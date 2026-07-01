НАТОЧИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

НАТОЧИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ - российский физиолог, академик РАН (1992 год), академик-сек­ре­тарь от­де­ле­ния фи­зио­ло­гии РАН (1996-2002 годы), член Пре­зи­диу­ма РАН (1996-2002 годы).

С 1956 года по­сле окон­ча­ния Но­во­си­бир­ско­го медицинского института ра­бо­та­ет в Институте эво­лю­ци­он­ной фи­зио­ло­гии и био­хи­мии имени И. М. Се­че­но­ва РАН (с 1964 года заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей); ор­га­ни­за­тор и пер­вый де­кан медицинского факультета Санкт-Пе­тер­бург­ско­го государственного университета (1995-2002 годы). Основные тру­ды свя­за­ны с изу­че­ни­ем функ­цио­наль­но­го со­стоя­ния по­чек и вод­но- со­ле­во­го об­ме­на, ме­ха­низ­ма дей­ст­вия ва­зо­прес­си­на в поч­ке; ра­бо­ты по эво­лю­ци­он­ной фи­зио­ло­гии, в об­лас­ти кос­мической био­ло­гии и ме­ди­ци­ны. Пред­ло­жил ги­по­те­зу о про­ис­хо­ж­де­нии жиз­ни в во­до­ёмах с пре­ва­ли­ро­ва­ни­ем ио­нов K+.

Действительный член Ме­ж­ду­народной ака­де­мии ас­тро­нав­ти­ки (1991 год), председатель На­учного со­ве­та РАН по фи­зио­ло­гическим нау­кам (с 1993 года), пре­зи­дент Фи­зио­ло­гического общества имени И. П. Пав­ло­ва (2004-2007 годы), председатель Национального комитета фи­зио­ло­гов Рос­сии (с 2005 года), главный ре­дак­тор «Рос­сий­ско­го фи­зио­ло­ги­че­ско­го жур­нала имени И. М. Се­че­но­ва» (с 1996 года). Зо­ло­тая ме­даль имени И. П. Пав­ло­ва РАН (2002 год).