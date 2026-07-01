НАТЮРМОРТ
НАТЮРМОРТ - жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению неодушевлённых объектов.
Натюрмортные мотивы включались в сюжетные композиции уже в Древнем Египте: предметы, изображённые в настенной живописи и рельефах гробниц, имели символическое значение и должны были, подобно реальным, служить умершему в загробной жизни. Отдалёнными предшественниками натюрморта можно считать изображения даров в ритуальных шествиях на стенах древневосточных (ассирийских, персидских) и критских дворцов. Натюрморты, отражающие явления повседневной жизни, встречались в древнегреческой вазописи. Самое раннее в истории описание натюрморта -«обманки» сохранилось у Плиния Старшего, рассказывающего о художнике Зевксисе, который первым столь искусно изобразил виноград, что птицы, приняв его за настоящий, слетались клевать его. Реалистичные композиции из бытовых предметов, написанные с использованием перспективы, есть в древнеримской настенной живописи и напольных мозаиках (Помпеи, Геркуланум, виллы Боскореале). Часто встречающимся мотивом здесь была стеклянная ваза с фруктами. Декоративные мотивы-эмблемы в декоре римских вилл имели аллегорическое значение: снедь и цветы олицетворяли гостеприимство хозяев и времена года; череп - бренность жизни (иногда он сопровождался надписью «Omnia mors aequat» - «Смерть всё уравнивает»). Отголоски этой традиции ощутимы в раннехристианских и ранневизантийских мозаиках с их правдоподобными натюрмортными мотивами в религиозных композициях. В средневековом европейском искусстве натюрморт как таковой отсутствовал; предметы уплощались и превращались в символы вещей, знаки, определяющие обстановку, с которой был связан священный эпизод.
В период поздней готики и Раннего Возрождения как у итальянских, так и у североевропейских мастеров вновь возникает интерес к материальному миру и к конкретно-чувственной красоте вещей, в этот период натюрмортные мотивы являются частью монументальных росписей или алтарного образа и имеют символическое значение. Натюрморты-«обманки» широко используются в ренессансных интарсиях, которыми украшались створки шкафов, кассоне, сиденья церковных хоров, стены кабинетов. Первым станковым натюрмортом-«обманкой» в европейском искусстве стала «Куропатка со стрелой и железными перчатками» Якопо деи Барбари (1504 год, Старая пинакотека, Мюнхен).
Великие географические открытия, а также увлечение европейцев садоводством (разведение цитрусовых семейством Медичи, тюльпанов в Нидерландах и т. п.) способствовали развитию интереса к миру природы. В XVI веке появились ботанические книги с научными иллюстрациями и связанные с ними натурные штудии растений (Леонардо да Винчи, А. Дюрер). Экспонаты коллекций экзотических растений, насекомых, минералов и различных «диковинок» в кунсткамерах при дворах европейских правителей (коллекция императора Рудольфа II Габсбурга) служили моделями для живописцев, работы которых тяготели либо к научномудокументализму (Х. Хофман), либо к причудливым анаморфозам (Дж. Арчимбольдо). В жанровых произведениях нидерландцев П. Артсена и И. Бейкелара, Я. Брейгеля «Бархатного», итальянцев В. Кампи, бр. Карраччи и др. большое место уделяется изображению предметного мира, наделённого пока религиозной символикой. Появление автономного натюрморта в Италии связано с реформами Караваджо и его обращением к «низким» мотивам: его «Корзина с фруктами» (1598-1601 годы, Пинакотека Амброзиана, Милан) является одним из первых примеров чистого натюрморта.
Окончательную самостоятельность натюрморт как жанр обрёл в искусстве XVII века. Итальянский натюрморт XVII века (М. Кампидольо, Дж. Рекко, Э. Баскенис, П. П. Бонци и др.) развивал караваджистские принципы: мощную светотень, скульптурность формы, натурализм. Жанр бодегонес в испанской живописи, наследуя традиции караваджизма, представляет предельно простые, намеренно огрублённые предметы, специально расставленные перед зрителем, словно на прилавке; между предметами всегда сохраняются пространственные цезуры (Х. Санчес Котан, Ф. Сурбаран, А. Переда и др.).
Наибольшее разнообразие форм натюрморт обрёл в голландском искусстве XVII века. В Утрехте и Амстердаме, где более всего сохранялась католическая пышность, были разработаны тип натюрморта «цветы и фрукты» (А. Босхарт Старший, Р. Саверей, Б. ван дер Аст, Я. Д. де Хем), «охотничьи» натюрморты (Я. Веникс и М. Хондекутер), в Гааге с её морскими промыслами - «рыбный» натюрморт (А. ван Бейерен), в университетском Лейдене - «учёный» натюрморт типа «vanitas» (Ю. ван Стрек), в демократичном Роттердаме - «кухонный» натюрморт. Самый известный тип голландского натюрморта - «завтраки» - возник в Харлеме (П. Клас, В. К. Хеда). В неодушевлённых предметах голландским художникам виделась особая, скрытая жизнь, связанная с жизнью человека, его бытом, привычками, вкусами. Тонкость и правдивость в воссоздании действительности сочетались у голландских мастеров с острым чувством красоты, открываемой в любом жизненном явлении, даже самом неприметном и будничном. Создателем фламандского натюрморта стал Ф. Снейдерс, сумевший привнести в этот жанр пафос жизнеутверждения, свойственный фламандскому искусству в целом (большой формат холста, динамичные композиции, разнообразие фактур предметов, сочный колорит и т. д.). Более скромные натюрморты выполнял Я. Фейт. Французский натюрморт стремился к объединению итальянского и северо-европейских черт, что нашло отражение в творчестве Л. Божена, работах Ж. Б. Моннуайе и его школы, специализировавшихся на натюрмортпх с цветами и фруктами. Крупными представителями немецкого натюрморта были К. Паудис, Г. Флегель.
В XVII веке натюрморт окончательно потерял связь с религиозной и аллегорической живописью. В искусстве рококо распространение получили эффектные натюрморты с изображением экзотических вещей или предметов роскоши, предназначенные для украшения интерьеров особняков, охотничьи натюрморты (Ф. Дюпорт, Ж. Б. Удри), а также «обманки» (французский trompe-l’œil; Г. Гресли, П. Соваж, Л. Л. Буальи). Самым значительным мастером натюрморта в XVIII веке был французский художник Ж. Б. С. Шарден, его композиционно строгие и одновременно поэтичные произведения опираются на достижения голландской школы XVII века. Простые предметы быта в его картинах становятся монументальными и наделяются особой значимостью.
В конце XVIII - начале XIX веков во французском языке закрепился термин «nature morte» (употребляемый ещё Д. Дидро в «Салонах»), который подчёркивал низкий статус натюрморта в академической иерархии жанров. Господство академической доктрины фактически вытеснило жанр натюрморта из европейского искусства этого времени, оставив ему роль ученической штудии. Противопоставившие себя классицизму художники романтич. эпохи (Ф. Гойя, Э. Делакруа) создают Н. настроения, передавая в них сильное эмоциональное впечатление. Поборник реализма Г. Курбе превратил натюрморт-штудию в самоценное произведение. Специалистами в жанре натюрморта в XIX веке были француз А. Фантен-Латур (изящный цветочный натюрморт) и американец У. Харнет. Э. Мане, опиравшийся изначально на произведения Ж. Б. С. Шардена, стал родоначальником импрессионистического натюрморта. Расцвет натюрморта в конце XIX века связан с деятельностью мастеров импрессионизма (К. Моне, О. Ренуар и др.), решавших в этом жанре проблемы освещения, постимпрессионизма (В. Ван Гог, П. Гоген и особенно П. Сезанн, чья концепция натюрморта оказала влияние на развитие этого жанра в XX веке) и символизма (группа «Наби», О. Редон и др.); у последних натюрморт зачастую возвращает себе символическое значение.
В авангардизме начала XX века натюрморт играл исключительную по своей важности роль, впервые заняв главенствующее положение среди др. жанров и став полем для художественных экспериментов. В основе натюрморта фовизма (А. Матисс, А. Дерен, М. де Вламинк и др.) лежали поиски экспрессивного столкновения цветов и фактур, у мастеров кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, Ф. Леже и др.) - соотношения формы предмета и окружающего его пространства (при этом использовались не только двухмерные, но и объёмно-пространственные композиции). Отклонив кубистические поиски, лидер дадаизма М. Дюшан в качестве натюрморта использовал т. н. реди-мейд, вырванный из контекста и сопровождаемый абсурдными надписями («Фонтан», «Почему не чихает Розе Селави?»).
Пытаясь восстановить символическое значение натюрморта, художники сюрреализма создавали необычные сочетания предметов, помещая их в свои фантастические ландшафты. Ряд мастеров первой половины XX века соединял новые подходы с классическим отношением к жанру (Дж. Моранди в Италии, П. Пикассо во Франции, А. Канольдт в Германии). Вариант реалистического, социально значимого натюрморта представлен в творчестве Р. Гуттузо (Италия), Д. Риверы, Д. Сикейроса (оба - Мексика). В 1960-1970-х годах поп-арт полностью изменил отношение к натюрморту: опираясь на опыт дадаизма, художники сделали предметами натюрморта рекламу, этикетки, готовый коммерческий продукт (Э. Уорхол, Р. Лихтенстайн). Натюрморт в гиперреализме 1970-х годов является сплавом объекта, изображения и коммерческого продукта (Д. Эдди, Р. Гоингс). В конце XX - начале XXI веков натюрморт вышел за границы жанра изобразительного искусства: расширился круг его техник (фотография, мультимедиа), формы представления (инсталляции и др.), методы, доступные художникам (включение зрителя в работу) и т. д.