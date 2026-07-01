НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА
НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА - обозначение существовавшего в литературе 1840-1850-х годов вида русского реализма, преемственно связанного с творчеством Н. В. Гоголя и развивавшего его художественные принципы.
К натуральной школе относят ранние произведения И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена, Д. В. Григоровича, В. И. Даля, А. Н. Островского, И. И. Панаева, Я. П. Буткова. Главный идеолог - В. Г. Белинский; развитию теоретических принципов натуральной школы содействовали также В. Н. Майков, А. Н. Плещеев и др. Представители натуральной школы группировались вокруг журнала «Отечественные записки» и позднее - журнала «Современник». Программными для натуральной школы стали сборники «Физиология Петербурга» (ч. 1-2, 1844-1845 годы) и «Петербургский сборник» (1846 год). В связи с изданием последнего возникло и само название «натуральная школа»: Ф. В. Булгарин употребил его с целью дискредитации писателей нового направления («Северная пчела», 184 год6, № 22); Белинский и др. взяли это определение, наполнив его позитивным содержанием.
Наиболее чётко новизна художественных принципов натуральной школы выразилась в жанре физиологического очерка, который своим стремлением к документальности, к точной детали, использованием статистических и этнографических данных, а подчас и внесением биологических акцентов в типологию персонажей выражал тенденцию к сближению образного и научного сознания, содействовал расширению позиций реализма. Другие жанры - роман и повесть; в них нашёл выражение конфликт между «романтиком» и «реалистом» (роман «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, 1847 год; повести «Противоречия», 1847 год, «Запутанное дело», 1848 год, М. Е. Салтыкова-Щедрина), была раскрыта эволюция персонажа, испытывающего непреодолимое воздействие социальной среды (роман А. И. Герцена «Кто виноват?», 1847 год).
Своим интересом к скрытым причинам поведения человека, к законам функционирования общества как социального целого натуральная школа оказалась близкой западноевропейскому реализму 1840-х годов. Преодоление поэтики натуральной школы, прежде всего у Достоевского, а позднее - у писателей-шестидесятников, началось с углубления в человеческую психологию, с опровержения попыток фатального подчинения персонажа обстоятельствам.