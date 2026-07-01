НАТОЧИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
НАТОЧИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ - российский физиолог, академик РАН (1992 год), академик-секретарь отделения физиологии РАН (1996-2002 годы), член Президиума РАН (1996-2002 годы).
С 1956 года после окончания Новосибирского медицинского института работает в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН (с 1964 года заведующий лабораторией); организатор и первый декан медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1995-2002 годы). Основные труды связаны с изучением функционального состояния почек и водно- солевого обмена, механизма действия вазопрессина в почке; работы по эволюционной физиологии, в области космической биологии и медицины. Предложил гипотезу о происхождении жизни в водоёмах с превалированием ионов K+.
Действительный член Международной академии астронавтики (1991 год), председатель Научного совета РАН по физиологическим наукам (с 1993 года), президент Физиологического общества имени И. П. Павлова (2004-2007 годы), председатель Национального комитета физиологов России (с 2005 года), главный редактор «Российского физиологического журнала имени И. М. Сеченова» (с 1996 года). Золотая медаль имени И. П. Павлова РАН (2002 год).