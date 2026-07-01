НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - на­прав­ле­ние западноев­ропейского язы­ко­зна­ния второй половины XIX века, рас­про­стра­няв­шее прин­ци­пы и ме­то­ды ес­те­ст­вен­ных на­ук на изу­че­ние язы­ка и ре­чи.

Воз­ник­ло в 1860-х годах под влия­ни­ем вы­дви­ну­тых в середине XIX века био­ло­гических тео­рий, пре­ж­де все­го тео­рии Ч. Дар­ви­на . Ос­нова­тель и главный пред­ста­ви­тель - А. Шлейхер.

Натуралистическое направление упо­доб­ля­ло язык жи­во­му ор­га­низ­му, ко­то­рый раз­ви­ва­ет­ся, рас­тёт, за­тем ста­ре­ет и рас­па­да­ет­ся. Например, со­глас­но А. Шлейхе­ру, ин­до­ев­ро­пей­ские язы­ки в древ­но­сти раз­ви­ва­лись, дос­тиг­нув со­вер­шен­ст­ва в клас­сических язы­ках (древ­не­гре­че­ский, ла­тин­ский ), от­ли­чав­ших­ся бо­га­той и слож­ной мор­фо­ло­ги­ей; за­тем на­чал­ся рег­ресс, «рас­пад язы­ка в от­ноше­нии зву­ков и форм», про­явив­ший­ся в уп­ро­ще­нии скло­не­ния и спря­же­ния в современных язы­ках. Ге­неа­ло­гическая клас­си­фи­ка­ция ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков в натуралистическом направлении бы­ла за­им­ст­во­ва­на из био­ло­гической сис­те­ма­ти­ки. Шлейхер счи­тал, что «раз­де­ле­ния и под­раз­де­ле­ния в об­лас­ти язы­ков в сущ­но­сти то­го же ро­да, как и во­об­ще в цар­ст­ве ес­те­ст­вен­ных ор­га­низ­мов». Он так­же пе­ре­но­сил на ис­то­рию язы­ков идеи Ч. Дар­ви­на о ес­те­ст­вен­ном от­бо­ре и борь­бе за су­ще­ст­во­ва­ние, в ко­то­рой по­бе­ж­да­ют «бо­лее раз­ви­тые ор­га­низ­мы». Например, ба­ск­ский язык, по мне­нию Шлейхе­ра, - един­ст­вен­ный уце­лев­ший пред­ста­ви­тель се­мьи язы­ков Ев­ро­пы, не вы­дер­жав­шей борь­бы за су­ще­ст­во­ва­ние с ин­до­ев­ро­пей­ской семь­ёй. Дру­гие пред­ста­ви­те­ли натуралистического направления вы­ска­зы­ва­ли ещё бо­лее ра­ди­каль­ные идеи. Например, М. Мюл­лер счи­тал, что язы­ко­зна­ние от­но­сит­ся к чис­лу ес­те­ст­вен­ных, а не гу­ма­ни­тар­ных на­ук.

С 1870-х годов натуралистическое направление сме­ни­лось те­че­ния­ми и шко­ла­ми пси­хо­ло­ги­че­ско­го на­прав­ле­ния в язы­ко­зна­нии. Кри­ти­ку натуралистического направления дал И. А. Бо­ду­эн де Кур­те­нэ, рас­смат­ри­вав­ший язы­ко­зна­ние как пси­хическую и со­ци­аль­ную нау­ку. Отдельные по­ло­же­ния натуралистического направления, пре­ж­де все­го вы­дви­ну­тые в его рам­ках прин­ци­пы ге­неа­ло­ги­че­ской клас­си­фи­ка­ции язы­ков, ис­поль­зу­ют­ся и в современном язы­ко­зна­нии.

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