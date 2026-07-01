НАТОРП ПАУЛЬ
НАТОРП ПАУЛЬ - немецкий философ; наряду со своим учителем Г. Когеном, глава марбургской школы неокантианства.
В 1871-1876 годах в университетах Берлина, Бонна и Страсбурга изучал музыку, историю, классическую филологию и философию. С 1881 года преподавал в Марбургском университете (профессор с 1893 года).
Кантовское понятие «вещи в себе» трактуется у Наторпа лишь в качестве «предельного понятия», побудительного начала научного познания; соответственно кантовское принципиальное различие между априорными формами чувственности и категориями рассудка устраняется и превращается в чисто логическую проблему: как всё содержание научного знания определяется изначальным актом мышления («первоисточником») - связыванием обособления и объединения. Классическим примером научного знания Наторп считал математический анализ, усматривая в истории математики и естествознания тенденцию к вытеснению всех специальных объектов исследования конструкциями чистой мысли.
Философия, осуществляя трансцендентальное обоснование всех фактов человеческого опыта (прежде всего факта науки, но также этики, искусства, религии), выявляет тем самым лежащее в основе культуры «единство логоса». В работах по истории античной философии Наторп истолковывал её в духе идеализма Нового времени, сближая учение Платона об идеях с трансцендентальным методом И. Канта («смысл идеи без остатка сводится к методу полагания основ» - «Plato’s Ideenlehre». 2. Aufl. Lpz., 1921. S. 155). Возникшая внутри марбургской школы идея «этического социализма» как пути совершенствования социальных отношений определила и основной мотив работ Наторпа по «социальной педагогике», которую он называл «конкретной философией» и главной задачей которой считал воспитание индивида и всей нации с целью включения их в движение человечества к идеальному обществу, где личность рассматривалась бы не только как средство, но и как цель.
Оказал большое влияние на становление феноменологии Э. Гуссерля.