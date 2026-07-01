НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА - обо­зна­че­ние су­ще­ст­во­вав­ше­го в ли­те­ра­ту­ре 1840-1850-х годов ви­да русского реа­лиз­ма, пре­ем­ст­вен­но свя­зан­но­го с твор­че­ст­вом Н. В. Го­го­ля и раз­ви­вав­ше­го его ху­дожественные прин­ци­пы.

К натуральной школе от­но­сят ран­ние про­из­ве­де­ния И. А. Гон­ча­ро­ва, Н. А. Не­кра­со­ва, И. С. Тур­ге­не­ва, Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, А. И. Гер­це­на, Д. В. Гри­го­ро­ви­ча, В. И. Да­ля, А. Н. Ост­ров­ско­го, И. И. Па­нае­ва, Я. П. Бут­ко­ва. Главный идео­лог - В. Г. Бе­лин­ский; раз­ви­тию тео­ре­тических прин­ци­пов натуральной школы со­дей­ст­во­ва­ли так­же В. Н. Май­ков, А. Н. Пле­ще­ев и др. Пред­ста­ви­те­ли натуральной школы груп­пи­ро­ва­лись во­круг журнала «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» и позд­нее - журнала «Со­вре­мен­ник». Про­грамм­ны­ми для натуральной школы ста­ли сборники «Фи­зио­ло­гия Пе­тер­бур­га» (ч. 1-2, 1844-1845 годы) и «Пе­тер­бург­ский сбор­ник» (1846 год). В свя­зи с из­да­ни­ем по­след­него воз­ник­ло и са­мо на­зва­ние «натуральная школа»: Ф. В. Бул­га­рин упот­ре­бил его с це­лью дис­кре­ди­та­ции пи­са­те­лей но­во­го на­прав­ле­ния («Се­вер­ная пче­ла», 184 год6, № 22); Бе­лин­ский и др. взя­ли это оп­ре­де­ле­ние, на­пол­нив его по­зи­тив­ным со­дер­жа­ни­ем.

Наи­бо­лее чёт­ко но­виз­на ху­дожественных прин­ци­пов натуральной школы вы­ра­зи­лась в жан­ре фи­зио­ло­ги­че­ско­го очер­ка, ко­то­рый сво­им стрем­ле­ни­ем к до­ку­мен­таль­но­сти, к точ­ной де­та­ли, ис­поль­зо­ва­ни­ем ста­ти­стических и эт­но­гра­фических дан­ных, а под­час и вне­се­ни­ем био­ло­гических ак­цен­тов в ти­по­ло­гию пер­со­на­жей вы­ра­жал тен­ден­цию к сбли­же­нию об­раз­но­го и на­учного соз­на­ния, со­дей­ст­во­вал рас­ши­ре­нию по­зи­ций реа­лиз­ма. Дру­гие жан­ры - ро­ман и по­весть; в них на­шёл вы­ра­же­ние кон­фликт ме­ж­ду «ро­ман­ти­ком» и «реа­ли­стом» (ро­ман «Обык­но­вен­ная ис­то­рия» И. А. Гон­ча­ро­ва , 1847 год; по­вес­ти «Про­ти­во­ре­чия», 1847 год, «За­пу­тан­ное де­ло», 1848 год, М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на), бы­ла рас­кры­та эво­лю­ция пер­со­на­жа, ис­пы­ты­ваю­ще­го не­пре­одо­ли­мое воз­дей­ст­вие со­ци­аль­ной сре­ды (роман А. И. Герцена «Кто ви­но­ват?», 1847 год).

Сво­им ин­те­ре­сом к скры­тым при­чи­нам по­ве­де­ния че­ло­ве­ка, к за­ко­нам функ­цио­ни­ро­ва­ния об­ще­ст­ва как со­ци­аль­но­го це­ло­го натуральная школа ока­за­лась близ­кой западноев­ропейскому реа­лиз­му 1840-х годов. Пре­одо­ле­ние по­эти­ки натуральной школы, пре­ж­де все­го у Дос­то­ев­ско­го, а по­зд­нее - у пи­са­те­лей- шес­ти­де­сят­ни­ков , на­ча­лось с уг­луб­ле­ния в че­ло­ве­че­скую пси­хо­ло­гию, с оп­ро­вер­же­ния по­пы­ток фа­таль­но­го под­чи­не­ния пер­со­на­жа об­стоя­тель­ст­вам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)