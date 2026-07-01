НАТУРАЛИЗМ (ФИЛОСОФИЯ)
НАТУРАЛИЗМ - в философии, взгляд на мир, согласно которому природа выступает как единый, исключающий «сверхъестественное», универсальный принцип объяснения всего сущего.
В теории познания натурализм предполагает исключительную ориентацию на методы естественных наук и связан с такими философскими направлениями, как сенсуализм и эмпиризм. В социологии натурализм присущ теориям, объясняющим развитие общества различными природными факторами - климатическими условиями, географической средой, биологическими и расовыми особенностями людей и т. д.
В этике натурализм характеризуется выведением принципов морали из некоего природного начала (космоса, органического мира, биологии или психологии человека); он свойствен таким этическим направлениям, как гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, этический эволюционизм. Натурализм - один из ведущих принципов европейской просветительской мысли XVII-XVIII веков, исходившей из некоей внеисторической «природы человека» (концепции естественного человека, естественного состояния, естественной религии, естественной морали, естественного права).