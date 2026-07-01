НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - в экономике, показатели, которые характеризуют объекты хозяйственного учёта в категориях счёта, веса, объёма и иных измерителей.
Выбор единиц измерения зависит от особенностей объектов. Натуральные показатели используют, как правило, для учёта однородных экономических и социальных явлений в присущей им естественной форме. Урожай сельскохозяйственных культур, продукты животноводства и птицеводства, добыча нефти и газа, производство автомобилей, потребление тех или иных продуктов на душу населения, уровень безработицы, индикаторы социальной сферы и другие выражаются в натуральных показателях, поскольку их стоимостная (денежная) или какая-либо другая форма не может быть определена либо же не имеет значения для характеристики динамики и пропорций в экономике.
В условиях натурального хозяйства посредством натуральных показателей могли выражать не только количественные, но и качественные характеристики социально-экономических отношений. Так, оброк в крестьянских общинах вплоть до 1860-х годов рассчитывался в России по «силе» тех или иных хозяйств, а московские дьяки могли сосчитать, сколько «сох» (условная податная единица, применяемая для обложения землевладельческих хозяйств) содержится в рыбной «ловле», в «бортях» (промысел мёда диких пчёл), в мельницах и т. п.
Особое значение получила система натуральных показателей в условиях плановой экономики СССР и др. социалистических стран. Эти показатели служили основой определения стоимостных показателей, которые в условиях товарно-денежных отношений играли, наряду с натуральными, существенную роль. Огромное разнообразие производимых в промышленности и сельском хозяйстве продуктов требовало чёткой регламентации порядка формирования системы натуральных показателей. Обширная практика планирования и учёта продукции в натуральных показателях в советской экономике и народном хозяйстве др. стран выявили многие их (показателей) уязвимые места. Ннатуральным показателям присущи особенности, которые ограничивают область их применения. Так, каждое изделие обладает многими потребительскими свойствами, а в натуральных показателях можно отразить лишь одно из них. В отдельных случаях выход состоял в одновременном применении двух и более таких показателей. Например, выпуск двигателей планировался в штуках и единицах мощности (киловаттах).
Принято считать, что по мере развития товарно-денежных отношений система натуральных показателей уступает своё место стоимостным. Практика показывает, однако, что это происходит далеко не прямолинейно. Натурализация экономики, а потому и соответствующие ей натуральные измерители, как правило, «возвращаются» в условиях войн, кризиса финансовых систем, радикальных социальных изменений. Вместе с тем и в «спокойных» условиях рыночной экономики и национальная, и международная статистика широко использует систему натуральных показателей. Это объясняется тем, что они, в отличие от стоимостных показателей, не подвержены влиянию инфляционных процессов, на них не отражается разница валютных курсов и др. особенности, связанные со стоимостным учётом и монетарными манипуляциями. Натуральные показатели используются в демографии, при изучении социальных процессов в стране и мире, в др. социально-экономических науках.