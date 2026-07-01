НАТТА ДЖУЛИО
НАТТА ДЖУЛИО - итальянский химик, член Национальной академии деи Линчеи (1955 год), иностранный член АН СССР (1966 год), Лондонского химического общества (1970 год).
Окончил Миланский политехнический институт (1924 год). Работал там же (1925-1933 годы, с 1927 года профессор), в 1933-1935 годах профессор и директор Института общей химии университета Павии, в 1935-1936 годах профессор университета в Риме, в 1936-1938 годах профессор и директор Института промышленной химии в Туринском политехническом университете, с 1938 года профессор и директор Института промышленной химии Миланского политехнического института.
Основные работы в области химии полимеров. Выполнил (с 1938 года) исследования, связанные с производством синтетического каучука. Предложил способ отделения бутадиена от др. ненасыщенных соединений с помощью экстракционной перегонки. Открыл (1954 год) метод стереоспецифической полимеризации ненасыщенных углеводородов с использованием катализаторов, разработанных К. Циглером (смотрите Циглера - Натты катализаторы). Синтезировал все возможные структурные модификации полипропилена, установил типы стереорегулярных полимеров (синдиотактический и изотактический).
Разработал научные основы промышленного синтеза стереорегулярных полимеров, благодаря чему в 1957 году было начато промышленное производство изотактического полипропилена. Синтезировал цис-1-полибутадиен и этиленпропиленовый каучук. Выполнил цикл исследований по оптимизации процессов синтеза полимеров, изучению зависимости скорости и селективности процессов синтеза стереорегулярных полимеров от состава катализаторов и природы растворителей.
Нобелевская премия (1963 год, совместно с К. Циглером). Медаль А. Лавуазье Французского химического общества (1963 год), Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова АН СССР (1969 год).