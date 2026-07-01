НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД

НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД - ряд зву­ков (то­нов), со­стоя­щий из ос­нов­но­го то­на и его гар­мо­ни­че­ских обер­то­нов.

Ка­ж­дый член та­ко­го ря­да на­зы­ва­ет­ся гар­мо­ни­кой. Час­то́­ты по­сле­до­ва­тель­ных зву­ков натурального звукоряда об­ра­зу­ют ариф­ме­тическую про­грес­сию: f, 2f, 3f, 4f,…, где f - час­то­та ос­нов­но­го то­на (ниж­не­го зву­ка натурального звукоряда). Та­ким об­ра­зом, натуральный звукоряд об­ра­зован все­ми зву­ка­ми, час­то­та ко­то­рых крат­на час­то­те ос­нов­но­го то­на. Натуральный звукоряд со­от­вет­ству­ет спек­тру слож­ных гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний ос­цил­ля­то­ра - фи­зического ис­точ­ни­ка зву­ка (например, стру­ны или воз­душ­но­го стол­ба в тру­бе): час­то­та f ос­нов­но­го то­на, или 1-й гар­мо­ни­ки, со­от­вет­ст­ву­ет час­то­те ос­нов­но­го ко­ле­ба­ния (ос­цил­ля­то­ра в це­лом), часто́ты гар­мо­ни­че­ских обер­то­нов (или выс­ших гар­мо­ник) 2f, 3f, 4f, … - час­то­там ко­ле­ба­ний его рав­ных час­тей. От­но­ше­ние час­тот зву­ков для ин­тер­ва­ла, об­ра­зо­ван­но­го зву­ка­ми натурального звукоряда, рав­но от­но­ше­нию но­ме­ров этих зву­ков. На нот­ной ил­лю­стра­ции пред­став­ле­ны пер­вые 16 то­нов натурального звукоряда, по­стро­ен­но­го от зву­ка «до» боль­шой ок­та­вы; от­ме­чен­ные стрел­ка­ми то­ны от­кло­ня­ют­ся от рав­но­мер­но тем­пе­ри­ро­ван­ных (смотрите Тем­пе­ра­ция) бо­лее чем на 10 цен­тов:

Ин­тер­ва­лы, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся ме­ж­ду зву­ка­ми натурального звукоряда (в т. ч. с ок­тав­ны­ми пе­ре­но­са­ми), не­ред­ко на­зы­ва­ют на­ту­раль­ны­ми. Тео­ре­ти­че­ски лю­бые ин­тер­ва­лы внут­ри натурального звукоряда (вклю­чая мик­ро­хро­ма­ти­че­ские) мо­гут счи­тать­ся на­ту­раль­ны­ми, од­на­ко та­кой об­ще­упот­ре­бительной тра­ди­ции не су­ще­ст­ву­ет. В ав­то­ри­тет­ных, т. н. ри­ма­нов­ских, ин­тер­валь­ных таб­ли­цах (смотрите об этом в статье Ри­ман Х.) «на­ту­раль­ны­ми» (немецкий natürliche - ес­те­ст­вен­ные, при­род­ные) на­зва­ны тер­ции 5:4 и 6:5, сек­сты 5:3 и 8:5 и ма­лая сеп­ти­ма 7:4, а квар­та 4:3, квин­та 3:2, ок­та­ва 2:1 и при­ма 1:1 на­зва­ны чис­ты­ми (но не на­ту­раль­ны­ми). Ин­тер­вал, об­ра­зую­щий­ся ме­ж­ду 7-й и 4-й гар­мо­ни­ка­ми (т. е. 7:4), по тра­ди­ции име­ну­ет­ся на­тураль­ной сеп­ти­мой (от немецкого Natursep­time). На осо­бую «при­ят­ность» это­го ин­тер­ва­ла, свя­зан­ную с про­сто­той чи­сло­во­го от­но­ше­ния, впер­вые об­ра­ти­ли вни­ма­ние ев­ропейские учё­ные XVIII века. Дж. Тар­ти­ни в 1754 году ввёл для на­ту­раль­ной сеп­ти­мы специальный нот­ный знак (вы­гля­дит как «не­до­пи­сан­ный» бе­моль), а И. Ф. Кирн­бер­гер в 1771 году - осо­бую бу­к­ву i. Л. Эй­лер (в 1773 году) опи­сы­вал на­ту­раль­ную сеп­ти­му как кон­со­нанс, вве­дён­ный «мо­дер­ни­ста­ми» (латинский recentiores).

Не­ко­то­рые ду­хо­вые музыкальные ин­ст­ру­мен­ты спо­соб­ны из­да­вать толь­ко зву­ки натурального звукоряда: это мно­го­численные раз­но­вид­но­сти тру­бы на­ту­раль­ной (аль­пий­ский рог, охот­ни­чий рог, поч­то­вый ро­жок, еврейский куль­то­вый рог шо­фар, ран­ние западноев­ропейские тру­ба и вал­тор­на, так­же фан­фа­ра, горн и др.) и т. н. обер­то­но­вые флей­ты (молдавский ти­лин­ка, алт. шо­гур и др.). По от­но­ше­нию к этим ин­ст­ру­мен­там при­ня­то счи­тать, что они зву­чат «в на­ту­раль­ном строе», ко­то­рый не сле­ду­ет пу­тать с чис­тым стро­ем (смотрите Строй му­зы­каль­ный). Зву­ки натурального звукоряда ис­поль­зу­ют­ся в во­каль­ной му­зы­ке уст­ной тра­ди­ции - в гор­ло­вом пе­нии ту­вин­цев, мон­го­лов, ти­бет­цев, африканского на­ро­да ко­са и др.

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