НАТОРП ПАУЛЬ

НАТОРП ПАУЛЬ - немецкий философ; наряду со своим учителем Г. Когеном , глава марбургской школы неокантианства.

В 1871-1876 годах в университетах Бер­ли­на, Бон­на и Страс­бур­га изу­чал му­зы­ку, ис­то­рию, клас­сическую фи­ло­ло­гию и фи­ло­со­фию. С 1881 года пре­по­да­вал в Мар­бург­ском университете (профессор с 1893 года).

Кан­тов­ское по­ня­тие «ве­щи в се­бе» трак­ту­ет­ся у Наторпа лишь в ка­че­ст­ве «пре­дель­но­го по­ня­тия», по­бу­ди­тель­но­го на­ча­ла на­учного по­зна­ния; со­от­вет­ст­вен­но кан­тов­ское прин­ци­пи­аль­ное раз­ли­чие ме­ж­ду ап­ри­ор­ны­ми фор­ма­ми чув­ст­вен­но­сти и ка­те­го­рия­ми рас­суд­ка уст­ра­ня­ет­ся и пре­вра­ща­ет­ся в чис­то ло­гическую про­бле­му: как всё со­дер­жа­ние на­учного зна­ния оп­ре­де­ля­ет­ся из­на­чаль­ным ак­том мыш­ле­ния («пер­во­ис­точ­ни­ком») - свя­зы­ва­ни­ем обо­соб­ле­ния и объ­е­ди­не­ния. Клас­сическим при­ме­ром на­учного зна­ния Наторп счи­тал ма­те­ма­тический ана­лиз, ус­мат­ри­вая в ис­то­рии ма­те­ма­ти­ки и ес­те­ст­во­зна­ния тен­ден­цию к вы­тес­не­нию всех специальных объ­ек­тов ис­сле­до­ва­ния кон­ст­рук­ция­ми чис­той мыс­ли.

Фи­ло­со­фия, осу­ще­ст­в­ляя транс­цен­ден­таль­ное обос­но­ва­ние всех фак­тов че­ло­ве­че­ско­го опы­та (пре­ж­де все­го фак­та нау­ки, но так­же эти­ки, ис­кус­ст­ва, ре­ли­гии), вы­яв­ля­ет тем са­мым ле­жа­щее в ос­но­ве куль­ту­ры «един­ст­во ло­го­са». В ра­бо­тах по ис­то­рии ан­тич­ной фи­ло­со­фии Наторп ис­тол­ко­вы­вал её в ду­хе идеа­лиз­ма Но­во­го вре­ме­ни , сбли­жая уче­ние Пла­то­на об иде­ях с транс­цен­ден­таль­ным ме­то­дом И. Кан­та («смысл идеи без ос­тат­ка сво­дит­ся к ме­то­ду по­ла­га­ния ос­нов» - «Plato’s Ideenlehre». 2. Aufl. Lpz., 1921. S. 155). Воз­ник­шая внут­ри мар­бург­ской шко­лы идея «этического со­циа­лиз­ма» как пу­ти со­вер­шен­ст­во­ва­ния со­ци­аль­ных от­но­ше­ний оп­ре­де­ли­ла и основной мо­тив ра­бот Наторпа по «со­ци­аль­ной пе­да­гоги­ке», ко­то­рую он на­зы­вал «кон­крет­ной фи­ло­со­фи­ей» и главной за­да­чей ко­то­рой счи­тал вос­пи­та­ние ин­ди­ви­да и всей на­ции с це­лью вклю­че­ния их в дви­же­ние че­ло­ве­че­ст­ва к иде­аль­но­му об­ще­ст­ву, где лич­ность рас­смат­ри­ва­лась бы не толь­ко как сред­ст­во, но и как цель.

Ока­зал боль­шое влия­ние на ста­нов­ле­ние фе­но­ме­но­ло­гии Э. Гус­сер­ля.