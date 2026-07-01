НАТУРАЛИЗМ (ЛИТЕРАТУРА)

НАТУРАЛИЗМ

1) На­прав­ле­ние в ев­ропейской и американской ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве по­след­ней тре­ти XIX века, дек­ла­ри­ро­вав­шее стрем­ле­ние к мак­си­маль­но точ­но­му и бес­при­стра­ст­но­му ото­бра­же­нию дей­ст­ви­тельности.

Ста­нов­ле­ние натурализма свя­за­но с ус­пе­ха­ми ес­те­ст­во­зна­ния (в т. ч. с рас­про­стра­не­ни­ем эво­лю­ци­он­ной тео­рии Ч. Дар­ви­на) и с ут­вер­жде­ни­ем идей по­зи­ти­виз­ма. Ху­дожественная про­грам­ма натурализма по­сле­до­ва­тель­но про­ти­во­пос­тав­ля­лась нор­ма­тив­ной эс­те­ти­ке клас­си­циз­ма, «идеа­лиз­му» ро­ман­тической куль­ту­ры, а так­же «ог­ра­ни­чен­но­му» реа­лиз­му. Пу­ти об­нов­ле­ния ис­кус­ст­ва сто­рон­ни­ки натурализма ус­мат­ри­ва­ли в за­им­ст­во­ва­нии ме­то­дов ес­тественных на­ук (пре­ж­де все­го - на­учного экс­пе­ри­мен­та) как един­ст­вен­но дос­то­вер­но­го зна­ния о ми­ре и че­ло­ве­ке.

Как на­прав­ле­ние в ли­те­ра­ту­ре натурализм за­ро­дил­ся во Фран­ции. Его эс­те­тической ос­но­вой ста­ло пре­ди­сло­вие к «Ис­то­рии анг­лий­ской ли­те­ра­ту­ры» И. Тэ­на (1863 год). Наи­выс­ше­го рас­цве­та натурализм дос­тиг в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей Ме­дан­ской груп­пы; прин­ци­пы натурализма раз­де­ля­ли братья Гон­кур, А. До­де, О. Мир­бо, Л. Де­кав и др. Са­мым зна­чительным тео­ре­ти­ком натурализма стал Э. Зо­ля, опи­рав­ший­ся на ху­дожественный опыт О. де Баль­за­ка, Г. Фло­бе­ра, Стен­да­ля, а так­же тру­ды фи­ло­со­фов и ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей О. Кон­та , Г. Спен­се­ра, К. Бер­на­ра и др.: пре­ди­сло­вие к ро­ма­ну «Те­ре­за Ра­кен», 1867 год; сборники ста­тей «Экс­пе­ри­мен­таль­ный ро­ман», 1880 год, «Ро­ма­ни­сты-на­ту­ра­ли­сты», 1881 год, и др.

Со­глас­но ус­та­нов­кам на­ту­ра­ли­стов, сто­яв­ших на по­зи­ци­ях де­тер­ми­низ­ма, судь­ба че­ло­ве­ка фа­таль­но пре­до­пре­де­ле­на, с од­ной сто­ро­ны, его фи­зио­ло­гической при­ро­дой (пре­ж­де все­го на­след­ст­вен­но­стью), с дру­гой - сре­дой его су­ще­ст­во­ва­ния. Пи­са­тель не на­блю­да­ет жизнь и не вы­но­сит о ней какие-либо мо­раль­но­го су­ж­де­ния, но, по­доб­но учё­но­му, ста­вит экс­пе­ри­мент: он под­вер­га­ет че­ло­ве­ка воз­дей­ст­вию внеш­них фак­то­ров и сле­дит за ме­ха­низ­ма­ми его адап­та­ции к ус­ло­ви­ям жиз­ни. Да­бы из­бе­жать ис­ка­жаю­ще­го воз­дей­ст­вия во­об­ра­же­ния, на­ту­ра­ли­сты от­ка­зы­ва­лись от ти­пи­за­ции и обоб­ще­ний, пе­ре­гру­жая про­из­ве­де­ния спе­ци­фическими под­роб­но­стя­ми (Э. Зо­ля спе­ци­аль­но изу­чал ус­ло­вия тру­да шах­тё­ров и железнодорожных ра­бо­чих при соз­да­нии ро­ма­нов «Жер­ми­наль» и «Че­ло­век-зверь»; братья Гон­кур на ос­но­ва­нии медицинских изы­ска­ний скру­пу­лёз­но опи­са­ли об­стоя­тель­ст­ва смер­ти главной ге­рои­ни в «Жер­ми­ни Ла­сер­те» - пер­вом «на­уч­ном» ро­ма­не). В ре­зуль­та­те ху­дожественное про­из­ве­де­ние долж­но бы­ло стать со­б­ра­ни­ем «че­ло­ве­че­ских до­ку­мен­тов», ре­зуль­та­том про­ве­дён­но­го пи­са­те­лем опы­та.

Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но во­пло­тив­шись в про­зе, натурализм на­шёл от­ра­же­ние и в дра­ма­тур­гии: пье­сы А. Стринд­бер­га («Отец», 1887 год, и др.) в Шве­ции, Г. Га­упт­ма­на («Пе­ред вос­хо­дом солн­ца», 1889 год, «Тка­чи», 1892 год, и др.), А. Холь­ца («Се­мья Зе­ли­ке», 1890 год, совместно с Й. Шла­фом) в Гер­ма­нии, Б. Шоу («Про­фес­сия мис­сис Уор­рен», 1894 год) в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Прин­ци­пы на­ту­ра­ли­стической дра­мы тео­ре­ти­че­ски ос­мыс­ле­ны в стать­ях ста­вив­ше­го свои ро­ма­ны на сце­не Э. Зо­ля (сборник «На­ту­ра­лизм в те­ат­ре», 1881 год), в пре­ди­сло­вии к пье­се «Фрё­кен Юлия» Стринд­бер­га (1888 год), в статье «Квинт­эс­сен­ция иб­се­низ­ма» Шоу (1891 год).

Натурализм про­явил­ся так­же в твор­че­ст­ве Ф. Нор­ри­са, Т. Драй­зе­ра, С. Крей­на в США, Дж. Р. Гис­син­га, Дж. Ме­ре­ди­та, Дж. Му­ра в Ве­ли­ко­бри­та­нии, К. Ле­мо­нье в Бель­гии, Э. Пар­до Ба­сан, А. Па­ла­сио Валь­де­са в Ис­па­нии, Ж. М. Эса ди Кей­ро­ша в Пор­ту­га­лии. В Ита­лии ана­ло­гич­ным натурализму литературным дви­же­ни­ем стал ве­ризм. В Рос­сии на­ту­ра­ли­стические тен­ден­ции об­на­ру­жи­ва­ют­ся в твор­че­ст­ве П. Д. Бо­бо­ры­ки­на, ак­тив­но­го про­па­ган­ди­ста «зо­ла­из­ма» (курс лек­ций «Ре­аль­ный ро­ман во Фран­ции», 1876 год, и др.), Д. Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка.

Не­смот­ря на то что натурализм час­то под­вер­гал­ся ожес­то­чён­ной кри­ти­ке как на­прав­ле­ние, по­пу­ля­ри­зи­рую­щее без­ду­хов­ность (Ф. Брю­неть­ер, Ж. К. Гю­ис­манс, П. Бур­же, А. Берг­сон и многие др.), его эс­те­тические ус­та­нов­ки (в ча­ст­но­сти, тре­бо­ва­ние не­из­би­ра­тель­но­го ото­бра­же­ния ре­аль­но­сти - «кус­ка жиз­ни», ве­ду­щее к ос­лаб­ле­нию сю­жет­но­сти, а так­же от­стра­нён­ная, «про­то­коль­ная» ма­не­ра по­ве­ст­во­ва­ния), су­ще­ст­вен­но рас­ши­ри­ли те­ма­тические и сти­ли­стические воз­мож­но­сти литературы, обо­га­ти­ли её но­вы­ми приё­ма­ми и сред­ст­ва­ми изо­бра­же­ния. В конце 1880-х годов натурализм, ут­ра­чи­вая чёт­кость сво­их тео­ре­тических прин­ци­пов, на­чи­на­ет сбли­жать­ся с им­прес­сио­низ­мом , сим­во­лиз­мом, с литературой де­ка­дан­са.

Натурализм в те­ат­ре явил­ся про­дук­том эво­лю­ции ми­ме­тической эс­те­ти­ки, вос­хо­дя­щей в сво­их основных по­ло­же­ни­ях к «По­эти­ке» Ари­сто­те­ля и те­ат­ру ба­рок­ко (культ сце­нической ил­лю­зии). Ис­то­ри­че­ски натурализм с его прин­ци­пом соз­да­ния еди­ной про­стран­ст­вен­ной сре­ды для всех пер­со­на­жей стал пер­вой эс­те­ти­кой ре­жис­сёр­ско­го те­ат­ра, при­шед­ше­го на сме­ну тра­диционному ак­тёр­ско­му те­ат­ру. Пер­вой вер­си­ей сце­нического натурализма стал «ар­хео­ло­ги­че­ский на­ту­ра­лизм» по­ста­но­вок Ч. Ки­на (смотрите Кин) в 1850-1859 годах. Про­грамм­ные по­ста­нов­ки на­ту­ра­ли­стического те­ат­ра осу­ще­ст­ви­ли гер­цог Ге­орг II и Л. Кро­нек (смотрите Мей­нин­ген­ский те­атр), А. Ан­ту­ан, О. Брам. В эс­те­ти­ке натурализма тво­рил ран­ний М. Рейн­хардт. Га­ст­ро­ли Мей­нин­ген­ско­го те­ат­ра в Рос­сии (1890 год) ока­за­ли влия­ние на мо­ло­до­го К. С. Ста­ни­слав­ско­го, сфор­му­ли­ро­вав­ше­го впо­след­ст­вии клю­че­вой для на­ту­ра­ли­стического те­ат­ра прин­цип «чет­вёр­той сте­ны». Ос­мыс­ле­ние натурализма с точ­ки зре­ния те­ат­раль­ной прак­ти­ки пред­при­нял Ан­ту­ан (статья «Бе­се­да о ре­жис­су­ре», 1903 год).

Стрем­ле­ние к ис­то­рической, эт­но­гра­фической и бы­то­вой дос­то­вер­но­сти, к де­таль­но­му вос­соз­да­нию объ­ек­тив­ной дей­ст­ви­тель­но­сти обу­сло­ви­ло ис­поль­зо­ва­ние в де­ко­ра­ци­он­ном оформ­ле­нии пред­ме­тов по­все­днев­но­го оби­хо­да: ок­ро­вав­лен­ные бы­чьи ту­ши в «Мяс­ни­ках» А. Ан­туа­на (1888 год) и др. Но хо­тя на­ту­ра­ли­стический те­атр пы­та­ет­ся скрыть всё, что мог­ло бы на­пом­нить зри­те­лю об ус­лов­но­сти про­ис­хо­дя­ще­го на сце­не, мас­ки­руя да­же ли­нию рам­пы, ис­ко­мый им «эф­фект ре­аль­но­сти» дос­ти­га­ет­ся за счёт уси­ле­ния сце­нической ил­лю­зии. Ис­по­ве­дуя прин­цип жиз­не­по­до­бия, натурализм в дей­ст­ви­тель­но­сти ори­ен­ти­ро­ван на соз­да­ние то­таль­ной сце­нической ил­лю­зии.

Для натурализма как сти­ля ак­тёр­ской иг­ры харак­тер­ны ви­ди­мое то­ж­де­ст­во ак­тё­ра и пер­со­на­жа, от­каз от па­те­ти­ки и дек­ла­ма­ции, вос­про­из­ве­де­ние ре­че­вых обо­ро­тов и ин­то­на­ций по­все­днев­ной раз­го­вор­ной ре­чи с со­хра­не­ни­ем её син­так­сических и диа­лек­таль­ных осо­бен­но­стей, вы­страи­ва­ние внеш­не­го об­ли­ка, ре­чи и по­ве­де­ния пер­со­на­жа, ис­хо­дя из его со­ци­аль­но­го ста­ту­са. На сме­ну тра­ди­ци­он­ной для ак­тёр­ско­го те­ат­ра сис­те­ме ам­п­луа в на­ту­ра­ли­стическом те­ат­ре при­шли ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованные ха­рак­те­ры, раз­ра­ба­ты­ва­емые да­же для ста­ти­стов, за­ня­тых в мас­со­вых сце­нах (ко­то­рые са­ми по се­бе так­же бы­ли но­во­вве­де­ни­ем натурализма).

Как ис­то­ри­че­ски ло­каль­ное яв­ле­ние сце­нический натурализм ис­чер­пал се­бя в начале XX века. В середине XX века тен­ден­ции натурализма бы­ли под­хваче­ны т. н. те­ат­ром по­все­днев­но­сти 1970-х годов в его раз­но­об­раз­ных про­яв­ле­ни­ях - от до­ку­мен­таль­но­го ре­пор­та­жа до ис­по­ве­даль­ных, ли­рических форм ост­рой со­ци­аль­ной кри­ти­ки. В те­ат­ре конца XX - начала XXI веков к эс­те­ти­ке натурализма об­ра­ща­ют­ся Н. В. Ко­ля­да , А. Хер­ма­нис и др., ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся различные фор­мы до­ку­мен­таль­но­го те­ат­ра (в ча­ст­но­сти, т. н. вер­ба­тим).

2) Тер­мин «натурализм» в не­стро­гом зна­че­нии свя­зы­ва­ет­ся так­же с де­таль­ным изо­бра­же­ни­ем в про­из­ве­де­ни­ях искусства от­тал­ки­ваю­щих сто­рон жиз­ни, раз­но­го ро­да па­то­ло­гий, из­вра­ще­ний, сцен на­си­лия.

Издания:

Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты фран­цуз­ских реа­ли­стов. Л., 1935.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)