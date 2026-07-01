НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАДЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАДЫ - тер­мин оте­че­ст­вен­ной тео­рии му­зы­ки, объ­е­ди­няю­щий ла­ды на­род­ной, ста­рин­ной ев­ро­пей­ской и тра­ди­ци­он­ной не­ев­ро­пей­ской му­зы­ки.

Воз­ник из про­ти­во­пос­тав­ле­ния (ны­не ус­та­рев­ше­го) про­фес­сио­наль­ной и «ес­те­ст­вен­ной» ( на­род­ной ) му­зы­ки. В дей­ст­ви­тель­но­сти многие ви­ды и жан­ры му­зы­ки, по от­но­ше­нию к ко­то­рым при­ме­ня­ет­ся тер­мин «натуральные лады» (русский зна­мен­ный рас­пев, ев­ропейский гри­го­ри­ан­ский хо­рал, индийская ра­га, арабский ма­кам, азербайджанский му­гам), пред­став­ля­ют со­бой профессиональные тра­ди­ции с мно­го­ве­ко­вой ис­то­ри­ей и, на­обо­рот, гар­мо­ния народной му­зы­ки по­след­них 3 сто­ле­тий (например, еврейский клез­мер) во мно­гом обя­за­на «ис­кус­ст­вен­ной» ев­ропейской то­наль­но­сти.

Ти­по­ло­ги­че­ски натуральные лады от­но­сят­ся к мо­даль­ным ла­дам (смотрите Мо­даль­ность), центральным эле­мен­том сис­те­мы ко­то­рых слу­жит зву­ко­ряд. В ос­но­ве зву­ко­ря­дов натуральных ладов мо­гут ле­жать различные ро­ды ин­тер­валь­ных сис­тем: диа­то­ни­ка, пен­та­то­ни­ка, мик­со­диа­то­ни­ка, ге­мио­ли­ка. Все они мо­гут быть пред­став­ле­ны в пол­ной или не­пол­ной (оли­го­тон­ной) фор­ме. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­но от­не­се­ние тер­ми­на «натуральные лады» к 7 ок­тав­ным диа­то­ни­чес­ким зву­ко­ря­дам, при­чём по тра­ди­ции, иду­щей от ев­ропейской музыкальной нау­ки XVI-XIX веков, им при­сваи­ва­ют­ся на­зва­ния древнегреческих «ви­дов ок­та­вы» (или «то­нов»; смотрите в статье Древ­не­гре­че­ские ла­ды ):

Эти и дру­гие натуральные лады (например, ли­до­мик­со­ли­дий­ский, рас­про­стра­нён­ный в народной му­зы­ке Поль­ши и Мол­да­вии) рас­про­стра­не­ны на боль­шом ис­то­рическом и гео­гра­фическом про­стран­ст­ве, от ан­тич­но­сти до со­вре­мен­но­сти и от Япо­нии до Ис­пании. Мо­даль­ные то­ны натуральных ладов (например, фри­гий­ская се­кун­да, до­рий­ская сек­ста и т. д.) ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись как мо­да­лиз­мы в ев­ропейской ака­де­мической му­зы­ке с XIX века, осо­бен­но ком­по­зи­то­ра­ми-ро­ман­ти­ка­ми, с XX века так­же джа­зо­вы­ми му­зы­кан­та­ми.

В име­но­ва­нии ла­до­вых зву­ко­ря­дов народных пе­сен «ио­ний­ски­ми», «ли­дий­ски­ми» и т. п. не со­дер­жит­ся ука­за­ния на какой-либо ан­тич­ный ге­не­зис музыкального ма­те­риа­ла. При­вяз­ка греческих на­зва­ний, например к русской народной пес­не (как и к лю­бой др. ло­каль­ной тра­ди­ции), - ус­лов­ность, при­ня­тая в музыкальной нау­ке. Ин­ди­ви­ду­аль­ные осо­бен­но­сти натуральных ладов оп­ре­де­ля­ют­ся со­во­куп­ным дей­ст­ви­ем мо­даль­ных ка­те­го­рий и функ­ций: цен­траль­но­го по зна­че­нию зву­ко­ря­да, ко­неч­но­го то­на-ус­тоя, гос­под­ствую­ще­го то­на, ти­по­вых ме­ло­дических фор­мул (по­пе­вок) и др.

Зву­ко­ря­ды натуральных ладов не сле­ду­ет пу­тать с на­ту­раль­ным зву­ко­ря­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)