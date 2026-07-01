НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - при­ми­тив­ный тип эко­но­ми­ки, не­по­сред­ст­вен­но на­прав­лен­ный на удов­ле­тво­ре­ние соб­ствен­ных по­треб­но­стей про­из­во­ди­те­лей.

Ино­гда натуральное хозяйство на­зы­ва­ют пат­ри­ар­халь­ным хо­зяйственным ук­ла­дом. Оно ис­то­ри­че­ски вы­сту­па­ет как ран­ний тип хо­зяйственной дея­тель­но­сти лю­дей, воз­ник­ший на ста­дии пер­во­быт­но­го спо­со­ба про­из­вод­ст­ва, ко­гда поя­ви­лись пер­вые от­рас­ли хо­зяй­ства - зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во, но от­сут­ст­во­ва­ли сколь­ко-ни­будь раз­ви­тое об­ще­ст­вен­ное раз­де­ле­ние тру­да, то­вар­ный об­мен и ча­ст­ная соб­ст­вен­ность. До­воль­но ин­тен­сив­но дан­ный тип хо­зяй­ст­ва стал раз­ви­вать­ся на ста­дии раз­ло­же­ния пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва и пе­ре­хода к раб­ст­ву, а там, где его не бы­ло, - к фео­да­лиз­му. В этот пе­ри­од он на­чал за­кре­п­лять­ся (ус­лож­нять­ся) от­но­ше­ния­ми ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти.

Об­ще­ст­ва, в ко­то­рых гос­под­ство­ва­ло натуральное хозяйство, со­стоя­ли из мно­же­ст­ва раз­дроб­лен­ных, тес­но не свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой хо­зяйственных об­ра­зо­ва­ний (еди­ниц). По­след­ние мог­ли быть раз­но­об­раз­ны­ми по сво­ему со­ци­аль­но­му со­дер­жа­нию (пат­ри­ар­халь­ные кре­сть­ян­ские се­мьи, при­ми­тив­ные сель­ские об­щи­ны, не­ред­ко свя­зан­ные ро­до­вы­ми уза­ми, феодальные по­ме­стья), но яв­ля­лись од­но­род­ны­ми по ха­рак­те­ру це­лей и со­дер­жа­нию хо­зяйственной дея­тель­но­сти. Не ис­клю­ча­ет­ся, что ка­кую-то часть сво­ей про­дук­ции та­кие хо­зяйственные об­ра­зо­ва­ния (еди­ни­цы) вы­но­си­ли всё-та­ки на ры­нок, но в ос­но­ве они со­хра­ня­ли при­су­щую им при­ро­ду.

Натуральное хозяйство бы­ло гос­под­ствую­щим ти­пом про­из­водственной жиз­ни и в аг­рар­ном об­ще­ст­ве, не­смот­ря на то, что то­гда уже су­ще­ст­во­ва­ли то­вар­но-де­неж­ные от­но­ше­ния, тор­гов­ля. Глав­ны­ми чер­та­ми это­го хо­зяй­ст­ва яв­ля­ют­ся замк­ну­тость в сво­их рам­ках, са­мо­обес­пе­чен­ность сред­ст­ва­ми про­из­вод­ст­ва и ра­бо­чей си­лой. Дан­ный тип хо­зяй­ст­ва но­сил как ин­ди­ви­ду­аль­ный (се­мей­ное тру­до­вое кре­сть­ян­ское хо­зяй­ст­во, от­час­ти лич­ные под­соб­ные хо­зяй­ст­ва кре­сть­ян), так и кол­лек­тив­ный ( мо­на­стыр­ские и про­чие об­щи­ны) ха­рак­тер. В рам­ках натурального хозяйства про­из­во­дил­ся от­но­си­тель­но уз­кий на­бор про­дук­тов, не­об­хо­ди­мых для обес­пе­че­ния эле­мен­тар­ных по­треб­но­стей про­из­во­ди­те­лей и чле­нов их се­мей, а так­же вы­пол­не­ния об­роч­ных обя­за­тельств. Ос­но­вой его вы­сту­па­ло зем­ле­де­лие, со­че­тав­шее­ся с до­маш­ней промышленностью.

Для натурального хозяйства ха­рак­тер­на не­по­средственная связь про­из­вод­ст­ва и по­треб­ле­ния. Это, как пра­ви­ло, оп­ре­де­ля­ло мас­шта­бы и на­прав­лен­ность про­из­водственной дея­тель­но­сти. Как от­ме­чал А. В. Чая­нов, сте­пень са­мо­экс­плуа­та­ции тру­до­вых кре­сть­ян­ских хо­зяйств за­ви­сит пре­ж­де все­го от по­треб­но­стей се­мьи в про­дук­тах жиз­не­обес­пе­че­ния. Для натурального хозяйства свой­ст­вен­ны из­вест­ная ус­той­чи­вость, тра­ди­ци­он­ность про­из­вод­ст­ва, срав­ни­тель­но по­сто­ян­ный на­бор про­из­во­ди­мой про­дук­ции и не­из­мен­ное со­от­но­ше­ние от­рас­ле­вых про­пор­ций, ко­то­рые вос­про­из­во­ди­лись без су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний в те­че­ние ве­ков и вос­при­ни­ма­лись про­из­во­ди­те­ля­ми как обя­за­тель­ная, тра­диционная хо­зяйственная нор­ма. Оно от­ли­ча­лось ру­тин­ной тех­ни­кой и край­не низ­ки­ми тем­па­ми раз­ви­тия.

Натуральное хозяйство, но уже не в ка­че­ст­ве гос­под­ствую­ще­го ти­па про­из­водственной дея­тель­но­сти, а в ви­де пе­ре­жит­ков, мо­жет вы­хо­дить и за рам­ки фео­да­лиз­ма. При­ме­ром то­му яв­ля­лась по­ре­фор­мен­ная Рос­сия. В.И. Ле­нин , ха­рак­те­ри­зуя мно­го­ук­лад­ность эко­но­ми­ки на­шей стра­ны в пер­вые по­сле­ре­во­лю­ционные го­ды, ука­зы­вал на на­ли­чие в ней пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да.

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