НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД
НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД - ряд звуков (тонов), состоящий из основного тона и его гармонических обертонов.
Каждый член такого ряда называется гармоникой. Часто́ты последовательных звуков натурального звукоряда образуют арифметическую прогрессию: f, 2f, 3f, 4f,…, где f - частота основного тона (нижнего звука натурального звукоряда). Таким образом, натуральный звукоряд образован всеми звуками, частота которых кратна частоте основного тона. Натуральный звукоряд соответствует спектру сложных гармонических колебаний осциллятора - физического источника звука (например, струны или воздушного столба в трубе): частота f основного тона, или 1-й гармоники, соответствует частоте основного колебания (осциллятора в целом), часто́ты гармонических обертонов (или высших гармоник) 2f, 3f, 4f, … - частотам колебаний его равных частей. Отношение частот звуков для интервала, образованного звуками натурального звукоряда, равно отношению номеров этих звуков. На нотной иллюстрации представлены первые 16 тонов натурального звукоряда, построенного от звука «до» большой октавы; отмеченные стрелками тоны отклоняются от равномерно темперированных (смотрите Темперация) более чем на 10 центов:
Интервалы, которые образуются между звуками натурального звукоряда (в т. ч. с октавными переносами), нередко называют натуральными. Теоретически любые интервалы внутри натурального звукоряда (включая микрохроматические) могут считаться натуральными, однако такой общеупотребительной традиции не существует. В авторитетных, т. н. римановских, интервальных таблицах (смотрите об этом в статье Риман Х.) «натуральными» (немецкий natürliche - естественные, природные) названы терции 5:4 и 6:5, сексты 5:3 и 8:5 и малая септима 7:4, а кварта 4:3, квинта 3:2, октава 2:1 и прима 1:1 названы чистыми (но не натуральными). Интервал, образующийся между 7-й и 4-й гармониками (т. е. 7:4), по традиции именуется натуральной септимой (от немецкого Naturseptime). На особую «приятность» этого интервала, связанную с простотой числового отношения, впервые обратили внимание европейские учёные XVIII века. Дж. Тартини в 1754 году ввёл для натуральной септимы специальный нотный знак (выглядит как «недописанный» бемоль), а И. Ф. Кирнбергер в 1771 году - особую букву i. Л. Эйлер (в 1773 году) описывал натуральную септиму как консонанс, введённый «модернистами» (латинский recentiores).
Некоторые духовые музыкальные инструменты способны издавать только звуки натурального звукоряда: это многочисленные разновидности трубы натуральной (альпийский рог, охотничий рог, почтовый рожок, еврейский культовый рог шофар, ранние западноевропейские труба и валторна, также фанфара, горн и др.) и т. н. обертоновые флейты (молдавский тилинка, алт. шогур и др.). По отношению к этим инструментам принято считать, что они звучат «в натуральном строе», который не следует путать с чистым строем (смотрите Строй музыкальный). Звуки натурального звукоряда используются в вокальной музыке устной традиции - в горловом пении тувинцев, монголов, тибетцев, африканского народа коса и др.