НАТАНСОН МАРК АНДРЕЕВИЧ
НАТАНСОН МАРК АНДРЕЕВИЧ - деятель российского революционного движения.
Из купеческой семьи. Учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии (1868-1871 годы; исключён) и в Земледельческом институте в Санкт-Петербурге (1871 год). Один из организаторов и руководителей кружка «чайковцев» и общества «Земля и воля» 1870-х годов. Руководил подготовкой первой в стране политической демонстрации на Казанской площади в Санкт-Петербурге (декабрь 1876 года). Неоднократно был арестован, в 1879-1889 годах в ссылке в Сибири. Жил в Саратове (с 1890 года) и Орле (с 1892 года). Один из главных организаторов народнической партии «Народного права» (1893 год). В 1894 году вновь арестован и сослан на 5 лет в Восточную Сибирь. В 1904-1905 годах за границей.
Сторонник создания широкой коалиции революционных сил для борьбы с самодержавием, основой которой должно было стать сближение социалистов-революционеров и социал-демократов. Сблизился с эсерами, выполнил ряд их поручений, вместе с Г. В. Плехановым пытался создать боевой союз эсеров и социал-демократов. На 1-м съезде партии эсеров (конец 1905 года - начало 1906 года) избран членом её ЦК. Занимался организационными и финансовыми делами партии, представлял её в Исполкоме Петербургского совета рабочих депутатов. Был противником убийства Г. А. Гапона (1906 год). Не будучи депутатом Государственной думы, координировал деятельность Трудовой группы в 1-й и 2-й Государственных думах. С 1907 года снова за границей. В 1908 году по поручению ЦК партии эсеров создал комиссию для расследования слухов о провокаторстве Е. Ф. Азефа; Натансон и др. члены комиссии посчитали слухи недоказанными. После окончательного разоблачения провокатора вместе с др. членами ЦК партии эсеров в 1909 году Натансон признал свою ответственность за деятельность Азефа и заявил о выходе из ЦК.
Во время Первой мировой войны лидер левого интернационалистического крыла партии эсеров. Участник Лондонской международной социалистической конференции (февраль 1915 года), Циммервальдской (сентябрь 1915 года) и Кинтальской (апрель 1916 года) конференций социалистов-интернационалистов. В мае 1917 года прибыл в Петроград в составе второй партии российских революционеров-эмигрантов, проследовавших в Россию через Германию. Один из лидеров левых эсеров. В июне избран членом ЦК партии эсеров, в августе на 7-м Совете партии предложил обратиться ко всем воюющим странам с призывом немедленно заключить перемирие на всех фронтах, передать власть Советам, а землю - в ведение земельных комитетов.
Активный сторонник сближения с большевиками. Поддержал Октябрьскую революцию 1917 года и разгон Учредительного собрания. Член Президиума ВЦИК. Один из организаторов и лидеров левых социалистов-революционеров партии (ПЛСР, ноябрь/декабрь 1917 года). Считал ошибкой выход левых эсеров из СНК в марте 1918 года. Осудил левых эсеров восстание 1918 года, вышел из ПЛСР, вместе с А. Л. Колегаевым участвовал в создании Партии революционного коммунизма (сентябрь 1918 года), выступавшей за тесное сотрудничество с большевиками. В 1919 году выехал в Швейцарию для лечения, по поручению руководства большевиков поместил в швейцарские банки большую сумму золотом.