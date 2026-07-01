НАТТА ДЖУЛИО

НАТТА ДЖУЛИО - итальянский химик, член Национальной академии деи Линчеи (1955 год), иностранный член АН СССР (1966 год), Лондонского химического общества (1970 год).

Окон­чил Ми­лан­ский по­ли­тех­нический институт (1924 год). Ра­бо­тал там же (1925-1933 годы, с 1927 года профессор), в 1933-1935 годах профессор и ди­ректор Института об­щей хи­мии университета Па­вии, в 1935-1936 годах профессор университета в Ри­ме, в 1936-1938 годах профессор и ди­рек­тор Института промышленной хи­мии в Ту­рин­ском по­ли­тех­ническом университете, с 1938 года профессор и ди­рек­тор Института промышленной хи­мии Ми­лан­ско­го по­ли­тех­нического института.

Основные ра­бо­ты в об­лас­ти хи­мии по­ли­ме­ров. Вы­пол­нил (с 1938 года) ис­сле­до­ва­ния, свя­зан­ные с про­изводством син­те­тического кау­чу­ка. Пред­ло­жил спо­соб от­де­ле­ния бу­та­дие­на от др. не­на­сы­щен­ных со­еди­не­ний с по­мо­щью экс­трак­цион­ной пе­ре­гон­ки. От­крыл (1954 год) ме­тод сте­рео­спе­ци­фической по­ли­ме­ри­за­ции не­на­сы­щен­ных уг­ле­во­до­ро­дов с ис­поль­зо­ва­ни­ем ка­та­ли­за­то­ров, раз­ра­бо­тан­ных К. Циг­ле­ром (смотрите Циг­ле­ра - Нат­ты ка­та­ли­за­то­ры). Син­те­зи­ро­вал все воз­мож­ные струк­тур­ные мо­ди­фи­ка­ции по­ли­про­пи­ле­на, ус­та­но­вил ти­пы сте­рео­ре­гу­ляр­ных по­ли­ме­ров (син­дио­так­ти­че­ский и изо­так­ти­че­ский).

Раз­ра­бо­тал на­учные ос­но­вы промышленного син­те­за сте­рео­ре­гу­ляр­ных по­ли­ме­ров, бла­го­да­ря че­му в 1957 году бы­ло на­ча­то промышленное про­изводство изо­так­ти­че­ско­го по­ли­про­пи­ле­на. Син­те­зи­ро­вал цис-1-по­ли­бу­та­ди­ен и эти­лен­про­пи­ле­но­вый кау­чук. Вы­пол­нил цикл ис­сле­до­ва­ний по оп­ти­ми­за­ции про­цес­сов син­те­за по­ли­ме­ров, изу­че­нию за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти и се­лек­тив­но­сти про­цес­сов син­те­за сте­рео­ре­гу­ляр­ных по­ли­ме­ров от со­ста­ва ка­та­ли­за­то­ров и при­ро­ды рас­тво­ри­те­лей.

Но­бе­лев­ская премия (1963 год, совместно с К. Циг­ле­ром). Ме­даль А. Ла­ву­а­зье Французского хи­мического общества (1963 год), Боль­шая зо­ло­тая ме­даль имени М. В. Ло­мо­но­со­ва АН СССР (1969 год).