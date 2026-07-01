НАТУРАЛИЗМ (ФИЛОСОФИЯ)

НАТУРАЛИЗМ - в фи­ло­со­фии, взгляд на мир, со­глас­но ко­то­ро­му при­ро­да вы­сту­па­ет как еди­ный, ис­клю­ча­ющий «сверхъ­ес­те­ст­вен­ное», уни­вер­саль­ный прин­цип объ­яс­не­ния все­го су­ще­го.

В тео­рии по­зна­ния натурализм пред­по­ла­га­ет ис­клю­чительную ори­ен­та­цию на ме­то­ды ес­тественных на­ук и свя­зан с та­ки­ми фи­лософскими на­прав­ле­ния­ми, как сен­суа­лизм и эм­пи­ризм. В со­цио­ло­гии натурализм при­сущ тео­ри­ям, объ­яс­няю­щим раз­ви­тие об­ще­ст­ва различными при­род­ны­ми фак­то­ра­ми - кли­ма­тическими ус­ло­вия­ми, гео­гра­фической сре­дой, био­ло­гическими и ра­со­вы­ми осо­бен­но­стя­ми лю­дей и т. д.

В эти­ке натурализм ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вы­ве­де­ни­ем прин­ци­пов мо­ра­ли из не­кое­го при­род­но­го на­ча­ла (кос­мо­са, ор­га­нического ми­ра, био­ло­гии или пси­хо­ло­гии че­ло­ве­ка); он свой­ст­вен та­ким этическим на­прав­ле­ни­ям, как ге­до­низм, эв­де­мо­низм, ути­ли­та­ризм, этический эво­лю­цио­низм. Натурализм - один из ве­ду­щих прин­ципов ев­ропейской про­све­ти­тель­ской мыс­ли XVII-XVIII веков, ис­хо­див­шей из не­ко­ей вне­ис­то­рической «при­ро­ды че­ло­ве­ка» (кон­цеп­ции ес­тественного че­ло­ве­ка, ес­те­ст­вен­но­го со­стоя­ния, ес­тественной ре­ли­гии, ес­тественной мо­ра­ли, ес­те­ст­вен­но­го пра­ва ).

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