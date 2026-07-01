НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАДЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ ЛАДЫ - термин отечественной теории музыки, объединяющий лады народной, старинной европейской и традиционной неевропейской музыки.
Возник из противопоставления (ныне устаревшего) профессиональной и «естественной» (народной) музыки. В действительности многие виды и жанры музыки, по отношению к которым применяется термин «натуральные лады» (русский знаменный распев, европейский григорианский хорал, индийская рага, арабский макам, азербайджанский мугам), представляют собой профессиональные традиции с многовековой историей и, наоборот, гармония народной музыки последних 3 столетий (например, еврейский клезмер) во многом обязана «искусственной» европейской тональности.
Типологически натуральные лады относятся к модальным ладам (смотрите Модальность), центральным элементом системы которых служит звукоряд. В основе звукорядов натуральных ладов могут лежать различные роды интервальных систем: диатоника, пентатоника, миксодиатоника, гемиолика. Все они могут быть представлены в полной или неполной (олиготонной) форме. Наиболее распространено отнесение термина «натуральные лады» к 7 октавным диатоническим звукорядам, причём по традиции, идущей от европейской музыкальной науки XVI-XIX веков, им присваиваются названия древнегреческих «видов октавы» (или «тонов»; смотрите в статье Древнегреческие лады):
Эти и другие натуральные лады (например, лидомиксолидийский, распространённый в народной музыке Польши и Молдавии) распространены на большом историческом и географическом пространстве, от античности до современности и от Японии до Испании. Модальные тоны натуральных ладов (например, фригийская секунда, дорийская секста и т. д.) широко использовались как модализмы в европейской академической музыке с XIX века, особенно композиторами-романтиками, с XX века также джазовыми музыкантами.
В именовании ладовых звукорядов народных песен «ионийскими», «лидийскими» и т. п. не содержится указания на какой-либо античный генезис музыкального материала. Привязка греческих названий, например к русской народной песне (как и к любой др. локальной традиции), - условность, принятая в музыкальной науке. Индивидуальные особенности натуральных ладов определяются совокупным действием модальных категорий и функций: центрального по значению звукоряда, конечного тона-устоя, господствующего тона, типовых мелодических формул (попевок) и др.
Звукоряды натуральных ладов не следует путать с натуральным звукорядом.