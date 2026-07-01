НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - направление западноевропейского языкознания второй половины XIX века, распространявшее принципы и методы естественных наук на изучение языка и речи.
Возникло в 1860-х годах под влиянием выдвинутых в середине XIX века биологических теорий, прежде всего теории Ч. Дарвина. Основатель и главный представитель - А. Шлейхер.
Натуралистическое направление уподобляло язык живому организму, который развивается, растёт, затем стареет и распадается. Например, согласно А. Шлейхеру, индоевропейские языки в древности развивались, достигнув совершенства в классических языках (древнегреческий, латинский), отличавшихся богатой и сложной морфологией; затем начался регресс, «распад языка в отношении звуков и форм», проявившийся в упрощении склонения и спряжения в современных языках. Генеалогическая классификация индоевропейских языков в натуралистическом направлении была заимствована из биологической систематики. Шлейхер считал, что «разделения и подразделения в области языков в сущности того же рода, как и вообще в царстве естественных организмов». Он также переносил на историю языков идеи Ч. Дарвина о естественном отборе и борьбе за существование, в которой побеждают «более развитые организмы». Например, баскский язык, по мнению Шлейхера, - единственный уцелевший представитель семьи языков Европы, не выдержавшей борьбы за существование с индоевропейской семьёй. Другие представители натуралистического направления высказывали ещё более радикальные идеи. Например, М. Мюллер считал, что языкознание относится к числу естественных, а не гуманитарных наук.
С 1870-х годов натуралистическое направление сменилось течениями и школами психологического направления в языкознании. Критику натуралистического направления дал И. А. Бодуэн де Куртенэ, рассматривавший языкознание как психическую и социальную науку. Отдельные положения натуралистического направления, прежде всего выдвинутые в его рамках принципы генеалогической классификации языков, используются и в современном языкознании.