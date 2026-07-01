НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - в эко­но­ми­ке, по­ка­за­те­ли, ко­то­рые ха­рак­те­ри­зу­ют объ­ек­ты хо­зяй­ст­вен­но­го учё­та в ка­те­го­ри­ях счё­та, ве­са, объ­ё­ма и иных из­ме­ри­те­лей.

Вы­бор еди­ниц из­ме­ре­ния за­ви­сит от осо­бен­но­стей объ­ек­тов. Натуральные показатели ис­поль­зу­ют, как пра­ви­ло, для учё­та од­но­род­ных эко­но­ми­че­ских и со­ци­аль­ных яв­лений в при­су­щей им ес­тественной фор­ме. Уро­жай сельскохозяйственных куль­тур, про­дук­ты жи­вот­но­вод­ст­ва и пти­це­вод­ст­ва, до­бы­ча неф­ти и га­за, про­изводство ав­то­мо­би­лей, по­треб­ление тех или иных про­дук­тов на ду­шу на­се­ле­ния, уро­вень без­ра­бо­ти­цы, ин­ди­ка­то­ры со­ци­аль­ной сфе­ры и дру­гие вы­ра­жа­ют­ся в натуральных показателях, по­сколь­ку их стои­мо­ст­ная (де­неж­ная) или какая-либо дру­гая фор­ма не мо­жет быть оп­ре­де­ле­на ли­бо же не име­ет зна­че­ния для ха­рак­те­ри­сти­ки ди­на­ми­ки и про­пор­ций в эко­но­ми­ке.

В ус­ло­ви­ях на­ту­раль­но­го хо­зяй­ст­ва по­сред­ст­вом натуральных показателей мог­ли вы­ра­жать не толь­ко ко­ли­че­ст­вен­ные, но и ка­че­ст­вен­ные ха­рак­те­ри­сти­ки со­ци­аль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний. Так, об­рок в кре­сть­ян­ских об­щи­нах вплоть до 1860-х годов рас­счи­ты­вал­ся в Рос­сии по «си­ле» тех или иных хо­зяйств, а мо­с­ков­ские дья­ки мог­ли со­счи­тать, сколь­ко «сох» (ус­лов­ная по­дат­ная еди­ни­ца, при­ме­няе­мая для об­ло­жения зем­ле­вла­дельческих хо­зяйств) со­дер­жит­ся в рыб­ной «лов­ле», в «бор­тях» (про­мы­сел мё­да ди­ких пчёл), в мель­ни­цах и т. п.

Осо­бое зна­че­ние по­лу­чи­ла сис­те­ма натуральных показателей в ус­ло­ви­ях пла­но­вой эко­но­ми­ки СССР и др. со­циа­ли­стических стран. Эти по­ка­за­те­ли слу­жи­ли ос­но­вой оп­ре­де­ле­ния стои­мо­ст­ных по­ка­за­те­лей, ко­то­рые в ус­ло­ви­ях то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний иг­ра­ли, на­ря­ду с на­ту­раль­ны­ми, су­ще­ст­вен­ную роль. Ог­ром­ное раз­но­об­ра­зие про­из­во­ди­мых в промышленности и сельском хозяйстве про­дук­тов тре­бо­ва­ло чёт­кой рег­ла­мен­та­ции по­ряд­ка фор­ми­ро­ва­ния сис­те­мы натуральных показателей. Об­шир­ная прак­ти­ка пла­ни­ро­ва­ния и учё­та про­дук­ции в натуральных показателях в советской эко­но­ми­ке и народном хо­зяй­ст­ве др. стран вы­яви­ли мно­гие их (по­ка­за­те­лей) уяз­ви­мые мес­та. Ннатуральным показателям при­су­щи осо­бен­но­сти, ко­то­рые ог­ра­ни­чи­ва­ют об­ласть их при­ме­не­ния. Так, ка­ж­дое из­де­лие об­ла­да­ет мно­ги­ми по­тре­би­тель­ски­ми свой­ст­ва­ми, а в натуральных показателях мож­но от­ра­зить лишь од­но из них. В отдельных слу­ча­ях вы­ход со­сто­ял в од­но­вре­мен­ном при­ме­не­нии двух и бо­лее та­ких по­ка­за­те­лей. Например, вы­пуск дви­га­те­лей пла­ни­ро­вал­ся в шту­ках и еди­ни­цах мощ­но­сти (ки­ло­ват­тах).

При­ня­то счи­тать, что по ме­ре раз­ви­тия то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний сис­те­ма натуральных показателей ус­ту­па­ет своё ме­сто стои­мо­ст­ным. Прак­ти­ка по­ка­зы­ва­ет, од­на­ко, что это про­ис­хо­дит да­ле­ко не пря­мо­ли­ней­но. На­ту­ра­ли­за­ция эко­но­ми­ки, а по­то­му и со­от­вет­ст­вую­щие ей на­ту­раль­ные из­ме­ри­те­ли, как пра­ви­ло, «воз­вра­ща­ют­ся» в ус­ло­ви­ях войн, кри­зи­са фи­нан­со­вых сис­тем, ра­ди­каль­ных со­ци­аль­ных из­ме­не­ний. Вме­сте с тем и в «спо­кой­ных» ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной эко­но­ми­ки и на­цио­наль­ная, и ме­ж­ду­народная ста­ти­сти­ка ши­ро­ко ис­поль­зу­ет сис­те­му натуральных показателей. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что они, в от­ли­чие от стои­мо­ст­ных по­ка­за­те­лей, не под­вер­же­ны влия­нию ин­фля­ци­он­ных про­цес­сов, на них не от­ра­жа­ет­ся раз­ни­ца ва­лют­ных кур­сов и др. осо­бен­но­сти, свя­зан­ные со стои­мо­ст­ным учё­том и мо­нетар­ны­ми ма­ни­пу­ля­ция­ми. Натуральные показатели ис­поль­зу­ют­ся в де­мо­гра­фии, при изу­че­нии со­ци­аль­ных про­цес­сов в стра­не и ми­ре, в др. со­ци­аль­но-эко­но­мических нау­ках.

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