civilisation capitaliste a détruit le pays le plus riche du monde. Paris, 2010; Storr C. International Status in the Shadow of Empire: Nauru and the Histories of International Law. Cambridge, 2020. А. А. Исэров .