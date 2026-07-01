НАТУРАЛИЗМ (ЛИТЕРАТУРА)
НАТУРАЛИЗМ
1) Направление в европейской и американской литературе и искусстве последней трети XIX века, декларировавшее стремление к максимально точному и беспристрастному отображению действительности.
Становление натурализма связано с успехами естествознания (в т. ч. с распространением эволюционной теории Ч. Дарвина) и с утверждением идей позитивизма. Художественная программа натурализма последовательно противопоставлялась нормативной эстетике классицизма, «идеализму» романтической культуры, а также «ограниченному» реализму. Пути обновления искусства сторонники натурализма усматривали в заимствовании методов естественных наук (прежде всего - научного эксперимента) как единственно достоверного знания о мире и человеке.
Как направление в литературе натурализм зародился во Франции. Его эстетической основой стало предисловие к «Истории английской литературы» И. Тэна (1863 год). Наивысшего расцвета натурализм достиг в творчестве писателей Меданской группы; принципы натурализма разделяли братья Гонкур, А. Доде, О. Мирбо, Л. Декав и др. Самым значительным теоретиком натурализма стал Э. Золя, опиравшийся на художественный опыт О. де Бальзака, Г. Флобера, Стендаля, а также труды философов и естествоиспытателей О. Конта, Г. Спенсера, К. Бернара и др.: предисловие к роману «Тереза Ракен», 1867 год; сборники статей «Экспериментальный роман», 1880 год, «Романисты-натуралисты», 1881 год, и др.
Согласно установкам натуралистов, стоявших на позициях детерминизма, судьба человека фатально предопределена, с одной стороны, его физиологической природой (прежде всего наследственностью), с другой - средой его существования. Писатель не наблюдает жизнь и не выносит о ней какие-либо морального суждения, но, подобно учёному, ставит эксперимент: он подвергает человека воздействию внешних факторов и следит за механизмами его адаптации к условиям жизни. Дабы избежать искажающего воздействия воображения, натуралисты отказывались от типизации и обобщений, перегружая произведения специфическими подробностями (Э. Золя специально изучал условия труда шахтёров и железнодорожных рабочих при создании романов «Жерминаль» и «Человек-зверь»; братья Гонкур на основании медицинских изысканий скрупулёзно описали обстоятельства смерти главной героини в «Жермини Ласерте» - первом «научном» романе). В результате художественное произведение должно было стать собранием «человеческих документов», результатом проведённого писателем опыта.
Наиболее последовательно воплотившись в прозе, натурализм нашёл отражение и в драматургии: пьесы А. Стриндберга («Отец», 1887 год, и др.) в Швеции,Г. Гауптмана («Перед восходом солнца», 1889 год, «Ткачи», 1892 год, и др.), А. Хольца («Семья Зелике», 1890 год, совместно с Й. Шлафом) в Германии, Б. Шоу («Профессия миссис Уоррен», 1894 год) в Великобритании. Принципы натуралистической драмы теоретически осмыслены в статьях ставившего свои романы на сцене Э. Золя (сборник «Натурализм в театре», 1881 год), в предисловии к пьесе «Фрёкен Юлия» Стриндберга (1888 год), в статье «Квинтэссенция ибсенизма» Шоу (1891 год).
Натурализм проявился также в творчестве Ф. Норриса, Т. Драйзера, С. Крейна в США, Дж. Р. Гиссинга, Дж. Мередита, Дж. Мура в Великобритании, К. Лемонье в Бельгии, Э. Пардо Басан, А. Паласио Вальдеса в Испании, Ж. М. Эса ди Кейроша в Португалии. В Италии аналогичным натурализму литературным движением стал веризм. В России натуралистические тенденции обнаруживаются в творчестве П. Д. Боборыкина, активного пропагандиста «золаизма» (курс лекций «Реальный роман во Франции», 1876 год, и др.), Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Несмотря на то что натурализм часто подвергался ожесточённой критике как направление, популяризирующее бездуховность (Ф. Брюнетьер, Ж. К. Гюисманс, П. Бурже, А. Бергсон и многие др.), его эстетические установки (в частности, требование неизбирательного отображения реальности - «куска жизни», ведущее к ослаблению сюжетности, а также отстранённая, «протокольная» манера повествования), существенно расширили тематические и стилистические возможности литературы, обогатили её новыми приёмами и средствами изображения. В конце 1880-х годов натурализм, утрачивая чёткость своих теоретических принципов, начинает сближаться с импрессионизмом, символизмом, с литературой декаданса.
Натурализм в театре явился продуктом эволюции миметической эстетики, восходящей в своих основных положениях к «Поэтике» Аристотеля и театру барокко (культ сценической иллюзии). Исторически натурализм с его принципом создания единой пространственной среды для всех персонажей стал первой эстетикой режиссёрского театра, пришедшего на смену традиционному актёрскому театру. Первой версией сценического натурализма стал «археологический натурализм» постановок Ч. Кина (смотрите Кин) в 1850-1859 годах. Программные постановки натуралистического театра осуществили герцог Георг II и Л. Кронек (смотрите Мейнингенский театр), А. Антуан, О. Брам. В эстетике натурализма творил ранний М. Рейнхардт. Гастроли Мейнингенского театра в России (1890 год) оказали влияние на молодого К. С. Станиславского, сформулировавшего впоследствии ключевой для натуралистического театра принцип «четвёртой стены». Осмысление натурализма с точки зрения театральной практики предпринял Антуан (статья «Беседа о режиссуре», 1903 год).
Стремление к исторической, этнографической и бытовой достоверности, к детальному воссозданию объективной действительности обусловило использование в декорационном оформлении предметов повседневного обихода: окровавленные бычьи туши в «Мясниках» А. Антуана (1888 год) и др. Но хотя натуралистический театр пытается скрыть всё, что могло бы напомнить зрителю об условности происходящего на сцене, маскируя даже линию рампы, искомый им «эффект реальности» достигается за счёт усиления сценической иллюзии. Исповедуя принцип жизнеподобия, натурализм в действительности ориентирован на создание тотальной сценической иллюзии.
Для натурализма как стиля актёрской игры характерны видимое тождество актёра и персонажа, отказ от патетики и декламации, воспроизведение речевых оборотов и интонаций повседневной разговорной речи с сохранением её синтаксических и диалектальных особенностей, выстраивание внешнего облика, речи и поведения персонажа, исходя из его социального статуса. На смену традиционной для актёрского театра системе амплуа в натуралистическом театре пришли индивидуализированные характеры, разрабатываемые даже для статистов, занятых в массовых сценах (которые сами по себе также были нововведением натурализма).
Как исторически локальное явление сценический натурализм исчерпал себя в начале XX века. В середине XX века тенденции натурализма были подхвачены т. н. театром повседневности 1970-х годов в его разнообразных проявлениях - от документального репортажа до исповедальных, лирических форм острой социальной критики. В театре конца XX - начала XXI веков к эстетике натурализма обращаются Н. В. Коляда, А. Херманис и др., активно развиваются различные формы документального театра (в частности, т. н. вербатим).
2) Термин «натурализм» в нестрогом значении связывается также с детальным изображением в произведениях искусства отталкивающих сторон жизни, разного рода патологий, извращений, сцен насилия.
Издания:
Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935.