НАТАНСОН МАРК АНДРЕЕВИЧ

НАТАНСОН МАРК АНДРЕЕВИЧ - деятель российского революционного движения.

Из ку­печеской се­мьи. Учил­ся в Санкт-Пе­тербургской ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии (1868-1871 годы; ис­клю­чён) и в Зем­ле­дельческом институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1871 год). Один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей круж­ка «чай­ков­цев» и общества « Зем­ля и во­ля » 1870-х годов. Ру­ко­во­дил под­го­тов­кой пер­вой в стра­не по­ли­тической де­мон­ст­ра­ции на Ка­зан­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге (декабрь 1876 года). Не­од­но­крат­но был аре­сто­ван, в 1879-1889 годах в ссыл­ке в Си­би­ри. Жил в Са­ра­то­ве (с 1890 года) и Ор­ле (с 1892 года). Один из главных ор­га­ни­за­то­ров на­род­нической пар­тии «На­род­но­го пра­ва» (1893 год). В 1894 году вновь аре­сто­ван и со­слан на 5 лет в Восточную Си­бирь. В 1904-1905 годах за гра­ни­цей.

Сто­рон­ник соз­да­ния ши­ро­кой коа­ли­ции ре­во­люционных сил для борь­бы с са­мо­дер­жа­ви­ем, ос­но­вой ко­то­рой долж­но бы­ло стать сбли­же­ние со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров и со­ци­ал-де­мо­кра­тов. Сбли­зил­ся с эсе­ра­ми, вы­пол­нил ряд их по­ру­че­ний, вме­сте с Г. В. Пле­ха­но­вым пы­тал­ся соз­дать бое­вой со­юз эсе­ров и со­ци­ал-де­мо­кра­тов. На 1-м съез­де пар­тии эсе­ров (конец 1905 года - начало 1906 года) из­бран чле­ном её ЦК. За­ни­мал­ся ор­га­ни­зационными и фи­нансо­вы­ми де­ла­ми пар­тии, пред­став­лял её в Ис­пол­ко­ме Пе­тербургского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. Был про­тив­ни­ком убий­ст­ва Г. А. Га­по­на (1906 год). Не бу­ду­чи де­пу­та­том Государственной ду­мы, ко­ор­ди­ни­ро­вал дея­тель­ность Тру­до­вой груп­пы в 1-й и 2-й Государственных ду­мах. С 1907 года сно­ва за гра­ни­цей. В 1908 году по по­ру­че­нию ЦК пар­тии эсе­ров соз­дал ко­мис­сию для рас­сле­до­ва­ния слу­хов о про­во­ка­тор­ст­ве Е. Ф. Азе­фа; Натансон и др. чле­ны ко­мис­сии по­счи­та­ли слу­хи не­до­ка­зан­ны­ми. По­сле окон­чательного ра­зо­бла­че­ния про­во­ка­то­ра вме­сте с др. чле­на­ми ЦК пар­тии эсе­ров в 1909 году Натансон при­знал свою от­вет­ст­вен­ность за дея­тель­ность Азе­фа и зая­вил о вы­хо­де из ЦК.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ли­дер ле­во­го ин­тер­на­цио­на­ли­стического кры­ла пар­тии эсе­ров. Уча­ст­ник Лон­дон­ской ме­ж­ду­народной со­циа­ли­стической кон­фе­рен­ции (февраль 1915 года), Цим­мер­вальд­ской (сентябрь 1915 года) и Кин­таль­ской (апрель 1916 года) кон­фе­рен­ций со­циа­ли­стов-ин­тер­на­цио­на­ли­стов. В мае 1917 года при­был в Пет­ро­град в со­ста­ве вто­рой пар­тии российских ре­во­лю­цио­не­ров-эмиг­ран­тов, про­сле­до­вав­ших в Рос­сию че­рез Гер­ма­нию. Один из ли­де­ров ле­вых эсе­ров . В ию­не из­бран чле­ном ЦК пар­тии эсе­ров, в ав­гу­сте на 7-м Со­ве­те пар­тии пред­ло­жил об­ра­тить­ся ко всем вою­ющим стра­нам с при­зы­вом не­мед­лен­но за­клю­чить пе­ре­ми­рие на всех фрон­тах, пе­ре­дать власть Со­ве­там, а зем­лю - в ве­дение зе­мель­ных ко­ми­те­тов.

Ак­тив­ный сто­рон­ник сбли­же­ния с боль­ше­ви­ка­ми. Под­дер­жал Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года и раз­гон Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. Член Пре­зи­диу­ма ВЦИК. Один из ор­га­ни­за­то­ров и ли­де­ров ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (ПЛСР, но­ябрь/декабрь 1917 года). Счи­тал ошиб­кой вы­ход ле­вых эсе­ров из СНК в мар­те 1918 года. Осу­дил ле­вых эсе­ров вос­ста­ние 1918 года, вы­шел из ПЛСР, вме­сте с А. Л. Ко­ле­гае­вым уча­ст­во­вал в соз­да­нии Пар­тии ре­во­люционного ком­му­низ­ма (сентябрь 1918 года), вы­сту­пав­шей за тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с боль­ше­ви­ка­ми. В 1919 году вы­ехал в Швей­ца­рию для ле­че­ния, по по­ру­че­нию ру­ко­во­дства боль­ше­ви­ков по­мес­тил в швейцарские бан­ки боль­шую сум­му зо­ло­том.