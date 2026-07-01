НАТАРЕВИЧ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ

Советский художник.

Биография и творчество

Родился в Витебске в 1907 году. Первые шаги в художественном образовании мальчик сделал под руководством живописца и педагога Юделя Моисеевича Пэна, посещая его студию.

С 1929 года Натаревич служил в рядах Красной Армии (в Московском военном округе). После окончания службы работал в московских театрах бутафором. Однако карьера театрального художника его не прельстила, и в 1932 году Михаил отправился в Ленинград, где начал готовиться к поступлению во Всероссийскую Академию художеств. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры у таких мастеров, как Абугов, Савинов и Бернштейн.

В 1936 году Михаил женился. Его избранницей стала студентка второго курса архитектурного факультета (сам молодой человек обучался на живописном) Ольга Раевская. В этом браке, продлившемся более сорока лет, родилось трое детей - две дочери и сын - Наталия, Елена и Аркадий. Все трое пошли по стопам родителей и выбрали искусство делом своей жизни. Наталия стала архитектором, Аркадий - художником-монументалистом и витражистом, Елена - художником-графиком.

Натаревич окончил институт в 1940 году. Его дипломной работой стала историческая картина “Котовский”. В этом же году его приняли на кафедру рисунка института в качестве преподавателя. Но началась Великая Отечественная война . Михаил участвовал в боях на Карельском фронте. Окончил войну в 1945 году в звании лейтенанта. После нее вернулся на работу - преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, а также в Высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной.

Первая выставка с участием работ Натаревича состоялась в 1941 году. С 1947 года Михаил Давидович регулярно участвовал во всевозможных художественных выставках разного масштаба. Жанровый спектр его картин весьма разнообразен - пейзажи, портреты, исторические работы. Его интересовали герои Октябрьской революции, народного подвига во время войны, восстановления после войны, образы молодого поколения, молодости в целом. Отдельно стоит упомянуть жанр женского портрета в творчестве художника. Тема материнства интересовала Натаревича всю его творческую жизнь. Семейные ценности, тема отцов и детей, семейного долга также находили свое отражение в картинах Михаила Давидовича.

Мастер скончался в 1979 году в Ленинграде.