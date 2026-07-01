НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - примитивный тип экономики, непосредственно направленный на удовлетворение собственных потребностей производителей.
Иногда натуральное хозяйство называют патриархальным хозяйственным укладом. Оно исторически выступает как ранний тип хозяйственной деятельности людей, возникший на стадии первобытного способа производства, когда появились первые отрасли хозяйства - земледелие и скотоводство, но отсутствовали сколько-нибудь развитое общественное разделение труда, товарный обмен и частная собственность. Довольно интенсивно данный тип хозяйства стал развиваться на стадии разложения первобытного общества и перехода к рабству, а там, где его не было, - к феодализму. В этот период он начал закрепляться (усложняться) отношениями частной собственности.
Общества, в которых господствовало натуральное хозяйство, состояли из множества раздробленных, тесно не связанных между собой хозяйственных образований (единиц). Последние могли быть разнообразными по своему социальному содержанию (патриархальные крестьянские семьи, примитивные сельские общины, нередко связанные родовыми узами, феодальные поместья), но являлись однородными по характеру целей и содержанию хозяйственной деятельности. Не исключается, что какую-то часть своей продукции такие хозяйственные образования (единицы) выносили всё-таки на рынок, но в основе они сохраняли присущую им природу.
Натуральное хозяйство было господствующим типом производственной жизни и в аграрном обществе, несмотря на то, что тогда уже существовали товарно-денежные отношения, торговля. Главными чертами этого хозяйства являются замкнутость в своих рамках, самообеспеченность средствами производства и рабочей силой. Данный тип хозяйства носил как индивидуальный (семейное трудовое крестьянское хозяйство, отчасти личные подсобные хозяйства крестьян), так и коллективный (монастырские и прочие общины) характер. В рамках натурального хозяйства производился относительно узкий набор продуктов, необходимых для обеспечения элементарных потребностей производителей и членов их семей, а также выполнения оброчных обязательств. Основой его выступало земледелие, сочетавшееся с домашней промышленностью.
Для натурального хозяйства характерна непосредственная связь производства и потребления. Это, как правило, определяло масштабы и направленность производственной деятельности. Как отмечал А. В. Чаянов, степень самоэксплуатации трудовых крестьянских хозяйств зависит прежде всего от потребностей семьи в продуктах жизнеобеспечения. Для натурального хозяйства свойственны известная устойчивость, традиционность производства, сравнительно постоянный набор производимой продукции и неизменное соотношение отраслевых пропорций, которые воспроизводились без существенных изменений в течение веков и воспринимались производителями как обязательная, традиционная хозяйственная норма. Оно отличалось рутинной техникой и крайне низкими темпами развития.
Натуральное хозяйство, но уже не в качестве господствующего типа производственной деятельности, а в виде пережитков, может выходить и за рамки феодализма. Примером тому являлась пореформенная Россия. В.И. Ленин, характеризуя многоукладность экономики нашей страны в первые послереволюционные годы, указывал на наличие в ней патриархального уклада.